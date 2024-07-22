社評：改革兼顧發展安全 完善制度港有良機

【明報社評】中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》（簡稱《決定》）全文昨日對外公布，同時亦發表中共總書記、國家主席習近平在全會上就《決定》（討論稿）所作的說明，令人對三中全會部署的改革方向有了更具體的了解，亦澄清了外界的一些誤解。新一輪深化改革，更加傾向在制度層面消除阻礙中國式現代化和經濟高質量發展的障礙，更加注意統籌兼顧發展與安全。《決定》中涉及香港的內容雖不多，但仔細審視兩份文件，可見在未來5年國家進一步全面深化改革的進程中，香港仍有很多發展良機。
重提市場決定作用
倒退謠言不攻自破
3日前當二十屆三中全會閉幕時，有海外輿論僅根據會議公報摘發的《決定》部分內容，就認為未如10年前的十八屆三中全會公報般提「市場在資源配置中的決定性作用」，指為「倒退」。昨日，《決定》60條300項措施全文公布後，在改革的「七個聚焦」中，就寫明「聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用」，令謠言不攻自破。
習近平在說明時指出，當前內地高質量發展面臨諸多問題，如市場體系仍不健全，政府和市場的關係尚未完全理順，創新能力不適應要求，「關鍵核心技術受制於人狀况未根本改變」，「城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大，民生保障、生態環境保護仍存短板」，這些問題都必須從體制機制上推動解決。
外部環境方面，他指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。因此，要用完善的制度防範化解風險、有效應對挑戰。所以，今輪改革突出「五個注重」，即注重發揮經濟體制改革牽引作用；注重構建支持全面創新體制機制；注重全面改革；注重統籌發展和安全；注重加強黨對改革的領導。《決定》圍繞處理好政府與市場的關係這個核心，對經濟體制改革重點領域和關鍵環節作出部署。
粗略統計顯示，在《決定》稿兩萬字中，近200處提到「完善」，180多處提到「制度」，164處提到「健全」，「改革」有145處，「發展」有133處，「體制」有81處，「安全」有42處。可以看出，在經過45年改革開放之後，今後的改革更加注重制度治理層面，更加注重兼顧發展與安全。
新一輪改革舉措，既有「管」，亦有「放」。既提出「加強公平競爭審查剛性約束，強化反壟斷和反不正當競爭，規範地方招商引資法規制度，嚴禁違法違規給予政策優惠行為」，又強調「完善主要由市場供求關係決定要素價格機制，防止政府對價格形成的不當干預」。
內地的政治文件，往往是施政方向的高度濃縮，表面枯燥的文字，透露出未來的政策走向。《決定》無論在政治、經濟、法治等方面，都頗具新意。例如，在財稅改革方面，提出「增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限」，明確「推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方」以及「適當加強中央事權、提高中央財政支出比例」，「中央財政事權原則上通過中央本級安排支出……不得違規要求地方安排配套資金」等，都切中時弊。消費稅由中央稅變成中央、地方分成稅，對財困的地方政府不無小補，意義重大。
多項改革舉措具新意
涉香港內容不止三處
在民生領域，無論是「提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重」，「全面取消在就業地參保戶籍限制」，還是「改革房地產開發融資方式和商品房預售制度」、「建立生育補貼制度……加大個人所得稅抵扣力度」，「按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革」等表述，都具實質意義。
在《決定》中，直接涉及香港的內容只有3處，一是在對外開放部分，強調發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造「國際高端人才集聚高地」，健全港澳「在國家對外開放中更好發揮作用機制」。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接；二是在「完善實施區域協調發展戰略機制」部分，提到「推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用」；三是在「完善大統戰工作格局」中，提及「完善港澳台和僑務工作機制」。
但其實，在《決定》的很多方面，都潛藏着香港可以參與發展的良機。從「穩慎紮實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場」，「穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者制度。推進自主可控的跨境支付體系建設，強化開放條件下金融安全機制」，「建立高效便利安全的數據跨境流動機制」，到「提高航運保險承保能力和全球服務水平，推進海事仲裁制度規則創新」，「健全國際商事仲裁和調解制度，培育國際一流仲裁機構、律師事務所」，甚至「完善海外引進人才支持保障機制……探索建立高技術人才移民制度」，香港都有角色可以扮演。