社評：的士車隊制用意雖好 實際推行須防出亂子

車隊的士具雙重屬性

改善服務成效待觀望

本港的士服務屢惹詬病，有關「黑的」拒載濫收車資等投訴，近年更有持續上升之勢。不少市民不滿的士服務，即使知道有法律、保險等方面的問題，依然樂意選擇網約白牌私家車服務；另一邊廂，的士車行及車主則批評政府打擊白牌車不力。政府的對策是一邊提出規管網約車平台，一邊推動的士業界改善服務，引入的士車隊制度，成為重點措施。

運輸署早前邀請有興趣人士申請車隊照牌，合共收到15份申請，署方在12份合資格申請中，選出5份評分最高的申請，每個的士車隊會獲發為期5年的牌照，獲選者最遲要在明年7月底前完成籌備車隊投入服務。當局表示，獲選申請者包括3支市區車隊和兩支混合車隊，涉及合共超過3500輛的士，佔全港的士數量近兩成。5支車隊規模不一，由300至1000輛不等，運輸署長李頌恩期望引入的士車隊，可以為優質個人化點對點交通服務起到示範作用，加強市民對的士業界的信心，改善業界發展前景。

政府強調的士車隊須符合牌照條款要求，獲選營辦商須履行一系列承諾。車輛方面，5間營辦商在投入服務初期，會合共提供約1500輛新車，其他的士車齡亦低於3年，每支車隊至少要有四分之一為電動車，以及提供不同數量的輪椅的士及豪華的士；另外，每輛的士都要安裝全球定位系統、行車記錄儀、監察道路偏航系統等裝置，以及接受多種電子支付工具。司機質素方面，車隊會向旗下受僱的士司機提供適當訓練，以及制定措施監管表現。客戶服務方面，車隊須設立客戶服務熱線及投訴渠道。

在香港，的士牌照長期被視為投資工具，部分車主關心牌價多於營運，每逢的士加價例必加租，司機收入微薄，服務自然差。引入車隊制改善的士服務，政府有良好意願，至於實際效果好不好，現在只能觀望，公眾最擔心是換湯不換藥。運輸署長形容，獲選的申請者各有特點，除了傳統營辦商，亦有營辦商聯同的士司機團體及運輸業人士的組合，但總體而言，主要持份者依然是傳統大型的士車行。另外，車隊司機收入待遇若不夠吸引，亦未必能夠吸引更多年輕新血加入，打破業界暮氣沉沉狀况。

根據政府介紹，車隊的士兼具「雙重屬性」，當接受網約提供服務時，其營運模式，跟現時網約私家車服務大致相同，即可以另行議價不跟咪表收費；當沒有預約訂單在手時，營運模式則與其他的士一樣，按咪表收費。表面看，這是一個可行的安排，但實際操作會否容易出亂子惹紛爭，同樣需要密切留意。由於車隊的士一般新淨，又變相有「質素較佳」的標籤，市民街上截車，如果有得揀，當然傾向不選普通的士，非車隊的士司機收入有可能因此面臨更大壓力。另外，由於車隊的士網約服務可以收取較高費用，不排除部分車隊的士在繁忙時間寧可空車等網約單，也不理正在街上截車的市民。有關拒載的爭議或「誤會」，有可能比現在更多。

政府若不引入更多競爭

「另行議價」可變濫收費

車隊的士網約服務模式，與現時的網約私家車服務看齊，可確保車隊的士不會在競爭中落於下風，然而「另行議價」做法正式確立，日後有可能衍生更多問題。的士車隊網約收費水平如何釐定，政府態度是「保留彈性」，由市場決定，有車隊營辦商則表示，相關收費預計比咪表收費高10%至25%。現時網約私家車服務的收費，確比一般的士按表收費略高，如果車隊的士真能提供同等質素的服務，即使比咪表價收貴一些，相信乘客亦會接受，問題在於車隊的士「另行議價」收費水平，實際很受市場競爭及供求情况影響。如果政府未來嚴限網約私家車市場規模，僅向小量網約私家車司機發牌，車隊的士毋須面對激烈競爭，網約「另行議價」就有可能變成「價高者得」。

本港的士牌照數目，近30年一直維持在1.8萬左右，遠遠未能滿足市民點對點交通服務需求，網約私家車近年正好彌補供應不足。倘若政府這邊廂嚴限網約私家車數目，那邊廂任由車隊的士「另行議價」不加規管，車費實有可能大幅上漲，市場供需嚴重失衡下，乘客根本缺乏議價能力。另外，有關的士車隊服務監管問題，同樣令人在意。根據政府說法，車隊須設的士服務投訴機制，至於如何處理乘客投訴，就由車隊管理人自行跟進。這種「自己管自己」的安排，能否取得乘客信任，值得商榷。當局提到，若市民對車隊整體管理方面有意見，可向運輸署反映，若車隊表現欠佳，當局會按牌照條款審視其表現，並採取跟進行動，例如縮短牌照年期，嚴重者可終止牌照，然而具體審視準則及處理機制為何，未見進一步說明，政府有必要進一步解釋。

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