社評：跟進銀行「call loan」情况 投資客須承擔風險

銀行承諾支援中小企

當局須跟進實際情况

過去一年半，香港經濟受美息高企、地緣政治及內房問題等影響，表現未如理想。今年初政府全面「撤辣」，樓市一度反彈，惟近月又再向下，與2021年歷史高位相比，樓價累跌了兩成多，工商舖市所面對的壓力尤大，一方面，市場樓面供應過剩，另一方面，經濟環境欠佳令企業態度審慎，遏抑了需求。有地產代理公司稱，市場上出現銀行call loan情况，大手持貨的業主壓力沉重，或被迫低價沽出部分優質物業，估計下半年工商舖市跌勢未止。有中小企老闆亦稱，之前抵押物業向銀行借錢，隨着物業價值下跌，銀行方面要求追加抵押品，甚或催還部分以至全部貸款，只好考慮清盤結業。

近日有商界政黨聯同地產界代表，與金管局副總裁阮國恒會面反映意見。有地產代理商會代表說，過去大半年，本港部分銀行持續收緊按揭貸款、拖慢審批按揭時間等，令物業市場成交量及價格持續下跌，嚴重打擊業界生計，希望金管局與銀行商討放寬按揭；亦有業界人士稱，有客戶反映即使有如常還款，仍被銀行call loan，要求政府介入。根據與會人士說法，金管局方面承諾會積極跟進，希望商會提供更多個案，以便了解實際情况。

銀行催還貸款，情况有多普遍、影響有多廣泛，各方說法不一。有地產業界人士稱，call loan情况早於去年已開始出現，不少投資客叫苦連天；銀行界人士則稱，今年銀行收回或縮減貸款確比去年多，現時經濟環境下屬正常，但情况不算嚴重，又強調中小企不良貸款比率仍低，銀行未有大幅收緊風險取向。

截至6月底，本港負資產住宅按揭貸款數字約為3萬宗，按季減少約5.5%，儘管數字仍然偏高，但跟2003/04年負資產逾10萬宗的高峰期相比，仍有相當大差距，拖欠供款比率亦遠比當年為低，反映現時負資產人士的持續還款能力仍然良好。雖然住宅物業市場近月偶有一些call loan個案，但大多涉及財務公司而非銀行。有地產代理投訴個別銀行收緊納米樓按揭，甚至不肯做村屋或樓齡60年以上的舊樓按揭，惟一般而言，置業人士買樓自住，只需拿出入息證明，通過銀行壓測，通常都獲批出按揭。相比之下，最受銀行收緊按揭及call loan影響的，主要是商業物業，投資客槓桿愈高，面對的壓力亦愈大。

根據政府數據，5月份破產呈請有871宗，為過去兩年最高，6月份則回落至702宗，不過由法庭發出接管令或破產令的個案，則按月升了6.7%，達到666宗。本港消費市道未如理想，零售飲食業持續受壓，無疑是破產宗數按年顯著上升的一大原因，另外也有本地學者指出，現時本港失業率僅3%，破產個案料跟勞動市場無關，相信有好一部分涉及個人投資失利，由於商用物業價值跌幅較急，個別投資者若在高位入市，又沒有做好風險管理，資不抵債下遭銀行call loan，唯有申請破產。

香港奉行聯匯制度，無法透過貨幣政策刺激經濟。外圍逆風凜烈，中小企經營困難，銀行還要「落雨收遮」，中小企更難融資周轉，整體經濟下行壓力亦必然更大，當局有必要採取措施支援中小企。去年底，金管局曾向銀行發通函說明，即使抵押品價值改變，只要客戶按時還款、業務沒有問題，就不應改變其貸款額度。及至今年2月底，金管局又聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，推出9項措施，支持中小企獲取銀行融資。參與協調機制的銀行承諾，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款，銀行在定期檢視信貸額度時，會綜合考慮借款人的信貸需求、整體財務狀况及還款能力等因素，不會只看抵押品價值變化；面對經營困難的中小企，銀行會以包容態度，按照審慎風險管理原則，提供適切信貸支援，包括參照「還息不還本」計劃重組貸款，減輕客戶資金壓力等。

「高槓桿高回報」不復再

政府介入須顧道德風險

銀行有責任信守承諾，協助財務健全的中小企取得融資，倘若銀行無理「閂水喉」，金管局當然要跟進。不過話說回來，如果銀行是基於合理風險評估，認為有需要向個別客戶縮減甚或提前收回貸款，實亦無可厚非。香港作為國際金融中心，銀行體系穩定至關重要。金管局副總裁阮國恒不久前亦提到，美國息口高企，本地銀行整體信貸環境持續受壓，預期特定不良貸款比率有上升壓力，意味銀行需要妥善管控信貸風險，大幅放寬按揭門檻有一定難度。過去10多年，歐美長期量寬印鈔，低息環境下，不少投資者和炒家「習慣」以高槓桿換取高回報，當市場環境逆轉、去槓桿壓力愈來愈大，當然苦不堪言，然而投資者必須為自己的投資策略承擔風險，當局不能輕率介入變相大規模拯救（bailout），否則有可能產生道德風險，造成深遠影響。

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