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社評

社評：紀念鄧小平首重改革精神 香港亟需改革勇氣與決心

【明報社評】鄧小平誕辰120周年，全國人民都以不同方式，循不同角度，緬懷他一生的功績。香港人尊稱他為鄧公，主要是讚賞他以「一國兩制」的理論與方式，收回並行使對香港的主權，這是毫無異議的。時至今日，針對香港當前最迫切需要解決的問題，從鄧小平治國理念的啟發，首推他的改革精神。綜觀鄧小平對改革所提倡的精神，與踐行改革的做法，可以歸納為4個方面：慧眼識改革、改革需勇氣、改革有決心，以及推動改革的魄力。香港應該認真總結，我們缺的是哪一點，應該如何迎頭趕上。

獨具慧眼尊重知識分子

南方講話彰顯改革決心

鄧小平對改革的慧眼，是他能夠鑑別社會發展中最突出問題的癥結所在，並提出最適合的切入點，去施行改革。「文革」後重新主持中央工作，鄧小平做的兩件頭等大事，一是恢復高考制度，二是舉行「全國科學大會」。前者是昭示天下，發展經濟需要知識和人才，用公平、公正的方法來錄取人才加以培訓，是當前第一急務，而且是破天荒地在一年之內舉行兩次高考，為年輕人帶來無限機會。在科學大會上，鄧小平提出「科學技術是第一生產力」。全國知識分子感到重新獲得尊重，繼而投入精力為經濟發展搞科研。鄧小平能夠準確地認清，要搞現代化，首要是尊重知識和知識分子，知識分子獲得「賦能」，就可以創造出一切可能，事後證明，鄧小平獨具慧眼。

改革需要勇氣，而在中國某些特定的環境，還需要無比的勇氣。鄧小平恢復領導地位後，在1978年底主持的第一個重要會議，中共十一屆三中全會作出劃時代決定，放棄階級鬥爭為綱，提出全黨工作重心放在「社會主義現代化建設」，即發展經濟、實施改革開放。這個決定在今天看來是一往無前的趨勢，但在當時仍然處於「文革」餘毒未清，大量高級幹部是在「文革」期間冒起，改革要觸動很多人的利益，對外開放充滿不確定的未知數，提出改革開放為國策，並說服全國接受，確實需要無比的勇氣。

改革開放成為國策，但改什麼如何改，大門開放多大，大家都毫無頭緒。即使被稱為改革「總設計師」的鄧小平，也只能提出「摸着石頭過河」，通俗一點的說法就是，不改革死路一條，改革路有萬千條。今天大放異彩的深圳特區，在開始的時候還被某些高層領導，質疑這裏是否中華人民共和國的領土。在這種情况下搞改革開放，加上是史無前例地將一個幅員遼闊的國家，逐步從計劃經濟走向市場經濟，過程必然是起伏跌宕，上世紀90年代初實施的「治理整頓」緊縮政策，令到經濟發展停滯不前，同時令一些人對改革開放路線產生懷疑。

時年87歲高齡的鄧小平，在1992年從北京南下，足迹遍及武漢、深圳、珠海和上海，他在深圳提出，「特區姓社（社會主義）不姓資（資本主義）」，實際上就是回應那些對改革開放路線的質疑；並且提出「基本路線要管一百年，動搖不得」。鄧小平對於改革開放的決心，只要認定是可行的方案，即使一時遇到挫折，仍然要堅持「改革不走回頭路」。全國奉行改革開放的決心，是他老人家帶頭踐行，並在必要的時候，再以有力的證據與事例，以及堅定的信心，鼓舞全國人民對改革開放的決心堅持不懈。

香港缺乏改革意識走彎路

由治及興需改革決心魄力

認清改革開放方向，以氣壯河山的勇氣，以及矢志不渝的決心，雷厲風行地將改革開放逐步推進，還需要大刀闊斧的魄力。改革開放是前人沒有走過的路，經常會產生一些矛盾，要鼓勵人民先富起來，就會跟「精神文明」有牴觸；改革的膽子要大一點，就可能出現步伐不穩；改革要放權，就一定會出現貪污腐敗。解決這些矛盾與衝突，鄧小平「敢作敢為」，不會畏難怕事，而且在原則與靈活之間顯示出他的機智，沒有這般魄力，改革開放可能就會半途而廢。

香港因為缺乏改革的慧眼走過彎路，在一段時間社會不穩定，中央出手令香港由亂及治，香港經濟發展缺乏新的增長點，中央提出並協助搞高新科技產業。訂定改革的方向之後，還需要勇氣、決心和魄力去逐步推進，才能實現由治及興。

改革的勇氣是困難的，經濟發展模式的升級換代，更加需要勇氣。香港過去依賴加工業、轉口貿易，成就「小龍」的模式，但這些成功要素已經不復存在，要在高新科技產業闖出一條血路，特區政府和工商界必須拿出一往無前的勇氣，遇到困難要以堅定的決心去堅持，領導層更加需要無比的魄力，帶領社會與市民克服困難突出重圍，香港才能盡快享受改革的紅利。

鄧小平在推行改革開放中樹立榜樣，最根本的原因是，他心中始終是以民為本，以發展生產力帶領人民發家致富，從而達到國泰民安。香港紀念鄧小平最有意義、最值得做的事情，是要認真反思，缺乏改革意識的根源是什麼，然後對症下藥急起直追。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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