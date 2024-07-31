社評：港隊再摘金喜上加喜 運動產業化有待推進

張家朗衛冕開創歷史

精英體育佳績可持續

上屆東京奧運，港隊破紀錄取得1金2銀3銅共6枚獎牌。今屆巴黎奧運開賽短短數天，港隊金牌數目已肯定超過上屆。繼江旻憓之後，張家朗再為港隊增添一面金牌，為個人及港隊創下多項紀錄。張家朗成為奧運歷史上第三位衛冕男子花劍的選手，跟意大利傳奇劍手拿迪（1912及1920年）及「法國劍神」迪奧利奧拿（1952及1956年）並列，同時也是香港首位連續兩屆贏得奧運金牌的運動員。今屆賽事之前，香港在奧運史上只拿過兩面金牌，亦未嘗連續兩屆「有獎牌落袋」。今次是港隊連續第二屆贏得獎牌，單屆取得兩面金牌，當然也是史無前例。

江旻憓金牌戰反敗為勝，張家朗同樣憑着頑強意志，力克強手摘金。從19歲首度參與奧運，到8年後第三度出戰，張家朗劍擊之路歷經不少高低起跌，不變的是毅力和鬥心，無論技術和心態，都比3年前更成熟。上屆東京奧運，張家朗在8強賽事一度瀕臨出局邊緣，最後連取多分反勝對手；今屆賽事，張家朗又再發揮「後上王」本色，8強驚險反勝，再於決賽力挫意大利對手。比賽中，兩人互有領先，一路戰至14:14平手，需要「決一劍」分勝負，其間裁判兩度裁定雙方需要重打，把賽事緊張氣氛推至頂峰，無論現場觀眾還是在港觀看電視轉播的市民，心情都非常緊張。張家朗不為裁決所動，沉着應戰，終於拿下決勝一分，展現出強大的心理質素，教練亦認為這是張家朗成功衛冕的關鍵。

賽後意大利方面不滿裁決，向國際奧委會及國際劍聯投訴，然而值得留意的是，意方的矛頭不單是指向裁決本身，還扯上裁判的身分背景，認為一場由意大利對香港的決賽，不應由兩名分別來自台灣和韓國的「鄰居」當裁判，云云。如果意方真的認為這是非常大的問題，賽前就應該提出，賽後才拿來做文章，予人感覺只是輸打贏要。更甚的是，有關指控背後其實帶有種族主義色彩，認定亞洲人（黃種人）一定會偏幫自己人，然而正如西方不同國族之間有很多恩怨情仇，東亞儒家文化圈之內，不同地區之間也有很多恩恩怨怨，以為韓國人台灣人一定會「偏幫」香港選手，既是對兩名裁判的侮辱，同時也反映了對「非西方世界」的無知。

曾幾何時，港隊出戰奧運只是「志在參與」。時至今日，港隊「穿金戴銀披銅」再非遙不可及。江旻憓及張家朗先後摘金，顯示香港已在世界劍擊舞台奠定舉足輕重的地位，這在10多年前根本難以想像。昨天200米自由泳，何詩蓓在強敵環伺下勇奪銅牌，成績優異，期望她在100米自由泳賽事能繼續有理想發揮。

奧運競技能夠激起公眾的熱情，以及對體育運動的投入，看過這幾天的電視直播，相信市民都感受到一眾港將永不言棄的精神，即使與獎牌緣慳一面，依然值得表揚和支持。若說上屆東京奧運標誌香港精英體育進入收成期，今屆港隊續有出色表現，則反映本港精英體育已具備堅實和可持續的基礎。隨着明年啟德體育園落成使用，本港體育發展具備更上一層樓的條件。當局應把握眼前機會，加快運動產業化，將人才、資金及軟硬件更有效地組織起來。

體育「三化」有成果

下一步須產業化

特區政府20多年前提出「體育三化」，即精英化、普及化和盛事化，經過多年耕耘，多方面都有不俗進展，不僅多了市民參與各類運動，家長對子女投身體育運動的態度，整體而言也比以往開放。精英化方面，政府10多年前成立精英運動員發展基金，先後撥款合計上百億元加強培訓，對於運動員「體學雙軌發展」以及退役運動員轉型的支援，近年也有較為顯著的進步。當局未來應多些投放資源於運動產業化之上，包括在大學開辦更多有關運動科學以及體育產業的課程，培訓及凝聚更多專業人才，為運動員提供更全面更貼身的支援，同時鼓勵企業投資，圍繞體育活動發展產業鏈，這對於促進本港產業多元化也是好事。東京奧運結束後，特區政府首度提出體育產業化的構思，3年過去，仍未見有太多動作，當局有必要快馬加鞭，推進相關工作。

■歡迎回應editorial@mingpao.com