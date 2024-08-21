社評：國際地位軟硬實力須並重 利用軟實力還須協調合作

高成本製作高質量畫面吸引國際玩家

文化內涵滲透其中非原意但軟實力升

內地電子遊戲產業早已成行成市，不但吸引國內玩家熱捧，在國際市場也深受歡迎，豐厚的利潤更促使投資者加入競爭。《黑神話：悟空》這個電子遊戲，走的路線是高成本製作，呈現高質量畫面，很多場景諸如在重慶市的大足石刻千手觀音、山西晉城佛光寺的立柱等等，都能夠將實景高度還原，帶出風光名勝及文化內涵。

孫悟空是擬人化的動物，在西遊記中被描述為具有法術能夠七十二變，混世魔王的性格，上天下海大鬧天宮與東海龍宮，機智過人能夠斬妖除奸。這個戲劇化的角色是跨文化的，即使不懂中文，也能夠被不同文化背景的讀者所能理解。加上電子遊戲中的場景畫面，玩家或多或少也會感受到中國文化中的其中一幕。

電子遊戲吸引玩家有很多因素，單純衝着文化元素來玩並不多，但在玩的過程中受到文化元素感染，則是意料之外。電子遊戲設計者和開發商，未必是為了宣揚中國文化而將這些文化元素作為背景或者放到遊戲中，若然客觀效果是玩家受到啟發，進一步希望了解更多中國文化而去查閱歷史、觀看戲劇，甚至找西遊記原著來閱讀，則是錦上添花的成果。

內地電子遊戲在國際市場受到青睞的也不少，《風起洛陽》和《三國趙雲傳》是其中例子。這些遊戲的背景就更為複雜，涉及唐代的武則天、魏蜀吳的燕南三士等，對中國歷史不甚了了的外國玩家難以理解背後的故事，提升軟實力的效果就會減半。

利用電子遊戲提升國家軟實力，並非中國首創。波蘭出產的電子遊戲《巫師》根據同名小說開發，在國際市場有一定知名度，該國總理圖斯克早年在接待來訪的美國時任總統奧巴馬時，以此電子遊戲相贈，奧巴馬在社交平台上訴述因由，引起更大關注，成為國際外交佳話。俄羅斯總統普京曾下令政府探索電子遊戲領域，至於是否單純從商業利益角度出發，還是利用電子遊戲推廣俄羅斯軟實力，則不得而知。

很難相信，中國領導人會以此手段在出訪或者向來訪的外國領導人，推銷國產電子遊戲產品。然而，政府並非不應該介入，若然掌管文化和宣傳的部門，資助學術或者文化單位，就電子遊戲產品中提及的歷史背景、宗教知識，甚至是風光名勝的由來等，用多種文字交代，在國際風行的社交平台推廣，為玩家提供進一步認識中國文化的資料，電子遊戲中帶有的軟實力就可以有所昇華。

電子遊戲含深層次文化

澄清誤會可提升軟實力

電子遊戲中涉及的文化元素，不止於歷史地理，其中還有深層次的宗教和哲學問題，《黑神話：悟空》遊戲當中的對話，提到「不殺生，仇恨永無止息」，在外國媒體上翻譯成「Thou shalt kill lest feuds instill」，從語境分析中英文好像南轅北轍，而且是被說成是佛家的意思，當中牽涉翻譯、宗教、哲學的問題，都需要專家去用顯淺的語言去闡釋，否則不但不能達到提升軟實力的效果，文化誤會加深更可能適得其反。文化部門介入協調不同機構或者專家去解釋的必要性，也在於此。

讓不了解中國文化的外國人對中國文化產生興趣，了解到其博大精深之處而產生進一步了解的想法，其實已經是提升軟實力的第一層目的，但中國在軟實力問題上處於「劣勢」，有進一步提升的迫切性，政府部門介入就更有其必要。然而，政府部門的介入，又可能會陷入另一個受到攻擊的誘因。

美國政府做軟實力工作畢竟是「先行者」，商業運作的荷李活能夠製作出《花木蘭》卡通片，由外國人解釋中國文化現象，在沒有政府介入的前提下，已經搶先佔領軟實力的高地。《美國之音》節目由美國國務院資助而在「不知不覺」間滲透了美國的價值觀念，以及解釋外交政策，起到提升軟實力的目的。中國政府要「追落後」，任道重遠。

美國政府早就了解並踐行軟硬實力並重的策略，軟實力由政府資助及鼓勵措施打頭陣，遇到硬實力該出手時絕不手軟，諸如以色列蹂躪巴勒斯坦，美國仍然出售武器給以色列，是完全置軟實力於不顧的做法。中國的情况則相反，硬實力冒起，對軟實力稍微下一點工夫，即被說成是宣傳，如履薄冰並不表示不要做，而是要做得更有技巧而已。

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