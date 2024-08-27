社評：中央要求香港守正創新 香港須改痼疾融入大局

要求改革既講目標也提任務

統一守正創新矛盾事在人為

全國人大常委會法工委主任沈春耀就三中全會決定（下稱「決定」）的劃時代意義、總體要求和具體目標、以及國家未來發展的部署，作出全面深入的解讀。他表示，對於香港來說，「決定」牽涉經濟、政治、文化、社會、環境、安全等範疇，呼籲大家要全面了解中央在各個方面的部署，並且要有一個全局的觀念。

沈春耀在全國人大常委負責法制工作，三中全會結束後在多個高級會議上，闡釋三中全會精神，地位可見一斑。他這次來港宣講，在一些「標準論述」方面給出官式說明，甚至是朗讀原文，但絕大部分是脫稿講解，按他的理解深入淺出地闡明，若然細心觀察他在哪個部分一掠而過，那些部分展開解釋，字裡行間中，透露出他對香港需要正視的問題的看法。

沈春耀在闡述「決定」中有關改革必須遵循的六大原則時，特別就「守正創新」的主張，深入詮釋。他表示，守正與創新似乎是矛盾的，但又是可以統一的。他說，「堅持必須堅持的東西，改革必須改革的，哪些必須堅持，哪些是我們在前進道路必須變革、創新、改革、改造、完善、健全。」兩者能否統一，事在人為。

這個論述，似乎是「話有所指」。香港在過去幾十年，穩守國際金融中心、貿易中心、航運中心地位，成就輝煌，但近年則呈現缺乏創新的疲態。既得利益者不願意變革，拒絕改造和完善，政府則缺乏勇氣與魄力去打破利益藩籬，社會在缺乏方向的情况下，難以利用改革殺出一條血路。沈春耀說，改革的目的就是要趕上時代。香港過去的一些成功因素已經褪色，要再創輝煌就要趕上時代。

宣講團的另一位講者是商務部長王文濤，他主要就經濟體制改革闡述「決定」的重要性，和對香港的意義。王文濤大量的篇幅是給香港鼓勁，列舉香港有人才、有資金、有平台、有法制保障等等，說香港很多招牌，仍然閃閃發亮。他又提出香港可以在國家改革的新征程中，在新領域、新賽道方面，有很大的空間與競爭力。香港作為超級聯繫人，利用跟國際接軌的渠道，可以協助國家在走出去與引進來方面發揮作用。同時，他在指出香港的問題時，也毫不吝嗇。

利用資源不到位還加制約

粵車南下需深化改革解決

王文濤講述國家的一個重大部署，是構建全國統一大市場，希望推動各類資源的充分配置。他舉例說，港珠澳大橋是一條黃金通道，可以帶來人車兩旺，港車北上起到很好的效果，但在粵車南下則有一些制約，需要用改革加以突破，全面發揮大橋的應有作用。他還講了一個「不可比」的比喻，深中通道的車流量迅速達到頂峰，相信港珠澳大橋的未來潛力是巨大的，但要通過全面深化改革來解決。

王文濤「不經意」地點出香港的其中一個問題，是未能利用好優越的條件。特區政府對此應該認真檢討，在利用改革融入國家發展大局的問題上，不但沒有大張旗鼓實施改革，卻人為地在利用資源方面橫加制約。

宣講團從多個方面講述「決定」就2035年要達到基本實現現代化強國的目標，提出的重大措施和任務要求，系統講解中央對做好下半年工作的重要部署，對香港抓好三中全會精神的貫徹落實提出指導意見。具體來說，就是要充分利用制定下一個五年規劃的契機，為香港未來發展訂定系統的改革措施與方向。

無論中央官員和特區政府官員，都反覆強調香港是國家改革開放的見證者、參與者，也是貢獻者和受益者，而且在這個過程中，有不可替代的作用。這是事實，也是對未來的期盼，但香港不能「吃老本」，不能坐在功績上原地踏步。中共三中全會在全國牽起進一步改革的大潮，香港應該再一次做改革的弄潮兒。

宣講中央精神，從命題看好像有點「老八股」，甚至是形式主義。然而，如果講者只是「唸口王」，聽者只當耳邊風，主辦單位只是口號式的回應，那麼，整個宣講就會是走過場。然而，這次中央大員的宣講，不但講了「決定」的思路與意義，指出改革是改變中國命運的一招，還給出了改革的招數、辦法與舉措。香港上下，尤其是特區政府官員，應該認真對待，深入總結，從宣講的啟發中，為香港未來的發展，找準定位，設計好方案，帶領香港更上層樓。

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