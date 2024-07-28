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社評

社評：調解巴人內部紛爭 北京再顯大國擔當

【明報社評】在以色列總理內塔尼亞胡於美國國會演講前夕，14個巴勒斯坦政治組織在中國調停下，簽署和解的《北京宣言》，這是巴各主要派系首次在阿拉伯國家以外地方達成和解，亦是中國自去年成功斡旋沙特和伊朗和解後，再次在中東展開的「和平外交」行動，具有重大歷史和政治意義。儘管一般相信，巴勒斯坦的派系和解難以一蹴而就，《北京宣言》的最終落實，仍有諸多困難挑戰。但北京近期積極介入世界熱點問題，加大勸和促談力度，標誌中國參與引領全球治理體系改革與建設的外交轉型，進一步展現「大國擔當」。

首度阿拉伯以外和解

北京宣言獲國際歡迎

內塔尼亞胡在華府的演講殺氣騰騰，攻擊矛頭從校園抗議者，到國際法院檢察官，與此鮮明對照的是，《北京宣言》最核心成果是明確巴解組織（PLO）是巴人唯一合法代表，最突出亮點是為加沙戰後治理組建臨時民族和解政府，最強烈呼籲是根據聯合國決議實現巴勒斯坦真正獨立建國。14個簽署宣言的派系，包括最激進的哈馬斯（Hamas）和傑哈德（即巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動，Islamic Jihad）均支持有關以巴分治、兩國方案的「聯合國181號決議」，參加由聯合國主持、中國、俄羅斯等國參加的國際會議，發出了有關巴勒斯坦問題迄今最務實、最具建設性的積極聲音。

今次北京大和解獲國際社會廣泛歡迎，埃及、阿爾及利亞、沙特、卡塔爾等7個阿拉伯國家以及俄羅斯、土耳其駐華使節或代表出席對話閉幕式。聯合國秘書長發言人、歐盟中東和平特別代表、馬來西亞首相安華、巴基斯坦總理夏巴茲等均表態歡迎讚賞。

外長王毅在對話會閉幕式上闡述了中方為走出當前衝突困境的「三步走」倡議：一，推動加沙地帶盡快實現全面、持久、可持續停火，確保人道援助和救援進入；二，秉持「巴人治巴」原則，推進加沙戰後治理；三，推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並着手落實「兩國方案」。他表示，中方在巴勒斯坦問題上從沒有任何私利，「我們看重的是道義，主張的是公正」。

巴各派系的紛爭原因複雜，主要是主張與以色列對話和解的法塔赫（Fatah）和對以色列態度強硬的哈馬斯兩大派系之爭。兩派2007年大打出手，造成約旦河西岸與加沙地帶分裂以來，阿拉伯國家曾多次調停，但達成的協議均無法落實。法塔赫主導的巴解組織獲世界普遍承認為巴人代表，由其控制西岸的巴民族權力機構（PNA）主要靠西方資助及以色列代收稅款供養，被視為美以的「傀儡」；控制加沙的哈馬斯背後獲伊朗支持，被美以指為「恐怖組織」，不是巴解成員，亦被排除在權力機構之外。雙方每次和解的破局，都有外力作梗因素。

北京和解打破了一些西方國家所謂巴人內部分裂，「已經不再成為統一陣營」，從而否定「兩國方案」的論調，向國際社會傳達了巴人建立統一獨立國家的心聲。

而《北京宣言》內容最大的突破，就是哈馬斯接受了以色列的生存權，亦將被納入巴解組織。經過9個多月的加沙戰爭，哈馬斯的軍事實力被大大削弱，但其政治影響力卻不降反升。根據巴政策與調查研究中心（PCPSR）5月的民調，包括西岸和加沙在內的巴人整體對哈馬斯的支持率為40%，較巴民族權力機構主席阿巴斯（兼法塔赫主席）的支持率高一倍，而在去年10月加沙戰爭爆發之前，哈馬斯的支持率僅為22%，法塔赫的支持率則為26%。

哈馬斯法塔赫各妥協

中國佔據道義制高點

中國與法塔赫、巴解組織的淵源可追溯到1960年代阿拉法時代，中國亦從未將哈馬斯定性為「恐怖組織」，今年3月外交部大使王克儉在卡塔爾公開會晤哈馬斯政治局主席哈尼亞，標誌雙方建立正式聯繫。將哈馬斯納入巴解組織，意味稀釋法塔赫的部分權力，為此，王毅在《北京宣言》簽署前，單獨會見法塔赫副主席兼代表團團長阿魯勒，表示當務之急是抓住機遇，求同存異，促成各派大團結、大和解。

對於《北京宣言》，西方輿論多負面評論，美國與以色列都反對哈馬斯可能加入戰後加沙治理，美國國務院發言人表示，「不能讓恐怖組織發揮作用」，以色列外長卡茨則誓言，「這不會發生，因為哈馬斯的統治將被摧毀」。而伊朗使節缺席北京對話閉幕會，亦顯示未來和解的落實將有暗湧。儘管中國近年國際影響力提升，但由於過往對以巴問題介入不多，難以靠3日內的對話化解巴人內部複雜的矛盾，而以巴衝突的根本解決，仍有待以色列內部社情民意的質變，即和平力量壓到右翼勢力。

與俄烏衝突一樣，中國既不是以巴衝突的始作俑者，亦非當事方。但北京仍勇於介入，調和斡旋，是因為加沙的人道災難衝擊人類道德底線，「兩國方案」已成最大國際共識。去年的中央外事工作會議提出，中國外交「在關乎人類前途命運和世界發展方向的重大問題上，要旗幟鮮明、站穩立場，牢牢佔據國際道義制高點，團結爭取世界大多數」。因此，無論是調解沙特伊朗矛盾，還是促成巴人內部和解，都是中國外交轉勢的標誌性事件。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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