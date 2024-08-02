社評：奧運締佳績固然可喜 毋忘運動員辛酸淚水

支持運動員

莫只看成績

上屆東京奧運，港隊奪得1金2銀3銅，合共6枚獎牌。今屆巴黎奧運開賽至今，港隊摘下2金2銅，成績理想。為香港拿下今屆首枚金牌的「微笑劍后」江旻憓，昨天凱旋歸港，不少市民在機場歡迎。江旻憓接受訪問，一邊感謝前輩付出，感激他們在資源不足時努力取得好成績，讓她們這一輩能在資源較多的環境下追尋運動夢想，一邊表示希望用所得獎金，成立慈善基金，讓更多小朋友有機會接觸劍擊運動。江旻憓、張家朗及何詩蓓都是今屆港隊獎牌主要希望，最終能夠摘牌而回，當然可喜可賀，然而巴黎奧運並未完結，還有港將未登場，市民一定會繼續為港隊打氣，支持運動員爭取理想成績。

運動場是英雄地，能夠登上奧運會這個舞台，誰都希望勝利，然而可以穿金戴銀掛銅者只屬少數，失手飲恨、與獎牌擦身而過的故事一定更多。人生不如意事十常八九、失敗乃成功之母、在哪兒跌倒便在哪兒站起來，說起來很老掉牙，只因這些都是真理。上屆東京奧運，江旻憓八強出局後悲哭自責，令人揪心，然而沒有當天的失敗，亦未必有今天的成功。運動員生涯，難免會有很多挫折和沮喪的時候，身邊人的鼓勵，以及公眾的支持，可以成為他們克服困難的最大動力。

今屆奧運，港隊既有年輕選手，亦有多朝元老。有初登奧運舞台的新人，因為表現未如理想淚如泉湧；有選手因為意外事故無法完成比賽失望落淚；亦有老將對於能夠參與今屆賽事，流下感恩眼淚。人生如比賽，比賽如人生，各種意想不到的事故，常會忽然而至，球拍被人意外踩斷、比賽期間戰衣遭人扯爛等，都是事前難以預料的情况。運動員因為戰衣被扯破，最終無法完成賽事，確是非常無辜，心有不甘實屬自然，然而能夠踏足奧運這舞台，本身已是個人實力的證明，過去所付出的努力，永遠不會白費。只要不放棄，必有機會捲土重來。

運動員大熟大勇，需要長時間磨練。對新人而言，能夠參與今屆奧運，已是非常難得的經驗，就算成績未如理想、發揮未如人意，仍然是寶貴一課，有助實力提升。當然，對征戰多年的港將而言，參與今屆奧運，又是另一種心情。

港隊羽毛球首席混雙組合鄧俊文謝影雪，八強硬撼韓國代表，直落兩局告負，未能連續兩屆晉身四強。兩人賽後雙眼通紅受訪，謝影雪中途更一度抽泣無法繼續及哭到蹲下，原因並非比賽落敗，而是憶起往日種種。謝影雪提到征戰多年傷患纍纍，上屆亞運之後原本打算退役，有賴鄧俊文支持，令她堅持下去。她透露兩至三周前還因傷在醫院急診室，哭着問醫生能否前往巴黎奧運，最終能夠參賽，已經非常感恩。鄧俊文也多謝她沒有放棄，每次受傷後都努力康復。

提升運動醫學軟硬件

協助運動員戰勝傷患

常說運動員的最大敵人，並非競爭對手，而是傷患。每一名能夠從傷患中恢復過來的運動員，都是非常堅強的鬥士，單是這一點已值得尊敬。江旻憓雙膝十字韌帶先後斷裂的故事，大家現已耳熟能詳，即使張家朗和何詩蓓也受過傷患折磨。32歲「跳馬王子」石偉雄第三次出戰奧運，因為落地失誤，未能突破資格賽止步宿命，賽後他回首26年的體操生涯，亦談到多年來的傷患，去年世界錦標賽後做了腰部手術，為免家人擔心，寧可獨個兒出入醫院，還希望醫生幫忙「三緘其口」，就是在今屆奧運開幕之前，還要再三打消炎止痛針。港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷杜凱琹銅牌戰不敵韓國，屈居第四，但已寫下港隊該項目歷來最佳成績。杜凱琹去年亦曾因手肘受傷，萌生退役念頭，最終堅持下來，雖然結果仍是與獎牌緣慳一面，但她其實已戰勝了「放棄」這個最大的敵人。

精英運動在香港愈益得到重視，運動員在奧運「穿金戴銀」，還可得到豐厚獎金，然而不論有否得獎，運動員付出的努力都應該得到尊重，外界不應僅僅將鎂光燈集中在摘牌運動員之上。事實上，不少運動員付出不少血汗，卻因傷患無緣踏上國際大賽舞台，甚至被迫放棄運動生涯。雖然目前體院已有相當不錯的運動醫學中心，然而政府仍應加大在有關方面的投入，增加運動醫學人員和康復治療設施，讓更多受傷患困擾的運動員受惠。

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