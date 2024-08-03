社評：渲染「中國禁藥疑雲」 美國無視國際規則

指控WADA「包庇中國」

美單邊霸權又一例

中國「飛魚」潘展樂在男子100米自由泳游出46.40秒奪金，打破自己今年2月創下的世界紀錄，就連銀牌得主澳洲張伯斯也表示潘的金牌「是他應得的」，然而有澳洲前奧運代表卻稱，潘展樂表現「非人所能」，說話帶有弦外之音。賽後記者會上，《紐約時報》記者也拿禁藥問題造文章，潘展樂理直氣壯回答，他去年接受了29次檢查，今年也做了很多次，從來沒有陽性。巴黎奧運女子200米蝶泳銅牌得主、國家隊女泳手張雨霏也為潘展樂抱不平，反問美國泳壇名宿菲比斯當年拿下8面金牌時，為何沒有人敢質疑。

上屆東京奧運，意大利馬素積及斯爆冷摘金成為百米飛人，《華郵》《紐時》等報道，暗示他成績「忽然躍進」，又大談田徑界禁藥醜聞多，結果惹來意大利奧委會主席抨擊，直指有些人輸不起。近月針對中國泳手的所謂「禁藥風波」，實際也是美方挑起。《紐約時報》今年4月報道，2021年初有23名中國泳手曾在國內比賽期間藥檢不過關，他們的樣本驗出對曲美他嗪（TMZ）呈陽性反應，但沒有受到處罰，暗示WADA「包庇中國」。WADA回應說，中國反興奮劑中心事後有及時通報及交代調查結果，WADA經詳盡審查後，認可中方調查的結論，即陽性結果乃酒店食品污染所致，不涉服用禁藥。WADA還找來瑞士檢察官領導第三方獨立調查，結論是不管從事實還是適用規則角度而言，WADA當時的決定「毫無疑問是合理的」，不存在處理不當或偏袒中國。

WADA批評有關「包庇中國」的報道和指控，具有「誤導性和潛在誹謗性」，然而美方並沒停止質疑，美國反禁藥組織USADA、泳壇名人以至政客等，一面倒抨擊WADA「處理中國藥檢不力」、「必須改革」。巴黎奧運展開後，《紐時》報道再稱有兩名中國泳手2022年檢測結果對美雄酮呈陽性反應。WADA及中國反興奮劑中心均發表聲明反駁，WADA更直指中美地緣政治緊張外溢到奧運舞台，令WADA無辜捲入其中，極不公道。

有關「食物污染致陽性」的問題，WADA早前曾解釋，由於畜牧業會將克倫特羅 (Clenbuterol)當作瘦肉精刺激動物生長，如果運動員吃了這些肉，檢測結果有機會呈陽性。WADA當日認可中方說法，是因為檢測顯示曲美他嗪濃度甚低；另外，綜合觀察前後多日檢測，結果有陰有陽，缺乏一致性，也支持了污染的可能。WADA還提到，除了中國，他們亦有跟進調查發生於墨西哥、危地馬拉等地的類似食物污染個案。就着《紐時》最新提及的兩宗個案，中國反興奮劑中心亦稱，陽性樣本所呈的美雄酮代謝物濃度非常低，證據表明是外出就餐攝入受污染肉食品所致，批評《紐時》報道斷章取義，目的是影響中國運動員心理及表現。

美要當體壇警察

硬撼國際奧委會

中方提到，美國田徑運動員奈頓早前藥檢呈陽性，USADA說法也是「食用受污染肉類」引致，允許他參與巴黎奧運。WADA官員亦對《紐時》只談中國不談其他國家食物污染陽性個案，提出了疑問。內地近年雷厲風行反禁藥，更成為全球少數將使用運動禁藥刑事化的國家，表現得到WADA肯定。《紐時》「窮追不捨」，不管是否涉及偏見或不純動機，現實效果是挑撥外界對中國的懷疑，製造「禁藥嫌疑」先入為主印象，情况不禁令人憶起當年《紐時》不斷引用美國官方消息的謊言，渲染所謂「伊拉克發展大殺傷力武器」，為美軍侵伊造勢。受指控影響，巴黎奧運中國泳手所接受的檢測遠多於其他國家對手，或多或少也增加了中國泳手壓力。

世界百年不遇變局，美國為保霸權，全方位壓制中國，遍及經貿、科技、體育等各個領域。今次事態的複雜性，在於美國把WADA及國奧委也拖落水。美方與WADA近年屢起紛爭，美國政客和體育界不滿WADA不夠聽話，未對俄羅斯禁藥醜聞作更重懲罰。2020年，美國國會通過《羅琴科夫反興奮劑法》，為司法執法部門就禁藥問題施展長臂管轄開綠燈，但凡有美國運動員參加的國際賽事，涉及禁藥者就可受到這條美國法例管轄，不管事發地點或國籍。簡言之，美方可以凌駕WADA之上，當上體壇世界警察。

美方口說「國際秩序規則為本」，實際是一不順心就單邊行事，無視國際規定，無論世貿、世衛還是WADA，通通懶理。美國要當體壇世界警察，對WADA及國奧委而言，是可忍孰不可忍。國奧委將2028年夏奧及2034年冬奧主辦權 ，分別交予美國洛杉磯及鹽湖城。WADA近日宣布，將調查美方有否遵從組織規矩，若有違反，國奧委可褫奪奧運主辦權，美國政客則威脅要中斷WADA撥款。有美方評論認為，美國是WADA最大金主，國奧委「只曉吠、不會咬」，然而國奧委也不是省油的燈，美國拒絕付鈔，其他國家並非無力填補。美國堅持搞單邊體育霸權，不把國奧委放在眼內，連場硬碰將難以避免。

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