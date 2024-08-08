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社評

社評：極右騷亂衝擊英國 「種族戰爭」火焰猛燒

【明報社評】英國爆發戰後最大規模極右騷亂，席捲利物浦、曼徹斯特等逾20個城鎮。今次示威暴力浪潮源於一宗持刀襲擊案，3名白人女童死亡。極右白人民族主義者趁機煽風點火，利用社交平台散播虛假信息，激化反穆斯林及反移民情緒，煽動暴力。有別於過往的嚴密組織模式，英國新一代極右分子採取化整為零策略，在網上宣揚所謂「大置換」（Great Replacement）之說，即英國白人正面臨「種族清洗」，唯有發動「種族戰爭」，才能制止這「陰謀」。英國極右暴力正朝更危險形態演化，對工黨新政府將是一次嚴峻考驗。

網上造謠煽動仇恨

官方低估極右威脅

英國首次大型種族騷亂發生於1919年，回顧過去數十年情况，大多數種族騷亂的衝突主角，都是黑人（或南亞）青年對警察。以2011年英格蘭騷亂為例，導火線便是倫敦一名黑人男子遭警察槍殺，觸發大規模抗議，其後演變為暴力，騷亂持續數天，遍及倫敦、伯明翰等大城市，財產損失超過2億鎊。外界普遍認為，金融海嘯後低下階層黑人民生困頓，以及不滿種族歧視，都是禍源，現任首相施紀賢當年正是英國皇家檢察署總檢察長，負責處理騷亂。

事隔13年，英國再度爆發大規模騷亂，惟騷亂主角並非黑人或南亞裔，而是極右白人民族主義者；發生地點集中在英格蘭中部及北部城鎮，倫敦未被波及；騷亂中雖有商店受破壞，但暴力分子主要攻擊對象，是安置政治庇護者旅館等處所及設施。在侯城，有暴徒截停私家車，將車內南亞裔駕駛者拖出辱罵，再砸毁其座駕，亦有人襲擊警察。凡此種種，都顯示今次騷亂跟以往的很不一樣，當地有反族群仇恨的組織指出，今次是英國戰後蔓延最廣的一次極右暴力騷亂，雖然當局警告會嚴懲暴力分子，然而極右分子已在Telegram等平台，號召這兩天攻擊30個移民及法律中心，持續近一周的騷亂會否升級蔓延，惹人關注。

今次騷亂導火線是一名17歲少年持刀襲擊兒童舞蹈班，導致3死多傷。涉案黑人少年為一名土生土長英國人，父母來自盧旺達。當局最初以未成年為由，沒有公開行兇少年身分，未料網上即時湧現大量流言，指行兇者為尋求政治庇護的穆斯林移民，煽動排外仇恨和暴力。騷亂爆發後，工黨政府一邊將矛頭指向一個名為「保衛英國聯盟」（EDL）的極右組織，不排除將之列為「涉恐組織」加以禁制， 一邊則質疑有外部勢力煽風點火。有英國傳媒聲稱，最先散播「尋求庇護者行兇」流言的YouTube頻道，11年前初現時實為一個俄羅斯YouTube頻道，是耶非耶，有待查證，無論如何，將流言渲染放大的，肯定是英國極右分子。

右翼民粹主義近年席捲西方，早前英國大選，右翼政客法拉奇領導的改革黨，便成為得票第三多政黨，然而由於絕大多數英國人抗拒新納粹主義和法西斯主義，法拉奇及其改革黨也強調跟極右組織「涇渭分明」，情况一如美國特朗普不會跟極右3K黨公然站在一道。在英國，以往與極右分子走得最近的政黨是英國國家黨（BNP），但該黨近年已式微，即使是工黨政府近日提及的極右組織EDL，近年亦因為會員大減，處於半癱瘓狀態，然而今次騷亂卻說明，英國極右分子只是化整為零，利用社交平台宣揚極端思想，加強滲透伺機而動。英國政府以為極右組織紛紛瓦解，低估暴力威脅，才會被今次騷亂殺個措手不及。

今次騷亂並沒有具體組織者，主要就是由一些極右KOL（意見領袖）不斷在網上煽風點火，刺激反穆斯林及反移民情緒，再由各地支持者網上串連號召示威，攻擊指定目標。其中一名主要煽動者是EDL創辦人，網名 Tommy Robinson，現正身處塞浦路斯，逃避官司。當然，冰封三尺非一日之寒，今次騷亂一些細微之處，都折射出當下英國面對的社會問題。

發生騷亂的英格蘭中部和西部，白人勞工階層人口甚多，通脹難捱民生困頓，顯然加深了他們的不安與危機感，極右分子遂乘虛而入，不斷宣揚所謂「大置換」陰謀，即「全球北方」（發達世界）的白人，正被來自「全球南方」的移民所替換，女權分子、性小眾群體、自由派精英和猶太人統統是黑手，必須發起一場「種族內戰」，制止「清洗白人」，恢復國族的「純淨」。美國首富馬斯克回應英國極右分子帖文，指英國內戰「無可避免」，雖有危言聳聽之嫌，惟亦非無因。在英國，近年談起EDL，不少人會聯想到已經過氣的足球流氓，然而極右分子近年也積極向年輕人埋手。「愛國另類選擇」（Patriotic Alternative）是近年冒起的另一個反移民網絡，他們會搞電競活動及搏擊會吸引年輕新血。今次騷亂迅速擴散，恍若野火燎原，實非偶然。

白人民族主義吸新血

政客煽動恐回如幫兇

英國右翼政黨雖與極右暴力劃清界線，然而部分政客長期操作「恐回」及反移民情緒，其實亦是極右暴力幫兇。法拉奇及其支持者常標榜，他們所主張的不是「狹隘民族主義」，而是所謂「公民民族主義」（civic nationalism），只要認同「英國價值及風格」，任何族群和宗教都歡迎云云，可是現實中，穆斯林和伊斯蘭都是他們大力排拒的對象，部分主張之排他性，跟極右組織沒兩樣。今次騷亂突顯了英國極右白人民族主義的威脅，倘若政府處理不當，亂局確有升級可能。

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