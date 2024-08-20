社評：中國對越南應軟硬兼施 越南親美遇冷回頭是岸

高規格訪華同時搞小動作

越南平衡外交對華存戒心

蘇林在上任後選擇中國作為外訪首站，並且先到廣州尋找越南國父胡志明的革命足迹，以示將會繼承先烈跟中國的友好關係，用意明顯。這次訪華的代表團成員規格甚高，15名政治局成員6人訪華，重視中國程度可見一斑，但其中一名政治局成員阮春勝在陪同訪華前的7月31日，曾率團訪問美國。蘇林7月18日上任越南最高領導人，8月9日派遣海軍到菲律賓參加聯合軍事演習。所以，越南對中國信誓旦旦，只能聽其言觀其行。

越南在統一後先投靠蘇聯跟中國作對，在邊境線上不斷滋擾，並入侵柬埔寨，中國在1979年發起「對越自衛反擊戰」，迫使越南從柬埔寨撤軍。中越之間在西沙群島有領土糾紛，越方佔領中國多個島礁，中國被迫在1974年和1988年派海軍反擊，擊敗越軍並收回部分島礁。而今蘇林表示，將會「妥善管控海上分歧，共同維護地區和平穩定」，雖有偃旗息鼓的意思，但沒有表示放棄對佔領的島礁主權宣示。

中越之間雖然經歷長期對抗，但自從越南已故領袖阮富仲奉行發展經濟國策後，越方立場有所軟化，原因是要搞經濟，不能擺脫對中國的依賴。大量勞動密集型的加工業遷到越南，但原材料、製造機械和技術，甚至部分資金，都是來自中國，越南經濟「起飛」，但電力供應不足，需要從廣西購電。

雖然如此，越南對中國仍然存有戒心，中國佈下一個直通東南亞的鐵路網絡，計劃分東中西3線直通新加坡，但越南堅持使用「窄軌」，意思就是不與中國的火車接軌，而越南計劃修建貫通南北的1500公里鐵路線，卻交給日本承包。可是，現在看到中老鐵路2021年開通，老撾不但利用鐵路降低運輸成本，還能夠承接泰國貨物運到中國，接上中歐班列將出口貨品運到歐洲，目前泰國段高鐵也正在興建，一旦中線直達新加坡開通後，越南將會被邊緣化。

去年中共總書記訪問越南後，越南北部兩條連接大城市的鐵路線規劃完畢，兩條鐵路線使用中國制式的標準軌，而且將會通過口岸與中國鐵路網連接，在兩國貿易額不斷提升的情况下，修建跨境鐵路勢在必行，建成後雙邊貿易也會得到進一步增加。越南在這方面一缺技術，二缺資金，尋求中國幫助也是這次訪華的主題之一。

國家主席習近平在接待蘇林時表示，「中方將越南作為周邊外交優先方向」，這句話的分量很重，應該是經過慎重考慮才宣之於口。越南是中國陸上接壤的14個國家之一，在睦鄰的大前提下，跟越南修好是大戰略；越南經濟開始起飛，跟中國有互補關係，榮枯與共；越南在東盟中有影響力，可以借助越南加強跟東盟關係。同樣重要的是，越南是共產黨執政，雙方共同發展，能夠彰顯社會主義制度優越性。

中國助柬埔寨修運河敲打越南

越南親美不成只能向中國求助

由於越南要搞平衡外交，跟美國、日本、俄羅斯和印度，都是戰略伙伴關係，中國能夠在跟越南維持戰略伙伴關係的基礎上，升級為「命運共同體」，可以拉開越南跟其他國家的距離。這個關係升級，是需要有實質內涵支撐的，所以中國在多方面給予越南支持，也是為了這個目的。

中國對越南也不是一味順從，最近宣布將會幫助柬埔寨修建運河，這項長達180公里、連接湄公河與泰國灣、耗資17億美元的工程日前開工，計劃在2028年建成。柬埔寨將會由一個內鎖國變成有自己的港口，擺脫對越南的依賴。中國這一舉動，明知道是會激怒越南，仍然為之，就是要敲打越南，迫使越南放下身段跟中國合作。從中可以看到，中國對越南採用的手段，是一手硬一手軟，軟硬兼施。

中越關係過去有重大過節，前面有西方國家擋路，越南自身也不甘心以小國自居，兩國關係發展必然是匍匐前行，然而，目前美國無暇東顧，最近還拒絕給予越南「市場經濟地位」，越南對美國只是「一頭熱」，這些對中越關係發展是有利因素。但這個窗口期不知道能夠維持多長時間，中國應該加快協助越南修建鐵路，越南在缺乏資金的情况下，也應該在未來運營鐵路收益方面讓利，只有在兩方都採取積極態度的情况下，才能完成目標。中越兩國和平發展關係，有利於地區穩定，整個東盟和中國也會受惠。

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