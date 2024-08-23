社評：港投公司首度「出海」 爭取回報亦取之有道

據港投行政總裁陳家齊表示，今次合作可令泰國電動車基礎設施更有效率和普及，亦代表香港科技和人才獲得海外市場認可。她又稱，合作的Spark公司有望在2026年成為泰國三大電動車充電品牌之一。財政司長陳茂波致辭時亦稱，項目展現香港的綠色科技能力，強化香港成為國際綠色科技與綠色金融中心的願景，並在引導資金推動企業和項目上發揮重要作用。

泰電動車市場發展迅速

港投項目或有協同效應

泰國一直是東南亞汽車組裝和出口中心，去年的汽車產量居東盟之首，佔東盟10國總產量43%；汽車銷量則僅次於印尼和馬來西亞，是東盟第三大市場。泰國近年銳意拓展電動車產業，對不同電動車定價給予補貼，去年純電動車銷售量大增近7倍，今年首季電動車銷量逾2.4萬輛，按年增長逾33%，其中中國電動車在當地市佔率逾75%。內地電動車龍頭比亞迪（BYD）在東南亞的首間電動車工廠上月初在泰國落成，投資4.9億美元，年產能為15萬輛。數據顯示，泰國是比亞迪最大的海外市場，今年首季比亞迪在泰國電動車市場佔有46%份額。而「哪叱」和「長城汽車」等中國車廠，亦已在當地生產電動車。泰國銷量最大的電動車頭5個品牌中，4個是中國品牌。

泰國有意在2025年成為東盟電動車生產重鎮，預計2030年250萬輛汽車總產量中30%為電動車，並到2035年全面禁售燃油車。而當地電動車與充電設施之比是19：1，遠低於全球其他主要地區常見的10：1。可見港投公司進軍當地電動車充電設施，正逢其時，大有可為，市場潛力巨大。而且與內地新能源車企進軍海外市場的策略，相互促進，具有協同效應。

港投公司從創立之初，已揀選硬科技、生命科技及新能源科技3條「賽道」，並全速推進投資項目落實。從之前投資的主打AI科技的「獨角獸」思謀科技、聚焦生物科技的百圖生科、着力大模型機械人的Galbot，到今次研發智能出行汽車充電技術的Spark公司，都可清晰看出其投資取向，既要確保項目有中長期回報，「守好政府個荷包」，同時亦需驅動創科生態圈及產業發展，長遠帶動及提升香港競爭力和經濟活力發展。既要求回報，又取之有道，兩個任務並不矛盾，更相輔相成、相得益彰、良性循環。

曾經被視為「港版淡馬錫」的港投公司，根本有別於淡馬錫之類的主權投資基金，並非被動式投資於一些具戰略性的行業，例如銀行、電訊、金融、運輸等等，只在投資後等相關企業上市或收息。而是會在投資的同時，直接「落場」在企業董事會佔一席位，監察甚至引領其發展，配合政府政策，協助構建創新生態圈，支持創科發展。與其以有限的資金入股那些發展成熟的大企業，獲得比例不高、沒有話語權的股份，不如選擇入股初創企業，整體潛在回報更好，對香港創科業的帶動作用更大。

港綠色科技具優勢

海外可增應用場景

陳家齊昨日在啟動儀式上致辭時就提到，作為「耐心資本」，港投公司除了在中長期尋求合理的財務回報，更重要的是要提升香港的長遠競爭力及經濟活力，並且致力培育「新質生產力」，支持創新科技及策略產業等發展。既符合國家發展戰略，又符合港投公司的能力和香港的實際需要。

2022年12月公布《香港創新科技發展藍圖》（《創科藍圖》），提出聚焦發展香港具競爭優勢的科技產業，當中就包括新能源科技產業。而適用於香港的綠色科技領域優勢技術，就包括新型儲能技術、快速充電與無線充電、電池材料創新及回收等。由創新科技署管理「創新及科技基金」下有關支持研究及發展的計劃，至去年已批出約130項與綠色科技相關的研發項目，資助總額約4億元。港投公司的海外出擊，可以為香港的綠色科技優勢，創造更多的應用場景及市場規模。

港投寄望今次泰國合作能為海外應用創造有利條件及可複製的案例，從而令日後的投資可受惠於這些網絡及經驗，加快開拓海外市場，並在東南亞建立蓬勃的創科生態圈及產業鏈。而今後的投資更不限於東南亞，而是擴展到世界其他地方。其實，只要將視野擴闊，無論是東南亞還是中東，甚或中南美洲，在當今世局變幻的大背景下，都蘊含大量商機。惟投資之前必須做足功課，特別是對當地的投資環境安全狀况，要有充分的了解，既要積極進取，又要穩紮穩打，才能立於不敗之地。

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