社評：精英運動「多點開花」 政府須增資源投入

巴黎奧運締歷史佳績

香港可出世界級選手

今屆巴黎奧運，國家隊和港隊均取得佳績。國家隊摘下40枚金牌、27枚銀牌及 24枚銅牌，是境外參賽歷來最佳成績；港隊一屆摘下兩枚金牌，同屬史無前例，國務院港澳辦和中聯辦分別發出賀電，行政長官李家超形容每位香港運動員都充分展現出決心、毅力和意志，都是市民心中的英雄，強調政府會繼續在政策及資源等方面，支持香港體育發展。

上屆東京奧運，港隊派出46名運動員及替補運動員，參與13個項目，並於劍擊、游泳、單車、空手道及乒乓球賽事，取得1金2銀3銅，獎牌榜排名49。今屆奧運，港隊憑藉兩金兩銅，位列獎牌榜第37位，論名次更勝上屆，不過獎牌數目則有所不及，3位摘牌選手中，江旻憓已宣布告別全職運動員生涯，至於張家朗及何詩蓓亦已是「三朝元老」，未知會否再戰下屆奧運。外界關注青黃不接問題，可以理解，但亦毋須太悲觀，畢竟本港精英體育經過多年發展，部分項目已有較為紮實的根基。

2016年里約奧運，張家朗男子花劍16強止步，相信當年他也沒有想過，之後可以連奪兩屆奧運金牌。今次巴黎奧運，港隊35名選手，有20人是首次登上奧運舞台，本身已具備一定實力，這次參賽經驗，一定有助他們成長，即使今回臨場發揮未如人意，只要不言棄，他朝仍可捲土重來，市民一定會繼續支持他們為香港爭取佳績。

本世紀初，政府提出體育「三化」政策，包括普及化、精英化及盛事化，及至近年更將「三化」擴充為「五化」，加入專業化及產業化這兩個目標。2024/25年度《財政預算案》提到，去年參加體院精英運動員培訓計劃的運動員共有1130人，全職運動員共有618人，預計今年分別增至1214及631人。栽培精英運動員，除了看個人天賦，更需要天時、地利、人和配合，政府的支援尤其重要。事實證明，政府這些年在精英運動方面的投入，確實取得一定成果，劍擊是近年表現最突出的項目，張家朗及江旻憓當上「世一」並在奧運會摘金，說明香港絕對有能力培養出頂尖運動員，當局應總結成功經驗，推廣到本港有潛力發展的其他運動項目，實現「多點開花」。

根據文體旅局數字，政府近5個財政年度在體育發展的開支持續增加，2023/24年度實際開支為72.3億元，當中約八成用於「普及化」，用於「精英化」方面的開支則介乎13%至15%不等。體育精英化，必須以普及化為根基，愈多年輕人參與運動，愈有機會挖掘出有天賦的人才。政府需要持續加強體育普及化方面的投入，與此同時，「精英化」開支也需要進一步增加。另外，近年本港部分體育總會屢爆管治問題，選拔不公、限制多多等爭議迭起，當局需要督促各體育總會提升管治，避免埋沒人才。

發展精英體育，搞好硬件設施是基本，體院新大樓及啟德體育園分別於今年底及明年啟用，無疑是重要一步。前年《施政報告》提出制訂《體育及康樂設施十年發展藍圖》，分階段提供約30項多元化康體設施，包括在馬鞍山白石興建第二個體育園等，惟當局去年提及的劍擊館，以及可以舉辦國際級賽事的游泳館，至今仍是只聞樓梯響，未見下文。另外，政府在推動體育產業化和專業化方面，也需要更清晰具體的政策和措施。新一份施政報告現正做諮詢，期待當局在體育發展方面會有更多着墨。

發展體育軟硬件

改善運動員薪津

對運動員而言，傷患是最大敵人，生計則是最大隱憂。政府未來應促進運動科學及醫學發展，培訓更多專門人才，同時亦應加強對運動員的經濟支援。根據體育學院現時制度，全職運動員每月標準資助額最低為7130元，取得奧運參賽資格可列為「精英丙級」，每月標準資助為11,520元，在奧運贏得獎牌的「精英甲+級」運動員，即張家朗及何詩蓓等，每月標準資助則為44,500元。港協暨奧委會方面稱，體院全職運動員的教練、醫療、住宿均獲當局「全包」，毋須花多少錢，云云，然而以香港的物價水平，區區數千至1萬元左右的薪津水平，未免太低。巴黎奧運羽毛球港隊男單代表李卓耀坦言，因薪津太低而放棄當全職運動員者比比皆是。政府應檢討體育資源配置，加強對全職運動員的支援，包括增加薪酬，確保大多數運動員都能「雨露均霑」。

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