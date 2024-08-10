社評：反禁藥美國賊喊捉賊 「卧底助查」難自圓其說

無視國際反禁藥守則

美允違禁運動員參賽

過去數月，美國傳媒和USADA不斷就所謂中國泳手「藥檢醜聞」做文章。儘管WADA經詳盡審查後，認可中方調查結論，即陽性結果乃酒店食品污染所致，不涉服用禁藥，然而美方繼續渲染事件，還指WADA「包庇中國」。WADA援引瑞士檢察官獨立調查，直斥美方指控具有「誤導性和潛在誹謗性」，又指中美地緣政治緊張外溢到奧運舞台，令WADA無辜捲入其中，極不公道。未料巴黎奧運來到尾聲，美國卻被WADA反將一軍。

路透社日前報道，提到多名美國運動員在2011至2014年間被揭違反禁藥規定，USADA卻允許他們繼續參賽，根據美方說法，免受處罰的交換條件是要當卧底，提供違反禁藥情報，然而WADA直指，國際反禁藥守則從沒允許有關做法，批評USADA懷疑其他國家反禁藥組織未有嚴遵規則時就大呼小叫，另一邊卻多年不公布國內違規個案，還容許作弊的選手繼續參賽，這是何其「諷刺和虛偽」。USADA方面則堅稱，卧底調查違規使用禁藥做法，「有效揭發更大的系統問題」，認為其做法「符合規則」，反指WADA為了轉移有關「不當允許」中國泳手參加奧運的視線，「刻意污衊」美方。

WADA和美方關係緊張是事實，然而USADA違反國際規則，乃是鐵一般的事實。首先，美方所謂「卧底換不罰」安排，本身就等於承認涉事運動員違反禁藥規定，這可不能跟「中國23泳手藥檢事件」中，WADA和中方都接納「食物污染無關禁藥」的情况相提並論。其次，根據國際反禁藥守則，違禁運動員遭正式起訴後，若為當局禁藥調查工作提供了「重大幫助」，才可就禁賽處罰申請減刑或緩刑。相關條文沒有任何字眼，允許違禁運動員在沒有接受起訴及處罰下，可以如同清白選手一樣，若無其事繼續參賽。WADA提出的違規指控有根有據，反觀美方指控WADA「包庇中國」，無憑無據，這才是無理污衊。

關於中國23泳手藥檢事件，WADA明確表示，中國反興奮劑中心有及時通報。相比之下，今次美國禁藥醜聞，USADA從沒主動向WADA通報涉事運動員藥檢不過關。WADA是在2021年才知悉問題。WADA表示，目前發現至少3名嚴重違反禁藥規定的美國運動員，作為USADA「卧底」持續參賽多年，其中1人是曾經參與奧運資格賽的知名運動員，他承認服用過類固醇和紅血球生成素（EPO），但從未被禁賽，一直參賽至退役，其經歷未被公開、賽果未被取消、獎金未被沒收。當WADA知悉事件後，USADA又以「保護線人安全」為由，要求不公開個案，WADA「無奈同意」。事態予人的觀感，是美方不斷想隱瞞違規情况，外界有理由懷疑，WADA目前所知的3宗個案，會否只是冰山一角。

路透社和《紐約時報》報道今次事件，標題重點都落在WADA與USADA「反禁藥策略有衝突」，隱然將事件描繪為「公說公有理，婆說婆有理」，卻迴避了事情的核心，即美方明顯違反國際反禁藥守則。WADA提到，2021年得悉事件後，馬上指示美方停止相關違規做法，然而值得留意是，根據路透社報道，USADA行政總裁回應時僅稱，基於 WADA立場，他們「將會避免」（will refrain）採取卧底線人策略，直至WADA准許為止。有關說法不禁令人懷疑，USADA有否按照 WADA當年的指示，馬上停止「卧底換不罰」做法。

USADA雖是國際反禁藥守則簽署方，惟正如WADA主席班卡所言，美國九成運動員其實都不受守則約束，皆因美國主要的大學體育組織及職業體育組織（例如NBA等），都有自己的禁藥規則，有些組織甚至允許運動員工會就藥檢方法和處罰進行談判。班卡指出，美國是全球其中一個規模最大的運動興奮劑市場，去年USADA 合共從3011名運動員身上，取得了7773個藥檢樣本，考慮到人口、運動員總數及美國奧運隊規模，這個取樣比例其實相當低，還不及德國的一半，也比中英意等國為少。有關巴黎奧運美國田徑跑手奈頓之前藥檢陽性一事，班卡對美方以「肉食污染」為由放生，同樣抱有疑問，因為USADA在聆訊時曾明確表示，個案分析結果與肉食污染情况不符。

黑箱作業準則不清

獨立調查有其必要

美國國會近年立法，欲就運動員禁藥問題施展長臂管轄，當其世界體壇警察，然而美國過去也曾爆過重大禁藥醜聞。本世紀初，曾在美國奧委會負責藥管的醫生Wade Exum，揭露多份文件，顯示1988至2000年間，有過百宗藥檢陽性被掩飾，讓運動員可以繼續參賽，當中包括田徑名將劉易斯等，只是事件最終不了了之。今次WADA的指控，再度將美國禁藥問題置於鎂光燈之下。美方揚言卧底策略有助反禁藥，可是美方從沒公開交代，這些卧底究竟幫了什麼忙、協助破過什麼禁藥大案。外界根本不知道有沒有大牌運動員獲無理「放生」，也不知道美方是憑什麼準則容許某人參賽當卧底。中國反禁藥檢測中心要求獨立調查，主張合理，國際體育仲裁機構必須介入。

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