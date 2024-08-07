社評：結合官商學三方力量 加強支援退役運動員

「學霸」運動員屬少數

退役支援可做更多

江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍金牌後一周，宣布告別全職劍擊運動員生涯，期待有新的職業發展，同時累積經驗，為設立慈善基金做好準備。江旻憓引退的決定，來得有點突然，但不少退役港隊名將諸如李麗珊、黃金寶等都表示支持，畢竟每名運動員不同階段有不同選擇。經過多年征戰及雙膝受傷重挫，江旻憓在職業生涯最高峰退下來，並非難以理解；最近網上出現的各種政治起底和炒作，亦無損她對香港劍擊運動的貢獻與付出。

江旻憓的動向，連日來備受公眾關注。賽馬會公司事務執行總監譚志源昨天公布，江旻憓將加入馬會，任職「對外事務助理經理」，開展事業篇章。譚志源表示，江旻憓會協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時會兼顧與各界持份者聯繫的工作。全職運動員要花大量時間於操練和出外比賽，兼顧學業絕不容易，江旻憓和港隊女泳手何詩蓓都是表表者，甚至被形容為「學霸」。江旻憓曾負笈美國史丹福大學，其後又在內地和香港讀法律，至於何詩蓓則有心理學學士學位，然而「文武雙全」的全職運動員始終是少數，更多運動員是默默付出多年血汗，但始終與奧運會舞台或獎牌緣慳一面，對於退役後尋覓出路，亦無太大把握。

曾幾何時，在香港當運動員，退役後的生活全無保障，一代球王掛靴後只能當的士司機，又或在酒樓當公關；當然，也有個別運動員成功轉型，例如港隊羽毛球一代名將陳念慈努力進修，退役後得以加入體院，擔任商務統籌經理，後來更轉職馬會，成為見習騎師訓練校長至今，然而回看同代人，如此成功的例子，實屬鳳毛麟角。時移世易， 現在政府對退役運動員的支援，確實比10多年前進步不小，運動員退役後的出路，亦比以往為多，有人轉任教練，也有人「棄戎從商」。

2018年，政府推出「退役運動員轉型計劃」（下稱「轉型計劃」），是一個重要分水嶺。有關計劃旨在為退役運動員提供轉型過渡期，透過提供工作機會、在職培訓課程、進修資助及生涯規劃諮詢，協助他們為開展新事業奠立基礎。「轉型計劃」下，政府會資助學校和體育總會，聘用曾代表香港參加國際賽事或全運會等的退役運動員，可供選擇的職位，包括學校體育推廣主任，以及體育機構行政人員，目標是在校園推廣體育文化，以及培育具潛質的體育行政人才。另外，港協暨奧委會轄下的香港運動員就業及教育部，亦於2018年推出「星星伴轉型」學長計劃，由來自不同行業的著名退役運動員擔任學長，協助學員適應轉型期。

推動運動產業化

可增運動員出路

香港精英運動可持續發展，必須持續吸引更多有潛質年輕人投身運動員行列，完善的退役支援，可以免去運動員後顧之憂，令有志的年輕人更有信心和決心在體壇發展，這對於香港培育更多優秀精英運動員，其實非常重要。根據政府資料，近5年合計有249人在「轉型計劃」下，受聘為學校體育推廣主任，薪金主要根據當事人全職運動訓練年期及相關工作經驗而釐定，起薪點介乎每月17,980至25,590元。對於剛剛退役、對前路有點茫然的運動員而言，「轉型計劃」所提供的職位，可以幫他們暫時解決就業方面的問題，同時讓他們有更充裕時間進修，為長遠事業發展打算，這當然是好事，然而平均每年只有50人受聘，名額仍嫌太少；1.8萬元左右的起薪點，亦有偏低之嫌，當局應考慮加強支援力度。

台上一分鐘，台下十年功。運動員自小接受訓練，花上十年八載，才有機會代表香港出戰國際賽事，相信不少運動員心裏都希望，退役之後能繼續從事與體育相關的工作。香港運動產業發展愈蓬勃，愈可為退役運動員提供更多出路和選擇。運動產業化，牽涉創科、醫療、旅遊、公關宣傳、周邊用品及服務等很多範疇，當局應制訂具體產業政策，結合商界和學界力量，適度提供誘因，將運動產業的餅做大。啟德體育園明年啟用，可以成為促進本港運動產業化的重要契機，當局需要及早籌謀。

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