社評：罔顧煽動後果亦罪成 立場案判辭劃定紅線

控方列17文章11裁煽動

判辭指毋須有實質風險

「立場案」於2022年10月開審，審訊歷時57日，原定去年10月裁決，經三度押後至昨日方判。目前另一宗正在審訊的「《蘋果日報》案」，除引用國安法條款外，亦有控以「串謀發布煽動刊物」罪名。煽動罪原屬於《刑事罪行條例》下罪行，最早可追溯至1914年港英政府頒布的《煽動刊物條例》，1938年港英訂立《煽動條例》，於1970年代納入《刑事罪行條例》。過去該條法例曾被用於控告左派傳媒，六七暴動以後，本港再沒有傳媒因煽動罪遭控告。

今次《立場新聞》案中，控方的舉證，主要列舉《立場》於2020年7月至2021年12月發表的17篇文章，內容涵蓋民主派初選案、潛逃海外者、境外勢力倡議國際制裁、國安法相關執法行動和司法程序、中大暴動案、攻擊中央和政權等六大範疇。其中既包括「非法活躍分子、潛逃罪犯或通緝人士」的專題訪問，亦包括稱《國安法》為「惡法」等「毫無事實根據的指控」的網誌文章。

辯方指，控方未能指出涉案17篇所謂「煽動文章」內容失實，或對國家安全構成何種實際風險；鍾沛權在受審時承認，其中15篇文章由他審發，他亦知悉文章的內容及想表達什麼；林紹桐則在求情信中表示，「若明知公眾有知情權，但刻意迴避不報道亦是失責」，「新聞工作者捍衛新聞自由的唯一方式是報道」。在法庭最後的判決中，未被裁定「具煽動意圖」的6篇文章中，包括1篇報道與5篇專訪，而被裁定「具煽動意圖」的11篇文章，則包括兩篇專訪與9篇評論。

判辭指出，當言論被評定為具煽動意圖，必然已經考慮相關的實際情况。視為對國家安全造成潛在破壞，須要制止。加上所指意圖是意圖嚴重破壞中央或特區政府的合法性或權威等，所以不須另外考慮言論是否構成實際國家安全風險。按《刑事罪行條例》第9（2）條，指出政府措施、憲制、法例或司法上的錯誤，目的在於矯正錯誤或缺點，並不構成煽動意圖。但法庭裁定，第9（2）條不適用於無客觀事實基礎、意圖嚴重破壞中央或特區政府權威等的言論。「案發當時，政治氣氛極為炙熱，大量市民不滿意甚至反對特區政府和中央政府」，故第9（2）條「不適用於11篇具有煽動意圖的文章」。

蓄意或罔顧後果皆有罪

新聞界對紅線仍難拿揑

判辭又指出，「維護國家安全，須要與保障言論及出版自由等基本權利互相平衡，當中要顧及發布煽動刊物罪，旨在防止言論對國家安全造成潛在破壞」，「根據本案控辯雙方的陳詞和所有新增的案例，裁定適當的平衡是發布者蓄意煽動或罔顧煽動後果都可以定罪，這準則既可有效維護國家安全，亦同時可適當保障言論及出版自由等基本權利」。法庭亦裁定，被告審批具煽動意圖文章，「知悉並認同文章煽動意圖，提供《立場新聞》作發布平台，意圖煽動憎恨中央或香港政府、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變依法制定的事項，及憎恨司法」，「至少是罔顧煽動後果」。

上述判辭清晰顯示，當言論被評定為「具煽動意圖」，即被視為「對國家安全造成潛在破壞」，「不需另外考慮言論是否構成實際國家安全風險」，而且「發布者蓄意煽動或罔顧煽動後果都可以定罪」。

言論和新聞自由，向來是香港市民珍惜的核心價值，亦受本港法律保障。《基本法》第27條訂明所有香港居民都享有言論自由和新聞自由，《公民權利和政治權利國際公約》中有關保障意見和發表自由的條文，亦已包括在《香港人權法案》第16條內。昨日政務司長陳國基在回應判決時亦重申，特區尊重及重視新聞自由。

立場案的判決，對香港新聞界來說，是劃定了一條紅線，讓業界在堅持言論和新聞自由的同時，知所分際。警方國安處總警司李桂華亦聲稱，判辭清晰交代違法界線，指出若新聞機構利用事件為載體散播煽動信息就屬違法，並非限制傳媒報道特定題目或案件。但僅從「立場案」中被裁定「具煽動意圖」的11篇文章看，紅線還是有點難以準確拿揑，難免會增加傳媒工作，特別是傳媒管理人的風險。在「23條」完成立法的今天，《刑事罪行條例》中「煽動罪」部分由《維護國家安全條例》條文取代，最高刑罰亦由原本的兩年監禁加至7年監禁，業界憂心忡忡，如履薄冰，也就不足為奇。

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