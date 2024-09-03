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社評

社評：殘奧港隊穿金戴銀 改善資助政府有責

【明報社評】巴黎殘疾人奧運會，港隊表現出色，龍子健、何宛淇及張沅分別於硬地滾球項目摘金摘銀，連同之前游永項目兩面獎牌，截至今凌晨1時許，港隊已拿下2金2銀1銅，祝願一眾港隊代表在之後的賽事，續有理想發揮。殘疾人士在社會仍面對很多歧視和不公，倡導「傷健一家」，還須不斷努力。殘奧的意義，除了讓殘疾人士在體育方面有機會追求卓越，同時亦希望為所有殘疾人士注入正能量，鼓勵他們積極面對人生，發揮潛能。經過多年爭取，今屆殘奧港將摘牌獎金得到顯著提高，然而當局對殘疾運動員的日常生活資助仍甚微薄，體院檢討運動員資助機制，不應忽略殘疾運動員。

殘疾運動員付出

不比奧運健兒少

巴黎殘疾人奧運會上周三揭幕，逾180個國家及地區參與，港隊今屆派出23名運動員出戰8個大項。過去數十年，殘奧雖緊接於奧運會之後舉行，但二者其實是兩項獨立賽事，由不同機構負責。殘奧由國際殘疾人奧委會（IPC）主辦，首屆夏季殘奧於1960年舉行，後來IPC與國際奧委會（IOC）達成合作協議，才有現時的同步安排。香港自1972年起參與殘奧，截至上屆賽事，累計獲得40金39銀52銅，成績驕人，只是以往一直未獲太多關注。及至上屆開始，政府一併購下奧運及殘奧轉播權，市民才有機會一睹港隊殘奧代表出戰各項賽事。

回顧過去3屆殘奧，港隊在倫敦摘下3金3銀6銅，在里約則奪得2金2銀2銅；至於東京殘奧，港隊「以老帶新」，24名運動員約半是首度出戰，合計拿下2銀3銅，其實已屬不錯成績。今屆賽事，港隊23名代表，大多有出戰殘奧經驗，羽毛球、硬地滾球、游泳、輪椅劍擊及乒乓球，均被視為「奪牌希望」。截至今凌晨1時許，港隊已奪下5面獎牌，無論新人和老將都有出色表現，獎牌數目可望超越上屆。

游泳方面，繼20歲女飛魚陳睿琳早前蝶泳賽事摘銀後，年僅14歲的吳卓恩，周日又在蛙泳賽事摘銅，成為歷來港隊最年輕的殘奧摘牌選手。及至昨天，港隊更「穿金戴銀」。現年38歲的「四朝元老」龍子健在硬地滾球項目，為港隊摘下今屆殘奧首面金牌；初征殘奧的張沅，則於女子組賽事取得銀牌；何宛淇今凌晨再奪一金。另外，港隊代表陳浩源今天凌晨在輪椅羽毛球亦有機會爭金。上屆殘奧輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源，今屆以39歲之齡再上沙場，他在出發前表示，今次將是最後一次出征殘奧，期望可以有更佳成績，隨着成功躋身決賽，無論獎牌最終是金是銀，心願已然達成。

殘疾運動員所付出的努力和汗水，絕不比奧運健兒少，每名選手背後各有勵志故事，以剛剛摘金的龍子健為例，他自幼患有痙攣，發音有困難，小學時獲學校挑選參與硬地滾球比賽，其後加入港隊，先後於2004、2008及2016年踏足殘奧舞台，並於2017年成為全港首批全職殘疾運動員之一，目前世界排名第6，今次是他首度在殘奧摘牌而歸。另一港隊代表陳浩源，自小熱愛足球和羽毛球，未料2008年遇上交通意外要截肢，但這並未影響他對運動的熱愛。意外後他投身輪椅羽毛球，代表香港出戰。就像其他精英運動員一樣，陳浩源征戰多年傷患不少，常常出入治療室，能夠在巴黎殘奧為港爭光殊不容易。殘奧所得到的關注雖不及奧運，但運動員所展現的毅力與頑強意志，同樣值得尊敬。

「Paralympic Games」中文稱謂有不同版本，有人認為「殘奧」這名稱不夠正面，甚至帶有貶義，陳浩源則認為，殘疾本身是中性字眼，正因為有殘疾，「才顯得我們做到跟正常人一樣甚至更多是難能可貴」，不用「殘奧」這字眼，並沒有令事情變得正面，反而避開了「殘疾人奧運會」的原意。無論如何，有關討論本身已反映，不少人願意反思社會上對殘疾人士的成見，這是進步的表現，然而殘疾人士無論就業謀生還是日常生活，仍然面對很多歧視和不公，求職遭拒諸門外，固然屢見不鮮，就算有幸受聘，僱主冷言冷語，亦屬常有之事。雖然近年愈來愈多機構願意伸出援手，但殘疾人士失業率仍然偏高。殘奧正是一個機會，喚起公眾對殘疾人士的關心，比起爭論稱謂上的政治正確，更重要是以實際行動，促進傷健共融。

獎金大幅加碼

更要增加津助

上屆殘奧，賽馬會優秀運動員獎勵計劃為獎牌得主提供的獎金，分別為金牌80萬、銀牌40萬、銅牌20萬元，被指出手太低，跟奧運獎牌得主的獎金更是差天共地。今屆殘奧，有關方面同意大幅加碼逾八成半，分別增至150萬、75萬及37.5萬元，這對殘疾運動員而言，當然有鼓勵作用，然而除了重賞獎牌得主，當局亦應增加對殘疾運動員的津貼支援。政府對精英運動員的資助，與成績掛鈎，巴黎奧運港隊羽毛球代表李卓耀早前慨嘆，運動員的付出與收入不成正比，因為當局津助太少而放棄當運動員者大有人在。比起健全的精英運動員，殘疾運動員每月所得津助就更少。體院將檢討運動員資助機制，期望當局不會忘記殘疾運動員的付出。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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