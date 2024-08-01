明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：的士車隊制用意雖好 實際推行須防出亂子

【明報社評】政府公布的士車隊牌照申請結果，5間營辦商獲發牌照，涉及3500輛的士，當局期望引入的士車隊，可以改善業界服務質素，實際效果如何，還須拭目以待；政府監管機制及乘客投訴機制是否到位，同樣需要密切留意。政府為的士車隊網約收費「預留彈性」，容許另行議價不跟咪表，日後網約的士收費會否顯著上漲，很視乎當局會否嚴格限制網約私家車服務及市場規模，政府必須確保未來有足夠的士及合法網約私家車，滿足點對點交通服務需求，否則乘客將處於一個非常不利的位置。

車隊的士具雙重屬性

改善服務成效待觀望

本港的士服務屢惹詬病，有關「黑的」拒載濫收車資等投訴，近年更有持續上升之勢。不少市民不滿的士服務，即使知道有法律、保險等方面的問題，依然樂意選擇網約白牌私家車服務；另一邊廂，的士車行及車主則批評政府打擊白牌車不力。政府的對策是一邊提出規管網約車平台，一邊推動的士業界改善服務，引入的士車隊制度，成為重點措施。

運輸署早前邀請有興趣人士申請車隊照牌，合共收到15份申請，署方在12份合資格申請中，選出5份評分最高的申請，每個的士車隊會獲發為期5年的牌照，獲選者最遲要在明年7月底前完成籌備車隊投入服務。當局表示，獲選申請者包括3支市區車隊和兩支混合車隊，涉及合共超過3500輛的士，佔全港的士數量近兩成。5支車隊規模不一，由300至1000輛不等，運輸署長李頌恩期望引入的士車隊，可以為優質個人化點對點交通服務起到示範作用，加強市民對的士業界的信心，改善業界發展前景。

政府強調的士車隊須符合牌照條款要求，獲選營辦商須履行一系列承諾。車輛方面，5間營辦商在投入服務初期，會合共提供約1500輛新車，其他的士車齡亦低於3年，每支車隊至少要有四分之一為電動車，以及提供不同數量的輪椅的士及豪華的士；另外，每輛的士都要安裝全球定位系統、行車記錄儀、監察道路偏航系統等裝置，以及接受多種電子支付工具。司機質素方面，車隊會向旗下受僱的士司機提供適當訓練，以及制定措施監管表現。客戶服務方面，車隊須設立客戶服務熱線及投訴渠道。

在香港，的士牌照長期被視為投資工具，部分車主關心牌價多於營運，每逢的士加價例必加租，司機收入微薄，服務自然差。引入車隊制改善的士服務，政府有良好意願，至於實際效果好不好，現在只能觀望，公眾最擔心是換湯不換藥。運輸署長形容，獲選的申請者各有特點，除了傳統營辦商，亦有營辦商聯同的士司機團體及運輸業人士的組合，但總體而言，主要持份者依然是傳統大型的士車行。另外，車隊司機收入待遇若不夠吸引，亦未必能夠吸引更多年輕新血加入，打破業界暮氣沉沉狀况。

根據政府介紹，車隊的士兼具「雙重屬性」，當接受網約提供服務時，其營運模式，跟現時網約私家車服務大致相同，即可以另行議價不跟咪表收費；當沒有預約訂單在手時，營運模式則與其他的士一樣，按咪表收費。表面看，這是一個可行的安排，但實際操作會否容易出亂子惹紛爭，同樣需要密切留意。由於車隊的士一般新淨，又變相有「質素較佳」的標籤，市民街上截車，如果有得揀，當然傾向不選普通的士，非車隊的士司機收入有可能因此面臨更大壓力。另外，由於車隊的士網約服務可以收取較高費用，不排除部分車隊的士在繁忙時間寧可空車等網約單，也不理正在街上截車的市民。有關拒載的爭議或「誤會」，有可能比現在更多。

政府若不引入更多競爭

「另行議價」可變濫收費

車隊的士網約服務模式，與現時的網約私家車服務看齊，可確保車隊的士不會在競爭中落於下風，然而「另行議價」做法正式確立，日後有可能衍生更多問題。的士車隊網約收費水平如何釐定，政府態度是「保留彈性」，由市場決定，有車隊營辦商則表示，相關收費預計比咪表收費高10%至25%。現時網約私家車服務的收費，確比一般的士按表收費略高，如果車隊的士真能提供同等質素的服務，即使比咪表價收貴一些，相信乘客亦會接受，問題在於車隊的士「另行議價」收費水平，實際很受市場競爭及供求情况影響。如果政府未來嚴限網約私家車市場規模，僅向小量網約私家車司機發牌，車隊的士毋須面對激烈競爭，網約「另行議價」就有可能變成「價高者得」。

本港的士牌照數目，近30年一直維持在1.8萬左右，遠遠未能滿足市民點對點交通服務需求，網約私家車近年正好彌補供應不足。倘若政府這邊廂嚴限網約私家車數目，那邊廂任由車隊的士「另行議價」不加規管，車費實有可能大幅上漲，市場供需嚴重失衡下，乘客根本缺乏議價能力。另外，有關的士車隊服務監管問題，同樣令人在意。根據政府說法，車隊須設的士服務投訴機制，至於如何處理乘客投訴，就由車隊管理人自行跟進。這種「自己管自己」的安排，能否取得乘客信任，值得商榷。當局提到，若市民對車隊整體管理方面有意見，可向運輸署反映，若車隊表現欠佳，當局會按牌照條款審視其表現，並採取跟進行動，例如縮短牌照年期，嚴重者可終止牌照，然而具體審視準則及處理機制為何，未見進一步說明，政府有必要進一步解釋。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞