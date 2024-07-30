社評：港漂租屋又墮陷阱 堵塞漏洞加強防騙

真印花證書混淆視線

「二房東」騙局防不勝防

7、8月暑假是來港內地生租屋旺季，雖然網上有一些「攻略」，向「港漂」簡介在港租屋有哪些事項需要留意，例如簽訂租約前親身睇樓；留意單位業權；最好直接與房東見面，以免錯向二房東承租等，只是實際情况總是比「教學攻略」複雜得多。就以避免只靠遙距睇樓為例，儘管人人都明白隔山買牛有風險，可是現實中，部分內地生出於各種原因，都會依靠中介幫忙，在未有親臨睇樓下決定承租。

本報早前接獲多名內地生投訴，疑遭一間在「小紅書」宣傳出租香港單位的學生公寓騙財，合共涉款逾150萬元。綜合多名事主說法，涉案公司有提供單位土地查冊資料，以及業主與公司簽訂的「租賃合同」，當中訂明業主同意讓涉案公司轉租單位，另外還有相關印花證明書。當事主與涉案公司簽訂為期一年租約並轉帳付款後，還收到另一張租客相關的印花證明書及收據。本報抽查其中5張可追查的印花證明書，均在稅務局網上系統有紀錄，即確實有繳付印花稅。有事主表示，曾提過可否先「睇樓」，但公司方面表示單位仍有人居住，暫時未能安排，由於涉案公司提供的土地查冊及釐印證明，均可在政府官網核查得到，所以同意未睇樓下簽約付款，沒料到受騙。

去年以來，本港樓市疲弱，樓價回落不少，但租務市場卻相當興旺，租金愈升愈高，對不少「港漂」而言，搵樓本來就不是一件輕鬆簡單的事情；由於年付租金通常有折扣優惠，不少內地生會選擇一次過繳付整年租金，倘若事後發現問題，損失可大可小。「港漂」租屋慣常渠道有三，包括網上平台、房屋中介，以及承接他人（例如剛畢業學長）轉租，不少內地生會在小紅書和微信相關群組，查詢各類租屋資料。一般而言，承接學長轉租可以省下一筆中介費，但必須確保房東是否知情且同意，以及是否能夠續租。找本港持牌地產中介幫手搵屋，理論上是較為穩妥做法，然而近年也有一些公司看準商機，先跟業主簽約租下一批單位，再在港漂活躍的網上群組，以提供「學生公寓」作招徠，實際就是充當二房東。

近年涉及這類二房東的爭議和投訴不時出現。去年初就有一間二房東公司，涉因拖欠業主租金，導致多名租了房的內地學生遭逼遷，警方事後拘捕5人，指他們涉及詐騙。另外，亦有地產公司經紀做二房東「食夾棍」， 一邊私吞「港漂」按金，一邊拖欠業主租金，最後被捕；有內地生還表示，跟一家二房東公司簽了租約，付了數萬港元，未料友人事後發現，有關公司提供的文件，包括印花證明書以及與業主的租約都有造假痕迹。今次本報接獲的內地生懷疑受騙個案，同樣涉及二房東公司，案情特別之處，在於涉案公司拿出了真的印花證明書混淆視線。受騙學生沒料到，相關單位業主根本沒有跟涉案公司簽訂任何容許轉租單位的文件。換言之，涉案公司與業主的所謂「租賃合同」，很可能是偽造的，這亦是現時警方調查的方向。

根據現行規定，未滿3年租約，毋須在土地註冊處登記；另外，稅局打釐印亦不會通知業主，加蓋印花也不必由業主或租客處理，可交由代理人負責，稅局職責只是確保租約已按法例繳付印花稅，不會覆核租約內容又或加蓋印花者身分。稅局近年引入電子物業印花服務，本意是方便市民。也許當局認為，無人會「笨」到無端向稅局付費打釐印，所以毋須上載租約，又或特別核查租賃物業交易是否存在，然而今次案件卻正正說明這是一個漏洞。對騙徒而言，印花稅相對來說只是「有限錢」，只要肯付就可取得官方證明書，令騙局更加像真。當局有必要正視問題，堵塞相關漏洞。

騙案頻發礙吸人才

政府大學要有對策

特區政府正積極搶人才，本地各間大學也在積極吸引更多留學生，租屋詐騙事件一再發生，敗壞香港名聲，損害內地生對香港印象，有可能影響吸引人才工作，政府必須加強打擊相關詐騙行為。留學生缺乏租樓資訊，道聽塗說，易受誤導，政府、地監局及大學應加強防騙宣傳。大學方面還可考慮設立機制，向即將入學的留學生，提供租樓注意事項和有信譽中介資料，以及相關的支援輔導，解決港漂學生租屋居住問題。

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