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社評

社評：烏軍入俄境打政治仗 基輔爭籌碼恐難如願

【明報社評】自從8月6日烏克蘭軍隊進攻俄羅斯庫爾斯克州近兩周來，烏方宣布已控制了1150平方公里俄羅斯領土，並在區內建立軍政辦公室。俄羅斯反應相對遲緩，目前尚未展開大規模反攻，僅成立邊境軍事安全協調機構支援軍隊。同時，俄軍在烏克蘭東部前線的部隊未見大規模回撤，仍在持續進攻。從軍事上看，烏軍對俄境的突擊既未能殲滅俄軍有生力量，只俘虜了百餘名俄兵，對烏東戰局又未達圍魏救趙目的，還犯了分兵的大忌。以攻入俄境的1萬多烏軍來計，要固守到手的俄羅斯領土都不夠，遑論「劍指莫斯科」，剩下的只是振奮自身與西方金主士氣、爭取談判籌碼、寄望俄國內部生變等政治目的，但這場「政治戰役」無疑是一場冒險豪賭，贏面並不樂觀。

烏軍今次突入俄境，的確打了俄方一個措手不及。在人煙稀少的廣闊平原，面對羸弱的俄軍邊防兵，烏軍的機械化破壞和偵察小隊（DRG）「打卡式」突飛猛進，鏡頭感十足。在西方輿論描述下，其軍事與政治意義都被誇大了。即使烏軍真的已有9個旅進入俄境，充其量不足兩萬部隊，佔領1150平方公里，每平方公里平均只有不足20人，談何有效控制。以庫爾斯克州29,800平方公里、只有108萬人口看，甚至不如海南島的34,000平方公里和上千萬人口，區區1000平方公里，令俄方疏散12萬居民，戰果實在微不足道，與俄羅斯佔據烏克蘭18%（約10萬平方公里）國土面積比較，不可同日而語。如果烏軍不能佔領州府城市或核電站等戰略要地，戰役可謂不具軍事意義。迄今俄軍並未從烏東大規模調兵回國，反而加強攻勢，烏軍防線告急，分兵惡果已現。

烏突襲俄境犯分兵大忌

侮辱難促成俄內部變化

至於烏軍此舉的政治意義，西方輿論稱是第二次世界大戰以來外國對俄領土最大一次攻擊，意味世界最大核大國的一小部分已被烏軍佔領，可謂「傷害不大，侮辱極強」，指或會衝擊俄內部政治，給普京政府施壓。但與此同時，今次突襲亦給普京提供了進行更大規模戰爭動員的良機。俄法律規定，義務兵不得出境作戰，烏軍打進俄境，打開了這項法律缺口。

說到「侮辱」，二戰中德軍打到莫斯科城下，冷戰後蘇聯解體，乃至今次俄烏戰爭中北溪管道被炸毀，克里米亞大橋被炸，導彈巡洋艦莫斯科號黑海被擊沉，傭兵「瓦格納」首領普里戈任兵變，哪一次不是對普京和俄軍方的「侮辱」，但對俄國內民心政局似未見有大影響，可見俄羅斯民族的「戰略定力」非同一般，自己不尷尬，尷尬的就是對手。與海外輿論的嘩然相對照，俄方對烏軍今次突襲反應未見特別強烈，除被動防禦阻截，迄今未見俄軍大規模反攻。有陰謀論甚至認為烏軍突襲正中俄方下懷，甚至有意將這萬名烏兵精銳「黏」在俄境內，令其進退兩難。

烏方一面聲稱無意佔據俄羅斯國土，一面又聲稱要在國境線外建立「緩衝區」，顯示基輔對今次突襲並無明確目標。至於說其突襲目的之一是為未來的談判爭取籌碼，也只是基輔的一廂情願。所謂「籌碼」，必須是對方志在必得而又願意交換的，且不說烏佔俄土與俄佔烏土大小不成比例，烏軍首先要能守住所佔俄土，這意味要建立穩固的後勤補給線。俄軍可能更希望以土地換烏軍精銳，將他們消滅在俄境內，庫爾斯克也就成了死局。

提振士氣給賀錦麗加分

中方月前表態判斷準確

這樣，今次突襲的重要意義就剩下提振內外士氣。對西方軍援不確定性的焦慮，一直困擾基輔。特別是美國大選出現變數，與普京有私交的共和黨總統候選人特朗普聲稱，上台即可結束俄烏戰爭。但現在民主黨換將，賀錦麗民調已領先特朗普，烏軍在此時攻入俄境，無異於給積極挺烏的民主黨加分，戰爭規模升級後，即使特朗普當選，想出賣烏克蘭也沒那麼容易。儘管西方國家聲稱對烏軍今次突襲事前一無所知，但顯然都樂觀其成。隨著俄方色厲內荏的暴露，西方亦紛紛放寬對援烏武器的使用限制，烏軍今次在俄境就使用了英德坦克。澤連斯基今次大膽的鋌而走險，確實令軍援烏克蘭的國家，看到了一絲希望，現在只希望未來兩個多月內烏軍不要再遭挫敗。

上月烏克蘭外長庫列巴訪華，外長王毅在廣州與他會晤時表示，「近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的信號，雖然條件和時機還不成熟，但我們支持一切有助於和平的努力」。現在來看，中方對於和談條件和時機還不成熟的判斷十分準確。當時澤連斯基提出召開第二次和平峰會，還表示願邀請俄羅斯參加，庫列巴訪華，就是邀請中方加大介入和談的力度。烏軍「反侵」俄境，直接違反了中國與巴西等國推動政治解決俄烏戰爭的「六點共識」第一條，「即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」。中方當時若貿然應承烏方，不僅令俄方生疑，現在尷尬的就是中國。現在看，美國大選塵埃落定之前，俄烏和談都不具備條件，烏軍進入俄境，對戰爭結局亦不會有大的影響。

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