社評：地緣衝突陰霾罩奧運 仇恨敵意損五環精神

港隊力爭佳績

市民齊心支持

奧運盛事四年一度，今屆由巴黎主辦，港隊派出35名運動員出戰，當中逾半屬首次參與奧運，游泳運動員何詩蓓、劍擊運動員張家朗和江旻憓，都是港隊爭牌希望。今屆賽事，特區政府買下了播映權，交由電視台免費播放，不少商場和食肆都已準備直播賽事，希望奧運熱潮可以帶動人流、吸引顧客，刺激消費市道。上屆東京奧運，國家隊取得38金32銀18銅，港隊也大豐收，破紀錄摘下1金2銀3銅。今次巴黎奧運，相信全港市民都會齊心為港隊打氣，期望一眾港將可以放鬆心情，爭取理想發揮，只要盡了努力，不管能否摘牌，市民都一定會支持。

巴黎曾先後於1900年及1924年舉辦奧運，今次是第3次，法國當局花了不少心思，希望給全世界留下深刻印象，開幕式不在體育館而是移師到戶外的塞納河舉行，便屬前所未有之舉。法國當局強調今次是「史上最綠色奧運」，然而亦有人關注塞納河水質是否真的適合舉行水上賽事，奧運村為環保不設冷氣，也因為熱浪來襲而惹來質疑。部分巴黎市民認為主辦奧運勞民傷財，為日常生活帶來諸多不便。另外，保安問題亦備受關注。

法國當局表示，過去數周搗破多宗企圖干擾巴黎奧運的陰謀，警方本周便在法國西南部拘捕一名年輕男子，指他計劃針對奧運進行暴力活動，又在巴黎拘捕一名40歲俄羅斯廚師，指他為外國情報部門工作，密謀策劃活動干擾奧運。未料開幕前夕依然發生了高鐵網絡遭縱火破壞事件，全國多條路線受影響。當局形容這是「大規模襲擊」，網上則充斥各種揣測和陰謀論，事件不僅為巴黎奧運添上陰霾，同時也突顯了現今世局之緊張。

上次巴黎舉行奧運時，歐洲仍是世界中心，法國則是一戰勝利國。百年過去，世界格局一變再變，現在又來到另一個轉折點，大國鬥爭激烈彷彿回到一戰前的狀態，地區衝突則頻發。雖然國際奧委會一再強調政治歸政治，體育歸體育，然而奧運會從來都不是存在於「政治真空狀態」，國際鬥爭愈演愈烈，奧運亦不可能不受影響。若說上屆東京奧運是「新冠奧運」（ Covid Games），今屆巴黎奧運則是「衝突奧運」（Conflict Games），籠罩於俄烏戰爭、加沙戰事、中美爭持等陰霾之下。國際體育政治學者 Jules Boykoff形容，今屆巴黎奧運可能是近數十年「最政治化的奧運」。

西方孤立制裁俄羅斯，國奧委面對巨大政治壓力，最後以技術性的理由，指控俄羅斯奧委會在烏東佔領區的行為「違反奧運會憲章」，禁止俄羅斯及白俄派隊參賽，但容許兩國運動員以個人中立身分參賽，前提是通過國奧委審查，確認他們沒有公開支持俄軍攻烏，由此得以參賽的選手合計數十人。國奧委認為這是折衷之法，實際是兩邊不討好，反俄者認為國奧委壓根兒不應准許兩國選手參賽；另一邊廂，國奧委竟然當上「政治判官」篩查運動員，明顯跟體育無關，同樣惹來質疑。

世局動盪敵意充斥

「政治停火」談何容易

更甚的是，國奧委這邊變相參與政治制裁俄羅斯，那邊卻容許在加沙濫殺無辜的以色列派隊，不少反戰人士質疑這是雙重標準。巴勒斯坦奧委會表示，加沙戰事爆發以來，約有300名巴人運動員被殺，巴勒斯坦足總更直指，以軍將加沙大型體育館改成扣留巴人處所，「明顯違反奧運憲章」。有論者則提到，昔日南非奉行種族隔離政策，被禁參加1964年東京奧運，後來更被逐出國奧委，認為現在有足夠理由禁止以色列派隊參賽，只是國際奧委會不願為之。

中美紛爭方面，美國近月不斷炒作所謂「中國游泳運動員服禁藥」事件。事件發生於2021年，「世界反禁藥組織」（WADA）調查後認為，沒有充分證據，證明中國反禁藥機構說法不實，即23名中國泳手檢測陽性是因為酒店食品污染所致，可是美國就是堅稱中國運動員服禁藥，甚至指控WADA偏袒中國，直至近日依然有英美泳手在竊竊私語。WADA方面則狠批美方說法誤導兼有誹謗性，主席班卡更稱，事件已被拿來當成「地緣政治工具」。

以往奧運會曾發生過不少轟動國際的政治事件。今屆奧運會被地緣政治緊張氛圍所籠罩，場內場外料將頻頻出現政治表態、拒絕握手及抗議等畫面。以色列與馬里本周三進行的一場奧足分組賽，在場觀眾便向以色列大喝倒彩，另一邊廂，以色列則表示他們至少有十多名運動員收到死亡恐嚇，指控伊朗是幕後黑手。法國政府一邊加強保安，嚴防1972年慕尼黑奧運挾持人質事件重演，一邊指控俄羅斯炮製「假信息運動」干擾巴黎奧運。美國反華情緒高漲，倘若中國泳隊取得佳績，針對中國運動員的難聽說話和指控，隨時鋪天蓋地而來。法國總統馬克龍提倡奧運期間各方「政治停火」，國奧委主席巴克則呼籲各方「給和平一個機會」，究竟會有多少國家和個人響應，實在令人不敢樂觀。

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