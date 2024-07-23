社評：拜登退選迎羞辱結局 「動盪之年」陰霾罩美國

為政者要有自知之明

拜登執念太深吃苦果

81歲的拜登上月底與特朗普舉行電視辯論，其表現嚇壞不少黨友及支持者。過去3周，拜登一再強調參選到底，「只有上帝方能叫他棄選」，然而面對黨內要員和金主「勸退」壓力，拜登終於周日透過社交媒體宣布退選，令他成為1968年時任民主黨總統詹森之後，56年來首名放棄爭取連任的在位總統。

根據美國憲法，有關總統年齡的規定，只有「必須年滿35歲」，並無上限。在拜登之前，美國史上年紀最大的總統是列根，下台時接近78歲，後來傳出列根其實在第二任期後段，已有柏金遜症狀，只是外界不知。拜登老驥伏櫪，2020年當選總統時，已有人認為以其年齡，在任一屆之後應該交棒，然而來到2024年，拜登仍然尋求連任，並在近乎無對手的情况下贏得民主黨初選。現在回看，這對拜登和民主黨而言，都是一個錯得不能再錯的決定。

為政者要有自知之明，這是拜登給舉世從政者留下的一個深刻教訓。拜登老態龍鍾善忘口誤，並非一時三刻之事，適時急流勇退，可保歷史名聲，只是拜登一再錯過時機，由去年4月宣布尋求連任，到上月底電視辯論一敗塗地後，依然沒有改變立場。

權力可以令人上癮迷失，然而說拜登尋求連任只因戀棧權位，亦不過是一種猜測；驅使拜登決定尋求連任的最大動力，也有可能是他堅信，只有自己才能阻止特朗普再主白宮。拜登當了奧巴馬8年副手，2016年大選，原本他有意角逐，惟黨內高層屬意希拉里，拜登唯有讓路。8年過去，不排除拜登認為，2020年大選證明了他是唯一能擊敗特朗普的人，如果2016年由他出戰，特朗普就不會入主白宮。事實上，拜登本人亦說過，「若非特朗普參選，我不肯定會否角逐（連任）」。拜登眼中，現在美國民主有難，阻止特朗普「捨我其誰」，但可能正是這一執念，令他看不到自身狀况不適合多主白宮4年。

回首美國戰後歷史，只有詹森及杜魯門（1952年）放棄爭取連任，兩人很大程度都是因為民望低落，在初選遇上強力挑戰，自知缺乏勝望而放棄。這次拜登退選也是為勢所迫，但有別於詹森及杜魯門初選早段便認輸，拜登是在黨內高層全力支持下，輕鬆勝出初選，未料一場電視辯論後，昔日戰友紛紛變臉，施壓要他「顧全大局」退選，拜登有理由覺得被出賣和背棄。參議院民主黨領袖舒默一邊讚揚拜登是「偉大總統」，一邊說退選顯示他是「真正的愛國者」，這種表面看似恭維的說話，實際是羞辱拜登，形同說他不應「阻頭阻勢」。當年詹森黯然退選後變得抑鬱自憐，相信現在拜登也極難受。不過話說回來，若他肯在電視辯論後早些面對現實，而不是一味死撐下去，相信情况不至於現在這麼難看。

民主黨需盡快團結

避免重蹈1968覆轍

拜登退選，副總統賀錦麗成為民主黨候選人大熱，然而8月下旬民主黨全國代表大會一日未落幕，依然有變數。賀錦麗的進步派非洲裔女性背景，有助她爭取女性、黑人及進步派選民支持，但黨內始終有人懷疑賀錦麗能否擔當大任。獨立分析亦顯示，賀錦麗在七大關鍵搖擺州的箍票能力，不及民主黨另一些潛在提名人選。拜登和克林頓夫婦昨天表態支持賀錦麗去馬，但眾議院前議長佩洛西不置可否，前總統奧巴馬也僅稱，有信心黨內領袖會定下一個讓出色候選人出現的程序，未為賀錦麗背書。

今次民主黨大會跟1968年一樣，定於芝加哥舉行。當年民主黨大會，因為提名人選及越戰問題，場內場外亂成一團。民主黨若不想重蹈覆轍，短期內盡快就賀錦麗去馬一錘定音，「勸退」其他有意問鼎者，可以是一個選擇，惟民主黨內顯然也有人認為，若想打敗特朗普，必須另覓更強人選，民主黨大會開放提名，可以鼓勵競爭。可是這一做法，又會帶來更多不確定性，萬一出現內訌之局，更會削弱黨內團結，打擊勝算。當然，拜登退選對特朗普也是一個變數，畢竟攻擊對手年邁體衰這一撒手鐧，現在已不再管用，必須因應新對手，重新部署競選策略。

大選陣前易帥，對民主黨而言是一場絕地求勝的賭博，回首1952及1968年，結局都是大敗收場，民主黨唯盼今次不一樣。1968年是戰後美國最動盪一年，反越戰浪潮、羅拔甘迺迪與馬丁路德金遇刺身亡，還有激烈的文化戰爭，都令社會嚴重分化、人心躁動不安，詹森棄選和民主黨大會亂成一團都是在此背景下發生。56年後的今天，美國又再出現近似情况，由年初大學校園反對加沙戰爭浪潮，到近期特朗普遇刺、總統黯然退選放棄連任，無不勾起1968年的回憶；美國右翼勢力膨脹，在反墮胎等議題上擺出強硬姿態，亦令人關注美國文化戰爭將上升至前所未有高度，再加上中產階層陷困、貧富懸殊惡化等問題，難怪最新民調顯示，有超過三分之二美國人認為國家正走在錯誤方向上。

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