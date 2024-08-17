社評：「搶人才」策略要對焦 產業發展政策不可少

人才供求存錯配

政府須留意情况

「高端人才通行證計劃」（高才通）是現屆政府「搶人才」重點措施，推出至今超過一年半。政府上月交予立法會的文件顯示，截至今年6月底，高才通收到近9萬宗申請，當中7萬宗已獲批，約5.6萬名申請者已來港，伴隨來港的受養人（例如子女等）亦超過6萬；若計及其他人才入境計劃，來港人數就更多。根據政務司長陳國基日前說法，自2022年底各項優化輸人才入境安排推出以來，當局總共收到34萬多份申請，當中逾21萬份已獲批，超過14萬人抵港，遠超原先目標。當局形容過去一年半「搶人才」成績令人鼓舞，除了延攬內地人才，下半年也會在東南亞、歐洲等地舉行推廣活動，加緊向人才招手。另外，政府也在研究優化「高才通」計劃，涵蓋更多大學。陳國基解釋，儘管有些大學不在全球百強名單之內，但某些科目很出名，值得納入人才網之內。

「高才通」計劃容許申請者來港後再找工作。政府早前表示，逾半「高才通」抵港人士已就業，主要是金融服務、創新及資訊科技及商貿，月入中位數約為5萬元。不過也有一些專才來港後慨嘆搵工難。香港高才通人才服務協會一個多月前舉辦「國際高才交流會」，有與會的高才通申請者便覺得，香港就業市場對海外專才的接納度不足。該會與教聯會上月訪問近600名經各項人才計劃來港專才，當中七成循「高才通」來港，絕大部分來自內地，結果顯示逾兩成受訪者現無工作，調查亦發現已定居香港受訪者中只有9%置業，32%受訪者每月家庭收入少於5萬元。

專才來港需要時間適應，兩成受訪者未有工作，比例算不算高，難以斷言，畢竟部分人可能是剛取得簽證或來港不久；就算是已經就業的專才，也有可能是為了生活而暫時「屈就」，選擇專長以外的工作。彭博社早前一篇報道提到，近年大量內地求職者湧入香港保險業，原因是他們對跨境職場生涯和薪資前景感到失望，但又不想輕言放棄，唯有試試當入職門檻較低的保險經紀，繼續留在香港。這些人當中，有多少人是透過各項人才計劃來港，外界不得而知，但來港賣保險肯定不是人才原先的期望，也不是政府「搶人才」的目標。

近年港股表現疲弱，很多金融機構和投資銀行都要裁員，然而現時來港人才卻以金融服務業為主，反觀一些求才若渴的行業，例如生物科技等，卻有缺人之嘆。今年初，德勤聯同科大商學院發表的一項研究便提到，逾六成受訪科創企業表示在港難以招攬足夠人才。凡此種種都顯示，本港人才供求存在錯配情况。政府「搶人才」措施，必須更具針對性，否則只會出現某些行業持續缺人，另一些行業則出現飽和現象。

人才總是跟着發展機會走，倘若他們來港後，發現難以一展抱負，自然萌生去意。即使有部分內地專才是考慮到子女讀書升學前景而來港，考慮到香港生活成本高昂，若沒有薪酬優厚的工作機會，要撐下去也不容易。最新調查顯示，逾三成來港專才家庭月入不足5萬元，倘市場不能提供更高薪酬，要他們留在香港發展實有難度。

政府「搶人才」措施出台之時，正值移民潮高峰期，香港流失大批中高層管理人員、專業人士及高學歷年輕人，各項人才輸入計劃具有「應急」效果，有助盡快填補人才缺口。隨着移民潮穩定下來，加上不少企業受經濟下行影響需要節省成本，有意見質疑來港專才是否「供過於求」、政府是否應該「提高門檻」收緊審批，云云，然而這是一種相當短視的看法。「搶人才」不止是為了應付一時的人力缺口，更是為了促進香港長遠發展。上月中共三中全會通過的深化改革文件，提到「支持香港打造國際高端人才集聚高地」。特區政府需要優化「搶人才」政策，力求精準切合香港長遠發展需要。

產業政策愈清晰愈具體

搶人才策略愈一目了然

香港產業單一化，過度依賴金融及地產，近年這兩個行業吹起淡風，整體經濟和庫房收入頓時備受壓力。香港經濟需要升級轉型，產業多元化正是其中一個重點。不同領域專才來港，有助本港產業多元化，而多元化的產業環境，又可以吸引更多人才到來。政府人才政策要對焦，首先必須有全面的產業政策，鎖定哪些產業適合香港，以及如何推進發展。產業政策愈清晰具體，需要吸引什麼人才，愈容易一目了然。

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