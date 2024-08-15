明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：促進文創產業發展 辦盛事貴精不貴多

【明報社評】政府推動「盛事經濟」，早前舉行的多啦A夢特展可說是典範，不僅吸引大量人流，還帶來龐大周邊經濟效益，當中不少地方都值得政府和業界思考。去年以來，本港舉行過的大小盛事數以百計，當中既有成功例子，亦有部分未如人意，甚至惹來負評，當局是時候總結經驗，由之前「漁翁撒網」式推動，改為貴精不貴多。

多啦A夢展「盛事典範」

成功經驗各方可借鑑

為期30天的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」免費展區，日前閉幕。主辦單位表示，展覽有超過500萬人次到訪，除了免費展區旺場，收費展區反應也熱烈，10萬張門票全數沽清，成功「回本」。不少參觀者也相當願意花錢，光顧紀念品的人均消費約為1000元，金額甚為可觀，就連鄰近商場及食肆也受惠。有餐飲集團表示，展覽期間，集團位於尖沙嘴一帶的多間餐廳，營業額平均增加三成，有商場負責人亦稱，展覽帶動商場人流急升近40%，創下年度單日紀錄，場內餐飲及零售商戶生意額均升近三成。

去年以來，政府推動盛事經濟，大小盛事一浪接一浪，然而真正旺丁又旺財者並不多，這次多啦A夢特展，可說是其中一項最成功的盛事。雖然今次特展的觀眾以港人為主，然而亦有不少內地及外國遊客慕名而來。文化藝術盛事委員會主席鄭志剛形容，今次展覽是「盛事典範」，旅遊業議會主席徐王美倫亦稱，是次展覽成功帶動周邊經濟及人流，期望日後可以舉辦更多文體旅遊盛事，吸引更多旅客。

盛事經濟是政府疫後復常一項工作重點。當局希望藉着多辦大型盛事，一邊提升香港國際形象，一邊帶動消費刺激經濟。根據政府說法，本港今年舉辦的盛事活動超過200項，估計可吸引170萬名旅客參與。回顧這兩年的大型盛事，有部分為官辦的「省招牌」項目，例如國際金融領袖投資峰會、國際文化高峰論壇等，重點面向國際，強調精英匯聚；另外亦有部分是面向公眾，由私人機構主辦並得到官方資助。早於2004年，政府已推出「M」品牌計劃，透過藝術及體育發展基金，資助舉辦大型體育活動。及至去年，政府又設立了「文化藝術盛事基金」，資助主辦大型國際文藝盛事。

文體旅局表示，本年將有超過20項大型國際體育賽事獲M品牌計劃支持，至於文藝盛事基金，成立以來合共批出10多項活動申請，然而並非每項政府資助盛事都有理想反應，部分更爆出連場爭議。今年初國際邁阿密訪港，獲M品牌贊助，未料爆出美斯缺陣風波，主辦單位表現令人失望，事後政府宣布檢討M品牌及撥款機制，報告預料今秋出爐。2月中旬展出的巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts，屬文藝盛事基金今年贊助的第一項大型活動，反應同樣不似預期，行政會議成員葉劉淑儀質疑，政府慷慨資助主辦方780萬港元，但未見太大迴響，遑論吸引旅客訪港。相比之下，今次多啦A夢特展純由商業機構主辦，未收官方分毫，效果卻遠勝政府資助項目。

當然，一項盛事成功與否，受很多主客觀因素影響，沒必要因為一些官方資助項目出了狀况，就從意識形態角度，否定政府的角色及作用，事實上，巴塞爾藝術展、Art Central及紀念金庸百年誕辰雕塑展等，都是獲得政府資助的出色盛事。不過這次多啦A夢特展的成功，確也帶來不少啟示，值得當局深入思考。

盛事要辦得成功，必須有縝密的前期規劃，以及優良的組織和執行能力，主辦單位是否在行非常重要。美斯缺席風波，外界其中一個關注點，就是主辦單位是否有足夠經驗及能力去舉辦賽事。多啦A夢特展由本港一間創意公司負責，該公司過去20年曾籌備過多次令人難忘的展覽，諸如維港巨型黃色橡皮鴨、上千趣致熊貓擺設等，每次均有理想反應。該公司12年前已在尖沙嘴搞過一次多啦A夢展，今次再度策展，花了約兩年籌備，無論創意及規模皆更勝從前，宣傳招數亦層出不窮，例如早在今年5月就先來一場戶外無人機表演「熱身」造勢，另外又與港鐵合作，推出以多啦A夢為主題的港鐵及高鐵列車，讓更多港人和內地人知悉香港正舉辦巡迴特展。凡此種種，不是缺乏經驗或急就章便能辦到。

政府贊助項目求精準

支援文創產業講政策

政府最初推動盛事經濟，多少有權宜成分，財政司長陳茂波形容，盛事經濟屬短期措施，香港需要培育新產業，為中長期發展佈局。談到產業發展，近年最多人談論的是創科，其實文化創意產業也相當有發展潛力。今次多啦A夢特展的成功，反映本地文化創意業界不乏有視野和市場觸覺的人才，主辦機構敢於跳出框框，擺脫「商場主導」模式，嘗試以盛事項目為本，聯動其他經濟環節，發揮協同效應，事實證明這是一次成功的商業嘗試，公司負責人形容，本港市場比想像大，今次成功更為他們將展覽帶到其他國家鋪路。從這一角度而言，盛事經濟可不止是短期刺激經濟手段，其實還可帶動本地文創產業。政府推動盛事經濟，漁翁撒網階段應告一段落，下階段應朝貴精不貴多方向推進，確保公帑用得其所。與此同時，當局應制訂更全面的文創產業政策，栽培更多人才，借助盛事經濟，促進文創產業發展。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞