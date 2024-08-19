社評：粵港通關費時失事礙交流 改革勢在必行模式可探討

通關人數不斷破紀錄節節高

交通成本下降蓮塘口岸爆滿

在過去的周六，粵港兩地陸路口岸往來人員達到836,863人次，比去年同月中一個周六的819,760人次略有增加。相信這個增加的趨勢將會持續，而且增幅會愈來愈大，港人到內地消費，特別是周末前往的人數增加已成不可逆轉的趨勢，內地對外開放特別是單邊對外開放的措施日新月異，幾十個國家旅客可以免簽證入境，利用香港機場轉到內地的勢必增加，上月又批准非中國籍香港居民可以申領來往港澳通行證，免除簽證的繁雜手續，往來內地次數也會增加。香港搶人才計劃，已經吸引14萬人來港，他們無論是定居香港還是深圳，「兩頭走」的人員又添新血。今年頭7個月訪港旅客達到2500萬人，同比上升52%，他們大部分都是經陸路進出香港。種種因素顯示，粵港兩地的通關設施已經追不上時代的需求，有改善的必要。

粵港兩地人員通關的原因有多種，旅遊、商務、深圳居住香港上班，以至跨境學童等等，不一而足，他們選擇通關口岸的因素各異。但一個數字值得注意，去年8月19日經蓮塘口岸往來的人次為51,726，今年8月17日為78,261人次，增幅達到51%，簡單的原因是北上消費港人經蓮塘過關的交通成本因素，有直達巴士可以到蓮塘口岸，特別是60歲以上香港居民可以享受2元乘車優惠，說明任何一個因素的改變，都會影響通關人員對過關口岸的選擇。若然改革通關辦法，降低輪候時間，相信也會帶來改變。

目前粵港兩地陸路口岸的通關模式是多樣化的，有兩地兩檢，羅湖、落馬洲、港珠澳大橋口岸等都實行這個模式；有一地兩檢，高鐵口岸、深圳灣口岸以及即將完成改造工程後的皇崗口岸。兩地兩檢費時失事，特別是港珠澳大橋口岸，旅客必須通過兩次車程，攜帶行李上車落車排隊過關，增加過關所需時間和不便。一地兩檢未必可以減少通關時間，但起碼可以減低過一關走一段再過一關的麻煩。

粵澳的通關模式更加多樣化，甚至更加先進。拱北關是傳統的兩地兩檢，也有「合作查驗，一次放行」，在港珠澳大橋口岸實施；而一地一檢，橫琴口岸實施的措施，不但在同一個關口檢查，而且是粵澳兩方都實施只管進關，放開出關，旅客從珠海方出境，只需查驗進入澳門所需的證件，港人用香港身分證即可進入澳門，從澳門進入珠海，用港澳通行證過一次關即可。便捷程度是各種通關模式中最大最快。

證件行李檢查可改其一不改其二

通關模式因應經濟社會變化改革

討論通關模式還有一個問題要澄清，通關其實牽涉3個方面和3個政府部門，證件查驗是出入境部門，貨物或旅客行李查驗是海關部門，還有人員和貨物的衛生檢疫。由於粵港澳分別屬於3個關稅區，而且兩地商品價格還有一定差距，大宗貨物或者旅客自帶物件和貨幣，都受到一定的限制，不查驗會導致走私活動猖獗。檢疫也是必須的，雖然新冠疫情過去，但中國是農業大國，土壤污染和物種侵害都會為農作物帶來危害，3地對植物的進關規定各異。但人員證件、貨物價值與檢疫要求不能混為一談，有些可以放寬，有些還需要嚴格實施，港珠澳大橋口岸目前海關與檢疫部門實施只管進關，放寬出關政策，即旅客出關不查行李，進關則嚴查，而證件檢查則與其他口岸一樣，即是說，通關模式改革可以只改其一，不改其二。

內地智庫撰寫文章，研究改革通關模式，刊登在官方刊物，引起一陣熱議，其實中央部門對任何政策都會不時提出改革建議，過去是作為內部討論，不會公開發表，而今提高透明度，將討論公之於眾，讓老百姓有知情權這種做法值得肯定。無論是智庫提出，抑或是官員通過調查研究提出建議，都不是一錘定音的，還可以有討論的空間。

中國城市規劃設計研究院深圳分院人員提出，採用「聯合查驗，一檢雙放」模式及「清單授權，單邊驗放」模式，是否可行，可以討論，前提是不能改變按照《基本法》規定，香港保留原有關稅區的做法，同時對旅客個人資料的私隱政策，必須在最大程度下加以限制採集和使用。

關鍵問題並非如何改革、何時改革，而是必須改革。改變現存費時失事的做法，勢在必行，至於採取什麼模式取代，可以由粵港兩地政府，以方便旅客通關，促進人員交流為原則，從長計議，充分合作，爭分奪秒拿出改革方案。

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