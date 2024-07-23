明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：拜登退選迎羞辱結局 「動盪之年」陰霾罩美國

【明報社評】美國總統拜登在黨內要員及金主施壓下，宣布退出2024年總統大選，改為支持副總統賀錦麗代表民主黨競逐。拜登馳騁美國政壇半世紀，由初出茅廬成為最年輕參議員、見證冷戰結束，到後來登上權力之巔成為白宮主人，最終卻被黨友棄若敝屣，確叫拜登情何以堪，惟如非他失去自知之明，錯過急流勇退時機，也不會迎來如此不光采的政途句號。拜登現在退選，為選戰帶來新變數，民主黨要盡快團結，特朗普亦要變陣出擊。1968年是戰後美國最動盪之年，由反戰示威、政治暗殺，到總統黯然放棄尋求連任，2024年的美國，彷彿正在重走當年軌迹，各種深層次矛盾不斷激化，人心不安不易撫平。

為政者要有自知之明

拜登執念太深吃苦果

81歲的拜登上月底與特朗普舉行電視辯論，其表現嚇壞不少黨友及支持者。過去3周，拜登一再強調參選到底，「只有上帝方能叫他棄選」，然而面對黨內要員和金主「勸退」壓力，拜登終於周日透過社交媒體宣布退選，令他成為1968年時任民主黨總統詹森之後，56年來首名放棄爭取連任的在位總統。

根據美國憲法，有關總統年齡的規定，只有「必須年滿35歲」，並無上限。在拜登之前，美國史上年紀最大的總統是列根，下台時接近78歲，後來傳出列根其實在第二任期後段，已有柏金遜症狀，只是外界不知。拜登老驥伏櫪，2020年當選總統時，已有人認為以其年齡，在任一屆之後應該交棒，然而來到2024年，拜登仍然尋求連任，並在近乎無對手的情况下贏得民主黨初選。現在回看，這對拜登和民主黨而言，都是一個錯得不能再錯的決定。

為政者要有自知之明，這是拜登給舉世從政者留下的一個深刻教訓。拜登老態龍鍾善忘口誤，並非一時三刻之事，適時急流勇退，可保歷史名聲，只是拜登一再錯過時機，由去年4月宣布尋求連任，到上月底電視辯論一敗塗地後，依然沒有改變立場。

權力可以令人上癮迷失，然而說拜登尋求連任只因戀棧權位，亦不過是一種猜測；驅使拜登決定尋求連任的最大動力，也有可能是他堅信，只有自己才能阻止特朗普再主白宮。拜登當了奧巴馬8年副手，2016年大選，原本他有意角逐，惟黨內高層屬意希拉里，拜登唯有讓路。8年過去，不排除拜登認為，2020年大選證明了他是唯一能擊敗特朗普的人，如果2016年由他出戰，特朗普就不會入主白宮。事實上，拜登本人亦說過，「若非特朗普參選，我不肯定會否角逐（連任）」。拜登眼中，現在美國民主有難，阻止特朗普「捨我其誰」，但可能正是這一執念，令他看不到自身狀况不適合多主白宮4年。

回首美國戰後歷史，只有詹森及杜魯門（1952年）放棄爭取連任，兩人很大程度都是因為民望低落，在初選遇上強力挑戰，自知缺乏勝望而放棄。這次拜登退選也是為勢所迫，但有別於詹森及杜魯門初選早段便認輸，拜登是在黨內高層全力支持下，輕鬆勝出初選，未料一場電視辯論後，昔日戰友紛紛變臉，施壓要他「顧全大局」退選，拜登有理由覺得被出賣和背棄。參議院民主黨領袖舒默一邊讚揚拜登是「偉大總統」，一邊說退選顯示他是「真正的愛國者」，這種表面看似恭維的說話，實際是羞辱拜登，形同說他不應「阻頭阻勢」。當年詹森黯然退選後變得抑鬱自憐，相信現在拜登也極難受。不過話說回來，若他肯在電視辯論後早些面對現實，而不是一味死撐下去，相信情况不至於現在這麼難看。

民主黨需盡快團結

避免重蹈1968覆轍

拜登退選，副總統賀錦麗成為民主黨候選人大熱，然而8月下旬民主黨全國代表大會一日未落幕，依然有變數。賀錦麗的進步派非洲裔女性背景，有助她爭取女性、黑人及進步派選民支持，但黨內始終有人懷疑賀錦麗能否擔當大任。獨立分析亦顯示，賀錦麗在七大關鍵搖擺州的箍票能力，不及民主黨另一些潛在提名人選。拜登和克林頓夫婦昨天表態支持賀錦麗去馬，但眾議院前議長佩洛西不置可否，前總統奧巴馬也僅稱，有信心黨內領袖會定下一個讓出色候選人出現的程序，未為賀錦麗背書。

今次民主黨大會跟1968年一樣，定於芝加哥舉行。當年民主黨大會，因為提名人選及越戰問題，場內場外亂成一團。民主黨若不想重蹈覆轍，短期內盡快就賀錦麗去馬一錘定音，「勸退」其他有意問鼎者，可以是一個選擇，惟民主黨內顯然也有人認為，若想打敗特朗普，必須另覓更強人選，民主黨大會開放提名，可以鼓勵競爭。可是這一做法，又會帶來更多不確定性，萬一出現內訌之局，更會削弱黨內團結，打擊勝算。當然，拜登退選對特朗普也是一個變數，畢竟攻擊對手年邁體衰這一撒手鐧，現在已不再管用，必須因應新對手，重新部署競選策略。

大選陣前易帥，對民主黨而言是一場絕地求勝的賭博，回首1952及1968年，結局都是大敗收場，民主黨唯盼今次不一樣。1968年是戰後美國最動盪一年，反越戰浪潮、羅拔甘迺迪與馬丁路德金遇刺身亡，還有激烈的文化戰爭，都令社會嚴重分化、人心躁動不安，詹森棄選和民主黨大會亂成一團都是在此背景下發生。56年後的今天，美國又再出現近似情况，由年初大學校園反對加沙戰爭浪潮，到近期特朗普遇刺、總統黯然退選放棄連任，無不勾起1968年的回憶；美國右翼勢力膨脹，在反墮胎等議題上擺出強硬姿態，亦令人關注美國文化戰爭將上升至前所未有高度，再加上中產階層陷困、貧富懸殊惡化等問題，難怪最新民調顯示，有超過三分之二美國人認為國家正走在錯誤方向上。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞