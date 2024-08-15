社評：促進文創產業發展 辦盛事貴精不貴多

多啦A夢展「盛事典範」

成功經驗各方可借鑑

為期30天的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」免費展區，日前閉幕。主辦單位表示，展覽有超過500萬人次到訪，除了免費展區旺場，收費展區反應也熱烈，10萬張門票全數沽清，成功「回本」。不少參觀者也相當願意花錢，光顧紀念品的人均消費約為1000元，金額甚為可觀，就連鄰近商場及食肆也受惠。有餐飲集團表示，展覽期間，集團位於尖沙嘴一帶的多間餐廳，營業額平均增加三成，有商場負責人亦稱，展覽帶動商場人流急升近40%，創下年度單日紀錄，場內餐飲及零售商戶生意額均升近三成。

去年以來，政府推動盛事經濟，大小盛事一浪接一浪，然而真正旺丁又旺財者並不多，這次多啦A夢特展，可說是其中一項最成功的盛事。雖然今次特展的觀眾以港人為主，然而亦有不少內地及外國遊客慕名而來。文化藝術盛事委員會主席鄭志剛形容，今次展覽是「盛事典範」，旅遊業議會主席徐王美倫亦稱，是次展覽成功帶動周邊經濟及人流，期望日後可以舉辦更多文體旅遊盛事，吸引更多旅客。

盛事經濟是政府疫後復常一項工作重點。當局希望藉着多辦大型盛事，一邊提升香港國際形象，一邊帶動消費刺激經濟。根據政府說法，本港今年舉辦的盛事活動超過200項，估計可吸引170萬名旅客參與。回顧這兩年的大型盛事，有部分為官辦的「省招牌」項目，例如國際金融領袖投資峰會、國際文化高峰論壇等，重點面向國際，強調精英匯聚；另外亦有部分是面向公眾，由私人機構主辦並得到官方資助。早於2004年，政府已推出「M」品牌計劃，透過藝術及體育發展基金，資助舉辦大型體育活動。及至去年，政府又設立了「文化藝術盛事基金」，資助主辦大型國際文藝盛事。

文體旅局表示，本年將有超過20項大型國際體育賽事獲M品牌計劃支持，至於文藝盛事基金，成立以來合共批出10多項活動申請，然而並非每項政府資助盛事都有理想反應，部分更爆出連場爭議。今年初國際邁阿密訪港，獲M品牌贊助，未料爆出美斯缺陣風波，主辦單位表現令人失望，事後政府宣布檢討M品牌及撥款機制，報告預料今秋出爐。2月中旬展出的巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts，屬文藝盛事基金今年贊助的第一項大型活動，反應同樣不似預期，行政會議成員葉劉淑儀質疑，政府慷慨資助主辦方780萬港元，但未見太大迴響，遑論吸引旅客訪港。相比之下，今次多啦A夢特展純由商業機構主辦，未收官方分毫，效果卻遠勝政府資助項目。

當然，一項盛事成功與否，受很多主客觀因素影響，沒必要因為一些官方資助項目出了狀况，就從意識形態角度，否定政府的角色及作用，事實上，巴塞爾藝術展、Art Central及紀念金庸百年誕辰雕塑展等，都是獲得政府資助的出色盛事。不過這次多啦A夢特展的成功，確也帶來不少啟示，值得當局深入思考。

盛事要辦得成功，必須有縝密的前期規劃，以及優良的組織和執行能力，主辦單位是否在行非常重要。美斯缺席風波，外界其中一個關注點，就是主辦單位是否有足夠經驗及能力去舉辦賽事。多啦A夢特展由本港一間創意公司負責，該公司過去20年曾籌備過多次令人難忘的展覽，諸如維港巨型黃色橡皮鴨、上千趣致熊貓擺設等，每次均有理想反應。該公司12年前已在尖沙嘴搞過一次多啦A夢展，今次再度策展，花了約兩年籌備，無論創意及規模皆更勝從前，宣傳招數亦層出不窮，例如早在今年5月就先來一場戶外無人機表演「熱身」造勢，另外又與港鐵合作，推出以多啦A夢為主題的港鐵及高鐵列車，讓更多港人和內地人知悉香港正舉辦巡迴特展。凡此種種，不是缺乏經驗或急就章便能辦到。

政府贊助項目求精準

支援文創產業講政策

政府最初推動盛事經濟，多少有權宜成分，財政司長陳茂波形容，盛事經濟屬短期措施，香港需要培育新產業，為中長期發展佈局。談到產業發展，近年最多人談論的是創科，其實文化創意產業也相當有發展潛力。今次多啦A夢特展的成功，反映本地文化創意業界不乏有視野和市場觸覺的人才，主辦機構敢於跳出框框，擺脫「商場主導」模式，嘗試以盛事項目為本，聯動其他經濟環節，發揮協同效應，事實證明這是一次成功的商業嘗試，公司負責人形容，本港市場比想像大，今次成功更為他們將展覽帶到其他國家鋪路。從這一角度而言，盛事經濟可不止是短期刺激經濟手段，其實還可帶動本地文創產業。政府推動盛事經濟，漁翁撒網階段應告一段落，下階段應朝貴精不貴多方向推進，確保公帑用得其所。與此同時，當局應制訂更全面的文創產業政策，栽培更多人才，借助盛事經濟，促進文創產業發展。

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