社評：國家隊奧運健兒再訪港 促運動氛圍增兩地聯繫

國家奧運精英七度訪港

已成為與香港市民約定

2000年的悉尼奧運會，是香港回歸後的首屆奧運會，奧運會結束後，包括體操名將劉璇、李小鵬，乒乓球運動員孔令輝、王楠等在內的25名國家隊金牌運動員到訪香港，從此形成奧運國家隊金牌選手訪港的慣例；2008年，北京奧運金牌運動員訪港，郭晶晶、吳敏霞、李小鵬、楊威、林丹等63名金牌得主悉數來港；2016年8月，里約奧運的國家隊運動員訪港，除42名金牌運動員外，還富創意地多了「洪荒少女」傅園慧等3名非金牌選手，「金牌代表團」變成「精英代表團」，展示了更加靈活、開放的交流姿態。

根據文化體育及旅遊局公布的名單，今次訪港的65名運動員，人數更超過京奧後訪港人數，除正在征戰美網的網球女單金牌得主鄭欽文未能隨團外，39面金牌項目得主悉數在列，包括跳水「三金女王」全紅嬋、與全紅嬋合力勇奪女子雙人10米跳台金牌的陳芋汐、打破游水世界紀錄的「百米飛魚」潘展樂等人，中國奧運「王牌」乒乓球隊也全體來港，包括中國史上首位「六金王」馬龍、樊振東、王楚欽，及女將孫穎莎、陳夢、王曼昱，可謂粒粒巨星，陣容鼎盛。

按照計劃，代表團成員明日上午將與紀律部隊、香港運動員及本港中小學生交流，並會出席在伊利沙伯體育館舉行的大匯演。星期六上午將分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，想現場目睹國家隊跳水選手在10米跳台施展「水花消失術」和高超乒乓球技的觀眾，屆時可以大飽眼福。

在巴黎奧運會上，中國代表團收穫40金27銀24銅，金牌數目與美國並列第一，創造除北京奧運外、境外參賽的最佳戰績。跳水、乒乓球、射擊等傳統優勢項目持續鞏固，游泳、皮划艇、自由式小輪車、網球等多個項目取得重大突破，在攀岩、滑板、衝浪、霹靂舞等新興項目亦展現出巨大潛力。國家主席習近平日前在接見中國奧運代表團全體團員時指出，中國代表團的優異成績，既是內地體育事業發展進步的集中體現，也是中國式現代化建設成就的一個縮影。他認為，中國能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，「根本在於綜合國力不斷增強，為體育競技訓練提供了先進科技支撐和堅實物質保障，也為各領域體育人才脫穎而出創造了良好成長環境和廣泛群衆基礎」。

港人感佩刻苦拼搏精神

為香港與國家選手加油

據統計，今屆奧運中國體育代表團參賽運動員共404人，其中224人是首次參加奧運會。在這些奧運新人中有23人獲得金牌，65人獲得獎牌。而在總共130名獲得獎牌的運動員中，「00後」有62人，「05後」有12人。相較於金牌、獎牌的收穫，今屆奧運更重要的收穫是國家隊選手身上展現出中國年輕一代的自信。用習近平的話說，就是「展現了頑強拼搏、自強不息的必勝信念，展現了團結協作、並肩作戰的寶貴品質，展現了中國青年一代自信樂觀、熱情友好的陽光氣質」，「讓全世界看到了中華優秀傳統文化的深厚積澱，看到了中國開放包容、昂揚進取的時代風貌」。

習近平強調，中國體育代表團堅持「拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌，弘揚了體育道德風尚，贏得了廣泛尊重認可，充分展現了新時代中國形象」。今屆奧運會，中國代表團共35個項目154名運動員接受興奮劑檢測220例，結果全部陰性，實現了興奮劑「零出現」。國際組織亦證實，中國游泳隊是巴黎奧運會上接受興奮劑檢測最多的隊伍。自1月至奧運開幕，該隊接受了600多次測試，「所以他們經受了全面的檢測」。這是對國際上對中國游泳隊成績的質疑最有力的回應。

在巴黎奧運上，香港運動員的成績同樣大放光彩，在劍擊、游水等項目獲得兩金兩銅的歷史最佳成績。雖然香港隊與國家隊在規模與訓練體制方面迥然不同，但運動員在平時訓練與場上競技中，表現出來的刻苦拼搏、尊重對手、不輕言放棄的體育精神，同樣令人敬佩。香港市民既為本港奧運選手自豪興奮，亦同樣為國家隊選手的優異表現拍手喝彩。本港有電視收視調查顯示，有本港運動員和國家隊選手出戰的賽事收視率最高，以及今次國家隊運動員訪港3場表演門票很快銷售一空，都是明證。

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