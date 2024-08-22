社評：運動盛事一浪接一浪 良政善治示範勿甩轆

市民夾道為奧運運動員喝彩

特區政府表彰每一位運動員

奧運香港代表團成員，乘坐開篷巴士巡遊港九新界，市民冒雨在沿途集結，向車上運動員喝彩，全港上下熱情一時無兩。特區政府分別舉行宴請及嘉獎儀式，特首李家超在宴會上到每一桌跟不同的運動員交談，在嘉獎儀式致辭時，向獲得獎牌與打出香港精神的每一位運動員致以表揚。市民與政府的舉動，在在說明，香港這個社會所欣賞和嘉許的，不止於「披金戴銅」的英雄，對奮力拼搏打比賽秉持體育精神的運動員，即使未能獲獎牌也是一視同仁的，這些運動員綜合表現出不甘落後不肯認輸的香港精神，獲得市民認可，並且成為香港精神的新元素。

香港做一件事情，得到全港上下的一致讚賞，並非一蹴而就。運動員在16天的比賽中成為全城焦點，市民關注35名運動員在13個項目的表現，運動員與市民隔洋互動成為現實，背後有政府政策的鋪墊。動用大量經費維持體育學院，資助運動員訓練，聘請資深教練，以及其他的後勤保障，支持每一名獲得參賽資格的運動員遠赴巴黎參賽，並且購買電視轉播權，讓香港運動員的表現街知巷聞。支持體育運動的還有社會各界，香港金牌得主獲得「獎金」600萬元，是全球最高的。運動員的出色表現，很大程度是個人因素使然，但政府政策與社會鼓勵，也起到至關重要的作用。

香港的奧運輝煌，全城同心同德應該獲得獎牌。雖然如此，我們也不要誇大成績，新西蘭人口只有520萬人，巴黎奧運獲得10金7銀3銅共20個獎牌，這個例子值得我們反思，特區政府的體育政策，在鼓勵全民運動方面是否做得足夠。香港市民參與體育鍛煉的氛圍不足，還有經濟壓力的障礙，這些問題該如何解決，也應該檢討。

時不我與，一屆奧運會的結束，對運動員來說，是另一屆奧運會的開始，中間還有無數的錦標賽、資格賽。對於特區政府來說，承諾檢討運動員的資助計劃，加快劍擊館的興建等，都需要及時給出落實時間表。市民為本屆奧運會的運動員喝彩，將會提高對下屆奧運會表現的期望。

明年辦全運會將會盛極一時

安排掛一漏萬往往在細微處

體育盛事本來就是一浪接一浪，對香港而言，明年有一個加碼的盛事，就是在11月與廣東省和澳門聯手舉辦第15屆全運會，香港將破天荒舉辦8項賽事，分別是男子籃球22歲以下組別、場地自行車、劍擊、高爾夫球、男子手球、7人制橄欖球、鐵人三項及沙灘排球。屆時將會盛極一時，運動員、教練、裁判員等，過千人員來港，觀賽的民眾也不在少數。

比賽項目有國家體育局的官員來監督，保證符合各種規格要求。令人擔憂的酒店牀位數量與分佈，邊境過關設施與交通瓶頸位有何安排，都需要做壓力測試。大部分賽事將在已建的場館舉行，而正在興建的啟德體育園將承擔部分賽事，體育園預計明年上半年落成，理論上是有足夠時間反覆測試各種設備和功能。香港的大型設備，主體工程質量一般都不會有問題，經常出現「甩轆」的是其他「不起眼」的部分。

香港新機場1998年建成，是國際級高質量的機場，但行李運輸帶、航班顯示系統失靈，導致服務幾乎「癱瘓」。香港郵輪碼頭能夠接待國際大郵輪泊岸，但旅客出入碼頭交通配套的不足，旅客怨聲載道，香港聲譽受損。啟德體育園可容納5萬名觀眾，各種配套系統如何保證暢順運行，不能掉以輕心。令人擔心的是，特區政府向來「分工嚴格」的體制，在各司其職下，往往會因為缺乏總體協調而發生掛一漏萬的甩轆情况。

巴黎奧運香港的總體表現值得自頒一個「金牌」，政府、社會機構、運動員、市民可以一起上台領獎，按照行之有效的做法，下一屆奧運會蕭規曹隨，繼續自領金牌可期。然而，我們沒有受過考驗的是舉辦綜合大型賽事，過去單項賽事也可以辦得有聲有色，秩序有點問題也在可控範圍，但全運會有8項賽事同時舉辦，而且還有跟廣東省主辦方協調總體安排的細節，不容有失，希望特區政府承接奧運輝煌，在舉辦全運會時，再創輝煌，贏取全港以至全國人民的高聲喝彩。

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