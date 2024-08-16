社評：跨境醫療融合互補 開拓高端市場吸客

深圳3服務點收醫療券

長者北上求醫勢將增加

去年《施政報告》提出「長者醫療券大灣區試點計劃」（下稱試點計劃），將醫療券適用範圍擴展至大灣區內合適的醫療機構。今年初，政府宣布將7間內地醫療機構納入試點計劃，當中的廣州中山大學附屬第一醫院及中山陳星海醫院，分別於6月底及7月中起接受醫療券。及至本周，深圳3間醫療或牙科機構亦開始接受醫療券。醫衛局表示，餘下兩個分別位於東莞及廣州南沙的服務點，預料下月初將會開通。

近年愈來愈多長者選擇到內地安老，讓長者醫療券「過河」北上，可以免去他們舟車勞頓返港覆診看病之苦。試點計劃推出之前，只有港大深圳醫院兩個服務點接受長者醫療券，規模有限，效用不大。現在當局增加7個服務點，對於在內地灣區城市生活的香港長者，無疑方便得多，然而有別於早前廣州中山開通的兩個服務點，最新開通的3個服務點，皆位於跟香港只有一河之隔的深圳，由於地理上的方便，以及收費上的優勢，相信本港不少長者會考慮「攜券北上」，使用當地3間指定醫療機構所提供的服務。從這一角度而言，這3個服務點的開通，除了服務長居當地的香港長者，對於跨境醫療服務融合，也有重大意義。

大灣區融合加快，牽涉經濟、社會、民生很多層面，其中一個最多人談論的現象是港人北上消費。香港生活成本之高，全球數一數二，反觀內地各方各面都遠比香港便宜，產品及服務質素也不斷提高，性價比優勢明顯，加上港匯偏強，都助長了北上消費之風。雖然部分港人對內地醫療水平仍有疑慮，對本港醫療服務更有信心，然而若只是一般身體檢查、牙科服務，又或一些沒有多大風險的小手術，內地醫療機構的服務，論性價比確實很有吸引力。以種牙為例，市民光顧本地私家牙醫，隨時要花上數萬港元，反觀深圳種牙收費只是四分之一左右。有香港長者亦稱，已試過在深圳使用醫療券看眼科門診做檢查，開支僅為香港的三分之一。

香港把握融合機遇

可成國際醫療中心

本港公營醫療人手緊絀，公院醫生佔全港醫生總人數四成多，卻要照顧全港九成住院病人，專科門診輪候時間愈來愈長，等上一年實屬等閒，牙科街症服務同樣嚴重不足。不少長者受慢性疾病困擾，「小病等到變大病」，情况並不罕見。跨境醫療融合，可以分流部分市民需求，彌補本地服務供應之不足，亦可減輕公營醫療系統壓力。內地醫療機構監管機制經過多年發展，已相當完善，無論專業人員培訓、定期評核以至醫療機構設施等都有嚴格監管；特區官員亦強調，衛生署與內地健康衛生部門有機制跟進醫療投訴，倘若試點計劃執行順利，相信未來將有愈來愈多香港長者樂意使用相關服務，當局可以考慮在適當時候，根據服務水平及安全性，進一步擴大長者醫療券在內地使用的範圍及規模。

經濟融合本身就是重整資源配置提升總體效率效益的過程。對香港而言，大灣區融合既是機遇亦是挑戰。說是機遇，皆因香港地方太小、市場規模有限，相比之下，大灣區人口達8000多萬，市場規模大得多，若能善用大灣區的資源和機遇，可以幫香港解決不少問題。說是挑戰，皆因融合一定會帶來生活模式轉變，以及新的市場競爭對手，然而應對挑戰的方法，不是搞保護主義、給融合開倒車，而是設法提升競爭力、尋找新賣點。跨境醫療融合，並非只有「北上」單程路，香港可以善用本地私家醫院服務，重新推動醫療旅遊，開拓「南下」商機。

香港私家醫院設備完善水平高，不少付得起錢的內地人，其實都樂意來港就醫。近年內地病人來港顯著減少，主要受疫情及經濟因素影響，有議員認為，特區政府可以向中央爭取開放醫療簽證，吸引持有醫療保險的內地病人來港，光顧私家醫院，有關建議值得當局認真考慮。跨境醫療融合，香港可以私院醫療服務為賣點，借助大灣區龐大市場，帶動高端醫療旅遊，配合醫療創科產業發展，長遠將香港打造成為首屈一指的國際醫療中心。

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