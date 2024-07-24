社評：新視角看待東南亞 跳出舒適圈覓機遇

特首率團訪越柬老

深化與東南亞合作

東盟是香港第二大貿易伙伴，去年雙邊貨物貿易額達1446億美元，佔香港對外貿易總額近13%，是具有龐大經濟潛力的新興市場。李家超就任行政長官以來，先後兩度率團前往東盟成員國，包括前年到泰國出席APEC峰會及進行訪問，以及去年7月訪問星馬印尼3國，周日之行將是他連續第三年走訪東盟國家，目的地分別是老撾、柬埔寨及越南。李家超早前介紹外訪行程，表示將帶同來自工商、金融、運輸、物流、法律等界別的商界代表，向3國政商界介紹香港優勢和商機，建立更廣泛聯繫和網絡，開創發展新領域。隨團商界代表則指出，東盟國家各有獨特優勢，期望此行可更深入發掘東盟市場的機遇。

東盟各國發展水平不一，李家超之前兩次所出訪的4國，都是發展水平較高，又或港人較為熟悉的區內大國。相比之下，今次行程造訪的3國，則屬區內相對新興的經濟體，當中以越南經濟水平較高，人均GDP超過4000美元，跟香港經貿往來亦最頻繁。早在南北越時期，越南華僑跟港商已有不少生意合作，及至1980年代中，越南借鑑中國經驗，逐步改革開放，港商在當地投資也逐步增加。隨着中美爆發貿易戰，近年越南更成為設廠熱門地，不少內地企業以及港商都將部分生產線轉移到越南。至於柬埔寨，旅遊名勝吳哥窟，相信不少港人都曾聽聞或去過，惟除此之外，恐怕大多數人都不太了解當地發展情况。老撾就更加陌生，能夠說得出當地首都是萬象的人，相信不會太多。

東南亞與香港往來雖多，但港人對東南亞國家的認知，其實談不上全面，談到印尼菲律賓，不少人第一時間聯想到的是外傭，談及星馬泰則聯想到旅遊，越南則是越戰歷史，柬埔寨是殺戮戰場，緬甸是軍政府，至於老撾更近乎一片空白。以往香港是西方在東亞伸張利益的橋頭堡，對於東南亞的印象，除了受到西方論述影響，亦受到發達世界看待發展中國家的視角所局限。隨着世界百年不遇變局加快演進，香港亦由昔日「西方的香港」變為「中國的香港」，當國家與東盟關係變得愈來愈緊密，香港實有需要以新視角看待東南亞，發掘更多新機遇。

以老撾為例，這個地方長期被西方形容為「被遺忘的國家」，其實就在中國毗鄰。老撾是內陸型國家，沒有港口，大大影響當地融入國際經濟體系的能力，然而2022年中老鐵路的開通，為老撾發展及區域經濟合作創造了嶄新機遇。對中國西南部地區而言，現在貨物可以直接經由鐵路快速運往泰國等地，以至轉口到更遠的市場，運輸成本及時間皆可顯著減少。對老撾而言，中老鐵路的開通，有助該國打破地理上的封鎖，增加貿易優勢，亦可帶動本地工商業發展，逐步融入國際產業鏈。

老撾是東盟十國中，與香港整體貿易最少的國家，去年只有1.53億港元。目前越南、大馬等地都在謀劃大型鐵路工程，隨着東南亞鐵路網絡逐步完善及一體化，老撾長遠有潛力發展成為區內鐵路物流中心，由原來的「後門」，可以變成通達四方的「前門」。以往老撾不會進入港商視角，正因如此，香港更需及早「補課」，加深認識。

受地緣政治及內地人工成本上升影響，近年不少外商、港商和內地企業都採取「中國+1」策略，將部分中下游生產線，由內地轉移至東南亞國家，減低美國關稅措施影響，然而技術要求較高的生產環節，依然離不開內地。換個角度看，這其實亦是內地經濟升級轉型的必然發展，「中國+1」並非如一些西方論述所言般是零和遊戲。稅務會計、風險管理、物流及投資顧問服務，皆是香港所長，在區域合作新形勢下，絕對可以派上用場。

了解當地營商環境

認清機遇風險所在

越柬老3國去年經濟增長率，介乎4.5%至5.5%，由於發展階段不同，港商可以發掘的機遇，當然不一樣。越南受惠於「中國+1」，製造業底子較好，對各類專業服務需求與日俱增，而這正是香港的強項。柬埔寨與老撾人均GDP水平相若，約為越南一半，老撾最大優勢在於人工成本極低，產品外銷有免稅待遇。柬埔寨人工成本比老撾高一些，但當地經濟對外開放程度較高，沒有外匯管制。兩國都希望發展物流業，這方面香港也可提供專業服務。當然，較高的回報，往往亦意味較高的風險。新興經濟體法規制度未成熟，投資關卡障礙比預期多，乃是常有之事；另外，安全問題也是關注重點。今次特首率團造訪3國，有助了解當地營商環境，認清機遇與風險所在，投資合作自然事半功倍。

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