社評：蘇利文訪華受禮遇 中美戰略溝通務實

蘇利文被認為較務實

溝通次數多於布林肯

距離美國大選投票日還有兩個多月，中美關係迄今未成為美國選戰焦點話題。對於蘇利文今次北京之行，之前一般預料無非是再一次各說各話，在今年餘下「垃圾時間」（Garbage time）管控風險。惟從雙方對今次戰略溝通「坦誠、實質性、建設性的討論」的評價看，溝通比較順利，達到預期目的：雙方對一些重大問題立場進一步澄清，重申了繼續推進三藩市峰會達成的合作共識，同意下階段繼續保持高層交往和溝通；對於管控分歧，雙方各自亦有了進一步認知。預料習近平與拜登近期將會通話，在稍後的巴西G20和秘魯APEC峰會上，亦可能會面。

今次是王毅和蘇利文的第4次戰略溝通，之前3次在第三國，包括奧地利、馬耳他、泰國，另外兩人還有1次在華盛頓會晤，美方分析認為，這種「戰略溝通」（strategic channel of communication），意味美方恢復了「基辛格式接觸」，即由總統國安顧問繞開國務院，直接、低調地與中方打交道，確保兩國關係不至於失控。去年1月的「間諜氣球」風波，確令中美關係陷入低潮，直到5月王毅與蘇利文的維也納首次「戰略溝通」後，中美關係才告融冰。

在拜登政府中，中方與蘇利文的溝通次數最多，多過與國務卿布林肯溝通的次數，對蘇利文的印象認為其相對務實一點。他今次北京之行，獲內地傳媒跟蹤報道，調門正面積極，其多名隨行人員能講流利中文或具中國經驗背景，亦被視為可以「讀懂中國」、避免戰略誤判。

其實，蘇利文今次訪華，是在年初的計劃之內，在美國大選即將舉行、拜登任期很快結束之際，如期舉行這一輪中美戰略溝通，顯示雙方互有需求，各有一些重要關切，希望通過戰略溝通來推動處理。這些關切議題未必出現在公開聲明中，但卻在10多個小時的溝通中被提到。如果說習近平會見蘇利文，是因去年10月王毅訪美期間見了拜登，體現外交上的對等的話，今次張又俠與他的會面，可算是一個不大不小的突破，而且中方同意開啟兩軍戰區級將領通話，亦是蘇利文此行的重要成果之一。

上一次中央軍委排名第一的副主席會見美國國家安全顧問，已經是8年前，2016年范長龍上將會見了到訪的奧巴馬總統的國安顧問蘇珊賴斯。去年三藩市習拜會的重要共識之一，就是全面恢復軍方溝通機制，今年6月在新加坡「香格里拉安全論壇」期間，美國防長奧斯汀與中國新任防長董軍首次面對面會晤，重申了重啓兩軍直接溝通渠道。今次張又俠會見蘇利文，顯示在台海與南海情勢微妙、中東與俄烏兩場戰爭未有停息的背景下，中美對於雙方軍隊避免對峙衝突的重視。近日傳出美方認為中美可能開啓「核武對話」的消息，相信亦與此背景有關。

開啟軍方溝通新管道

台灣議題分歧未縮窄

當然，對於台灣、南海、俄烏戰爭等議題，中美之間的分歧未見縮窄，張又俠表示，台灣問題「是中美關係第一條不可踰越的紅線」，並要求「停止美台軍事鈎連，停止武裝台灣，停止散佈涉台虛假敘事」。但蘇利文在北京臨行前的記者會上，堅稱美對台軍售受「一中政策」指引，「實際上幫助維持了跨台灣海峽的和平穩定」，顯示美方對台說一套做一套的策略不會改變。中方引述蘇利文與王毅溝通時表示，美方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。近年中方多注重美方「不支持台獨」的承諾，後兩個「不支持」已較少提及，今次重提後兩個「不支持」，應是針對美方重新企圖詮釋聯合國的2758號決議，為未來可能引發「台灣主權未定論」的法律戰做準備。

就在蘇利文訪華前幾日，美方以支持俄羅斯軍事行動為由，宣布制裁42間中國公司，其中不少是設在香港的皮包公司。這是典型的美國外交手段，即在談判之前先出牌施壓，再當面施壓，但這種招數對中國基本沒用。美國在中東、歐洲陷入兩個戰場，亞太區航空母艦已全數開往中東，美國已很難從實力地位與中方談判。在戰場上拿不到的東西，在談判桌上依舊拿不到，蘇利文此次北京之行，對此應該有深刻體認。

歡迎回應 editorial@mingpao.com