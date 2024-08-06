社評：日圓急升掀股災 全球資金大洗牌

日圓套息交易崩解

觸發環球市場動盪

日美兩地貨幣政策出現背馳之勢。這邊廂，日本央行上周加息，基準利率升見2008年以來最高水平；那邊廂，美國聯儲局議息「放鴿」，暗示9月可能減息。美國最新公布的就業數據未如理想，更令投資者關注美國經濟放緩情况。市場開始估計，聯儲局減息步伐，可能比之前更快更急。聯儲局今年尚有3次議息會議，有大行估計聯儲局今年減息幅度可能達到1厘，意即其中一次減息幅度將達0.5厘。

美日貨幣政策轉變，影響全球資金流向，引發環球金融市場大幅波動。日經指數繼上周五收市急跌2200點後，昨天收市更大跌超過4451點，跌穿32,000點水平，今年以來累積的升幅全數蒸發，若與今年7月11日歷史高位相比，跌幅更達兩成，技術上陷入熊市。環球股市火燒連環船，韓國股市一度跌逾一成，台股亦大挫約8%。美國道指開市跌逾千點，標普500及納指均插水，歐洲三大股市亦同告下挫。相比之下，過去一段時間表現疲弱的港股和內地股市，昨天只跌1.5%至1.85%左右，跌幅已算「溫和」。

日股大跌，與日圓近月轉勢有密切關係。過去兩年日圓大幅貶值，雖然有助刺激出口，但輸入通脹壓力也隨之而來，不僅民生負荷加重，企業生產成本亦見上升。日本央行近月開始關注物價上行風險，貨幣政策趨向收緊，導致日圓回升，短短一個多月內，日圓兌1美元的匯價，由161.99的38年歷史低位大幅反彈。央行行長植田和男近日「放鷹」，提到目前利率距離中性水平「尚有好一段水平」，暗示息口還可進一步上調，市場預期美日息差將進一步收窄，日圓升勢更急，昨天一度升見141水平。

這兩年日股表現亮麗，外資大舉湧入，就連股神巴菲特也唱好。日本股市和實體經濟重拾久違了的活力，經濟分析師對此有很多解讀，例如日圓下跌匯價有利藍籌出口股及銀行表現，以及日本企業管治改革漸見成果，比以往更重視股東利益回報等。總而言之，經濟迷失了30年的日本，終於有望迎來復蘇，然而隨着日股最近插水，市場看法似乎又發生了變化，有大行分析師表示，過去兩年日股如此強勁，「唯一原因」是日圓之前實在「太弱太弱」，現在入市凶險有如徒手去接下墜中的利刀。知名金融史學家納皮爾（Russell Napier）更指出，日圓套息交易崩解，正是導致當下環球金融市場動盪的最主要原因。

所謂日圓「套息交易」，是指投資者趁日圓便宜，借入大量日圓，然後投資到高回報的資產，特別是美元資產。當日圓息口是零甚或負數，美息則達到5.25%，這個息差回報其實已相當豐厚，若用來購買近年炙手可熱的美國科技股等，回報就更可觀。從這一角度而言，日圓「套息交易」對美股也起着支持作用。可是隨着今年初日本告別負利率，美國減息力度又可能來得比預期大，整個市場環境已出現變化。面對日圓急升，之前借下大量日圓的投資者需要急沽手上資產平倉，導致包括美股在內的環球股市出現巨大沽壓。當然，後市走勢，總有人看淡或看好，有華爾街中人便認為，市場這個時候出現短期調整，屬於正常，然而這也有可能是新一輪全球資金大洗牌的序幕。

以往美國人談「美國例外主義」（American exceptionalism），主要是指政治和文化等方面，認為美國「與別不同」甚或「高人一等」，然而自從美國靠量化寬鬆從金融海嘯恢復過來，「美國例外主義」近年還伸延到經濟及金融層面。不少投資者、分析師以至經濟學家都認為，美國無論股市還是實體經濟表現，勝過其他發達經濟體，新冠疫情後的情况尤其明顯，反映美國具有與別不同的韌性，有分析師更相信，在人工智能驅動下，美國經濟和股市將迎來至少10年盛世。

美經濟例外主義受考驗

外圍風險增香港須小心

雖然近期美股波動，經濟數據也轉差，市場分析普遍不信美國真的有衰退之虞，甚至認為當環球經濟轉差，避險資金自然又會湧向美國，撐起美元和美國經濟。當然，也有一些市場人士和經濟學家認為，這類想法過度樂觀，忽略了美國赤字和債務近10多年急速膨脹。著名美國經濟學家Mohamed El-Erian指出，這幾年衰退警號在美國一再響起，最終未有成真，但他覺得今次情况不一樣，若說聯儲局兩年多前犯錯遲了加息，導致通脹飛漲，今回則有可能錯在太遲減息，「美國經濟例外主義」將面臨真正考驗。 另一學者Arthur Kroeber亦認為，比起中國，美國才是當今環球經濟最大變數。外圍形勢不明，理論上，港元隨美元回軟，加上人民幣轉強，對本港旅遊等行業會有幫助，北上消費潮也可能減退，但如果環球經濟轉壞，也有可能打擊香港出口，無論政府還是投資者都要密切留意外圍變化及風險。

歡迎回應 editorial@mingpao.com