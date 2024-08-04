社評：賀錦麗氣勢如虹 美大選形勢多變

總統選戰峰迴路轉

民主黨換人初顯效

今年美國的總統大選可謂高潮迭起，6月27日，81歲的拜登在與特朗普首場電視辯論中表現欠佳，令其年邁體衰、精神不濟的弱點暴露無遺，在各項民調中亦落後於對手，掀起民主黨內要求他退選讓賢的聲浪；7月13日，特朗普在賓夕法尼亞州一場競選集會上遭槍擊，大難不死，僅輕微擦傷，令其支持者群情激憤，他隨即在兩日後的共和黨全代會上獲正式提名；7月21日，拜登終於頂不住黨內壓力，宣布放棄競逐，並推薦賀錦麗（Kamala Harris）頂上，形勢一夕逆轉。

賀錦麗的參選重振了民主黨陣營的士氣，為此前低迷的民主黨選情注入了新動力。不到一周時間，「庫克政治報告」（The Cook Political Report）整理21間美國民調機構的報告發現，特朗普的領先幅度已經從拜登堅持參選時的2.7百分點，縮小到賀錦麗準備接棒的0.7百分點。而到上周末，賀錦麗已經在多個民調中開始領先特朗普。年輕選民尤其對民主黨換人表達肯定，據美國選民註冊機構Vote.org統計，在拜登宣布退選後48小時內，逾3.85萬人新登記為選民，其中83%為18歲到34歲。有民調顯示，在18歲到34歲選民中，當拜登與特朗普對決時，有53%支持拜登，47%支持特朗普；而當賀錦麗與特朗普對決，有60%支持賀錦麗，支持特朗普的降至40%。拜登退選後首周，有17萬新義工加入民主黨競選組織。在社交媒體上，賀錦麗的招牌大笑被做成GIF和短片，網民還為她在社交媒體設立了「讓美國再次笑起來」（Make America Laugh Again）標籤。

參選後，賀錦麗在女性和少數族裔群體中亦大有斬獲。民調顯示，一個月前黑人選民中只有59%支持拜登，而目前賀錦麗的支持率為69%，拉丁裔選民的支持率亦從45%提高到57%。而在女性選民中，賀錦麗的支持度以50.8%領先特朗普的43.1%。而且賀錦麗還展示驚人的「吸金」能力，她上月籌款額已逾3億美元（約24.43億港元），大幅超越特朗普，在她成功爭取提名前一日，籌得8100萬美元（約6.3億港元），被指是「總統選舉史上最大24小時籌款額」。

賀錦麗受歡迎的表面原因不難理解，她是首名獲美國主要政黨總統提名的黑人（兼拉丁裔）和南亞裔血統女性，在美國政治環境下，稱她是「終極多元化選擇」（the ultimate diversity hire）雖不中亦不遠；59歲的她，令年齡這一共和黨攻擊拜登的利器，成為刺向78歲特朗普的「回力鏢」；現在，賀錦麗已經準備9月與特朗普展開首場大選辯論。檢察官出身的賀錦麗，言辭犀利、思維敏捷，屆時的表現，無疑將一洗拜登在6月首場辯論中語無倫次的前恥。

賀錦麗的聲勢，是民主黨內臨陣換將奇招的成功，亦被解讀為有機會重新整合民主黨的基本盤，重演將首名非裔總統奧巴馬送入白宮的一幕。不僅鼓舞了民主黨的支持者，亦令之前緊張特朗普重回白宮的日本等美國盟友，鬆了一口氣。

不過，選戰還有3個月，後面變數還多。儘管賀錦麗在民調的表現不俗，她領先特朗普的幅度並不大，多在誤差範圍之內，難言勝負。在一些「游離州」（swing state）的民調中，她甚至還落後特朗普。民調顯示，選民更歡迎特朗普在經濟、移民和打擊犯罪方面的主張，賀錦麗僅在醫保、墮胎權和環保等領域更受信任，未來她的施政方針，還將接受選民的檢視考驗。

往績政策將受檢視

調校立場慎選搭檔

所以說，民主黨現時的上風，儘管不全是共和黨所指的「賀錦麗蜜月期（Harris Honeymoon）」，但能否持續確實面臨極大考驗，賀錦麗在管理經濟和移民這類對選民至關重要議題的能力，仍面臨贏得信任的挑戰。尤其是她將面臨共和黨翻其以往激進政治主張的舊帳，以及將其與拜登施政的一些敗筆扣連綑綁，如通脹失控、非法移民湧入等。賀錦麗不得不對自己過往一些政策立場，如反對頁岩油開採、削減警察撥款等，作出調校。

賀錦麗最快明日將宣布副手人選，幾名熱門人選均為白人男性，甚至有猶太人，正是她作出立場調校的取向。但她要避免重蹈特朗普的前車之鑑，特朗普的競選搭檔萬斯（J.D. Vance），在中西部多州民調，成為當地44年來最不受歡迎的非在位副總統參選人，原本希望其地方背景能提振聲勢，現在共和黨要擔心他會拖累特朗普的選情。

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