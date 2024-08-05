社評：廣東經濟增長續失速 唯盼改革措施快落實

高科技行業表現突出

地區增長不平均尤甚

廣東上半年增長率只有3.9%，低於全國平均的5%。廣東首季度增長率4.4%，二季度的增長率則只有3.4%，呈進一步減速。綜觀整體數據，高科技行業的增幅是不錯的，IT行業的增長率達到17.6%，高端電子信息製造業增長也有16.3%，新能源汽車及工業機器人產量分別增長25.7%及37.6%。但其他傳統產業增長乏善足陳，房地產投資與商品房銷售更錄得16.8%及30.6%的負增長，拖累了整體經濟表現，以及導致相關產業出現衰退。

高科技行業表現突出的同時，還反映另一個大問題，就是地區發展不平衡。廣東省21個市，首季度有9個高於於全省平均增幅，二季度下跌到只有5個，增幅低於平均水平的有16個市，湛江和汕頭分別只有0.8%和0.1%的增長，在全省佔比重較大的佛山和廣州，分別只有1.7%和2.5%的增長，拖累全省表現。

佔全省總量逾四分之一的深圳市，成為全省經濟增長的頂樑柱，增幅達到6.16%，承接深圳市製造業轉移的深汕合作區，增幅達到65%。其中提供最大貢獻的汽車製造業增加值尤其突出，增長高達1554.5%。東莞在二季度扭轉頹勢，上半年增幅達到5.3%，是得益於電子信息製造業增長近20%，其中智能手表和路由器產值更分別錄得135.8%和96.1%的增長。

前兩年廣東增長率連續低於全國平均水平，很大程度是由於高度依賴出口貿易的廣東，受到國際貿易環境和歐美制裁措施的影響。今年上半年，雖然國際貿易環境變化不大，但廣東的進出口貿易增長14.7%，出口也有12.1%升幅。然而，人民幣幣值下跌的因素已經逆轉，船運費用大幅增加也是不利因素，下半年出口是否仍然能夠保持強勢，不能過於樂觀。

經濟表現差，連帶的影響是稅收減少，廣東省上半年的公共收入已經錄得負數，雖然一些慣性的開支比如教育與住房保障不能削減，但總體的預算內開支還是錄得負增長4.9%。經濟不景氣已經影響民生，這個情况，在大環境不會有大改變的情况下，有進一步惡化的迹象。

國際貿易環境不會有很大的起色，可能還會受到持續不斷和新爆發的局部戰爭影響而愈趨艱難，即使高科技產品和新能源汽車能撐起半邊天，整體的進出口貿易必然會受到牽連。國內的消費市場，由於工資增長不多，即使中央不斷推出鼓勵措施，也一直沒有很大的起色，廣東上半年的社會消費品銷售總額只有1.2%增長。為今之計，只有深化改革才能帶來東風。

三中全會宣布民企與稅制大改革

何時與如何落實欠時間表路線圖

中共三中全會關於進一步全面深化改革的決定，當中有兩條對廣東的影響特別大，一是對民營企業的政策，「決定」不再提「以公有制為主體」，對民營企業的發展前景，是一個重大的改變信號，但這畢竟是大方向策略，短期和中短期的影響，還有待觀之。而「決定」制定民營企業促進法，則是對中短期發展的有利因素；實際的即時影響，是規範涉民企的行政檢查和清償拖欠企業帳款的行政命令，以及解決融資難、融資貴的具體措施。這些政策、命令與措施的「福音」何時出台，未見時間表與路線圖。廣東過去高速發展很大程度依靠民營企業，盡快改善民企的投資和營業環境，才能令廣東經濟重拾較快的上升速度。

稅制是影響經濟發展的命脈，中央實行分稅制度之後，大部分的稅收要上繳中央，由中央通過轉移支付再分配到經濟欠發達地區，目前全國有9個省份上繳中央稅款多於中央下撥的轉移支付，廣東省一年淨上繳稅款達到7000多億元人民幣。誇張的說法是，廣東一省養活半個中國。

三中全會「決定」的條文顯示，中央有意「增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理許可權」，或許可以理解為，減低地方上繳中央的稅率，因為其中有「完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共用稅分享比例」的表述。但更強烈的信號是拓展地方稅源，因為有「研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅」一句。究竟到最後，地方在一減一加之後，稅負是增加了還是減低了，這些都有待執行細則出台後才能有定論，但若然企業和個人稅負增加，不但對消費市場無益，對地方政府的「自主財力」也不能有所裨益。

改革東風帶來希望，但如何落實、何時落實，不能讓百姓望穿秋水。廣東下半年經濟進入快速上升軌的希望不高，但盼望改革措施能在未來兩三年初見成效，為廣東帶來新的希望。

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