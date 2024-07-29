社評：香港健兒再奪奧運金牌 為香港精神增添新元素

土法上馬培訓體育精英顯效果

劍擊項目經驗說明機制可複製

香港派出35名運動員參加巴黎奧運會13個大項目，江旻憓先拔頭籌為港隊做出開門紅，其他健兒再添獎牌亦可期。港隊在奧運會的表現，可謂漸入佳境，自1996、2004和2012年三屆奧運分別都有一面獎牌，到2021年東京奧運，創出一金兩銀三銅的最佳成績。這次在比賽第一天即有一面金牌進帳，而且來自劍擊項目，其中有一定的啟示。

香港運動員在乒乓球和單車項目中，長年在多項國際賽事中獲得佳績得到反覆證明，香港有質素良好的運動員和教練，而且有一套資助機制支持職業運動員，在後勤保障方面提供資源，讓運動員投身體育事業。而今連續兩屆奧運會在劍擊項目中獲得金牌，張家朗與江旻憓都是香港自行培養的金牌選手，而且本屆還有另外3位選手取得參賽資格，足以證明，繼乒乓球和單車之外，香港在劍擊項目發掘人才、篩選人才、系統訓練、外出參賽積累經驗等等範疇，這套訓練與培養機制，經過反覆修正與改良，已經成熟而且是適合香港實際情况的。

訓練與培養精英運動員的機制，牽涉政府撥款與提供場地、體育界的配合，以及後勤保障等方面的協調，也有民間機構的獎勵計劃作為鼓勵。這套機制能夠在不同項目中成功，也可以在其他項目中應用。培養精英運動員，不但可以為香港年輕人提供一條多元的成長途徑，在國際頂級賽事中屢創佳績，同時可以為香港打氣，為香港爭光。

運動員在國際頂級賽事中創出輝煌，政府資助的培養機制功不可沒，個人因素同樣重要。江旻憓的個人質素與努力，也是勞苦功高。江旻憓11歲開始接受劍擊訓練，3年後在全國青少年錦標賽中嶄露頭角，及後躋身亞洲錦標賽、亞運會、世界盃，一步一腳印。10多年來的刻苦訓練，有汗水、有傷患，有成功、有失敗，有興奮、有傷感，不斷克服困難而不斷取得突破的歷程殊不容易，江旻憓一路走來，個人的決心與毅力是關鍵因素，這也是諸多運動員都具備的質素。

江旻憓還有一個獨特的因素，「克服困難是我的強項」。她如何克服一個又一個困難的細節，這些故事可以為青少年示範克服困難的方法，但更重要的是不畏困難，在困難面前愈挫愈勇的精神，能夠幫助江旻憓走上劍擊競技項目的巔峰，當然也能夠感染其他年輕人，在他們的事業征途中迎難而上。香港年輕人需要這股不避艱險的精神，香港社會也需要攻堅克難的精神，在經濟轉型和開發新領域方面，掃平前進的道路。

克服困難成強項靠不畏困難精神

永不放棄精神成香港精神新元素

江旻憓在上屆奧運中飲恨，在本屆決賽中，開始時大幅落後，但一分一分的追上來，到最後反超前擊敗對手奪冠。她在賽後接受訪問時表示，激勵她後來居上的因素，是「要打出香港精神，不能放棄」。她在「雨帶梨花」中說出這樣一句語重心長的話，必然會引發香港廣泛深入討論，究竟什麼是香港精神。

香港社會對於香港精神或許有不同的理解和看法，但很多人都贊同「獅子山精神」。香港從貧困落後逐步成長為富裕發達，同舟共濟、守望相助的精神，伴隨幾代港人共同進步。而今香港要追求一個新的目標，要突破一些瓶頸位，遇到的不但是困難，還有曙光尚在遠方的困境，當大家對能否達到目標充滿疑慮的時候，需要一股「不能放棄」的精神。江旻憓在「奧運金牌路」上雖然遇到挫折，但憑着「不能放棄」的精神，最終完成金牌夢，啟迪香港社會，只要常懷這個「不能放棄」的精神，穿過黑暗隧道看到曙光不是夢。

香港精神是眾多港人打造，經過不斷實踐、不斷總結和修正而得出來的。江旻憓經歷各種考驗與突破，經常以微笑應對困難，這股「不能放棄」的精神，一劍擊出奧運金牌，為香港精神增添新的元素，對正在困難面前感到迷惘的年輕人，對正在摸索前行的香港社會，必然能夠起到鼓舞的作用。江旻憓在領取奧運金牌後，感謝團隊與港人的鼓勵，突顯她謙卑與感恩的態度，香港社會也應該感謝在奧運賽場上奮發拼搏的運動員，為香港爭光，為彰顯香港精神添磚加瓦，期待港隊運動員在奧運餘下的賽事，再得佳績，再創輝煌。

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