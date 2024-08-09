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社評

社評：以老護老屢生慘案 政府支援須更主動

【明報社評】觀塘一對年邁母子倒斃屋內，「以老護老」問題再惹關注，資料顯示涉案家庭為綜援戶，可是兩人卻非社署社工跟進個案，事件反映照顧者支援工作不到位。當局提到去年11月署方曾作家訪，當時兩人並無提出需要特別的福利支援，問題是這不等於他們沒有需要，當局理應主動提供支援，而不是被動地「等求助」。近年本港一再發生涉及以老護老、以老護殘的慘案，政府有必要制訂全面的照顧者支援政策，加強跨部門協作，將支援網織得更密。當局應建立照顧者資料庫，加強識別高危個案，關愛隊今年初推出的「支援長者及照顧者先導計劃」，更應早日擴至全港各區。

守株待兔太被動

政府不能等求助

觀塘瑞和街長安大樓一個單位，日前發現一對母子屍體，男死者60歲，是一名兼職保安員，至於女死者年屆82，患有高血壓及糖尿病，需要長期臥牀，缺乏自理能力。兩人死亡時間有待驗屍確定，警方初步調查後相信，男死者疑因意外在家中失救死亡，其母親之後因為無人照顧身亡。案情顯示，涉案家庭屬典型的隱蔽戶，甚少與外界接觸，若非單位業主因為租客失聯一段時間，日前登門造訪，可能更遲才有人發現兩人倒斃屋內。社署表示十分關注事件，已安排社工聯絡死者家屬，提供適切協助，勞福局長孫玉菡亦就事件表示難過及惋惜。

香港步入老齡社會，獨居長者和雙老家庭愈來愈多，以老護老、以老護殘情况也愈益常見，與之相關的慘案和悲劇，更是時有所聞，今次不過是最新一宗，外界其中一個關注點，是當局的支援是否到位及足夠。根據當局說法，涉案家庭是綜援戶，社署大半年前曾派人家訪，可是兩人並非社署社工的跟進個案。當局強調社福系統要按「風險為本」，提供不同福利支援，然而今次慘案的發生，難免令人關注當局識別高危照顧者家庭的能力。外界難免會問，如果當局有安排社工跟進個案並提供更多支援，今次悲劇是否可以避免。

保守估計，全港有數以十萬計的護老者。港大秀圃老年研究中心所做的一項照顧者需求調查顯示，在1500名受訪護老者中，有7.3%被評為有高度需求照顧者，即正面對家庭衝突、焦慮、有自我傷害或傷害他人風險。為了應對護老者及受照顧長者的需要，政府近年確實推出了不少措施，例如設立24小時照顧者支援專線，由註冊社工接聽，向高危照顧者提供支援；關愛隊則於今年3月推出「支援長者及照顧者先導計劃」，透過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老、雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者。

另外，社署又與馬會等非牟利團體合作，營辦一系列社區支援服務，包括增加長者暫託服務，以及於去年底推出「照顧者資訊網」，提供一站式照顧者資訊。馬會方面也撥款近3億元，推出「護老導航照顧者支援計劃」，在社區陸續設立9間照顧者中心，加強長者暫託服務，同時亦為照顧者開發自我評估工具，以便他們了解自身需要，鼓勵他們及時求助等等。根據當局說法，多項新措施都有不俗反應。

跨部門協作善用關愛隊

全港調查助訂長遠策略

社署表示支援專線去年9月成立以來，合計接獲4.1萬宗來電，當中以尋求情緒支援為主，約700宗有需要個案，獲轉介接受相關社區支援服務，另有38宗個案由署方以外展方式提供緊急支援。「照顧者資訊網」方面，網站推出首半年，累計點擊率達45.5萬，遠超最初定下的一年9萬點擊率目標，計劃首席研究員、樹仁大學社會工作學系主任方富輝表示，未來除持續更新網站資訊，亦會逐步擴展功能，盼可於明年首季加入人工智能（AI）聊天機械人功能，讓不諳使用手機打字的長者，可透過語言功能查詢網站內容。當局多管齊下加強支援照顧者，當然是好事，問題是很多照顧者不懂得尋找服務，甚或不知道有這些服務。當局不能一味守株待兔，坐等照顧者自行致電或上網求助，必須主動出擊，找出高危家庭及照顧者。

高危照顧者隱蔽性高，要有系統地找出他們，必須借助地區力量。現時社區有區議員、關愛隊、民政處以及不同的NGO (非政府組織)，不能說沒有資源，只是流於零碎，當局有必要加強統籌，確保社區資源及力量，得到更佳運用。加強照顧者支援，不能只靠勞福局及社署。民政醫療等部門在找出高危個案方面，顯然可以幫上忙，政府應加強跨部門協作，開發簡易評估工具，予醫療、社福、學校及民政系統使用，同時設立高危照顧者資料庫，確保有人跟進高危個案。

關愛隊「支援長者及照顧者先導計劃」，以南區及荃灣區作為試點，整個計劃為期12個月，由社署為關愛隊員提供培訓，包括義工探訪溝通技巧、辨識住戶福利需要等。先導計劃推出至今，關愛隊探訪了約3000戶，當局表示資助了約百人安裝平安鐘。倘若政府認為初步效果理想，應及早將計劃擴大至全港各區。另外，當局亦應盡快展開針對照顧者的全港統計調查，以便制訂長遠兼全面的照顧者支援策略，避免頭痛醫頭，腳痛醫腳。

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