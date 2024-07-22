社評：改革兼顧發展安全 完善制度港有良機

重提市場決定作用

倒退謠言不攻自破

3日前當二十屆三中全會閉幕時，有海外輿論僅根據會議公報摘發的《決定》部分內容，就認為未如10年前的十八屆三中全會公報般提「市場在資源配置中的決定性作用」，指為「倒退」。昨日，《決定》60條300項措施全文公布後，在改革的「七個聚焦」中，就寫明「聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用」，令謠言不攻自破。

習近平在說明時指出，當前內地高質量發展面臨諸多問題，如市場體系仍不健全，政府和市場的關係尚未完全理順，創新能力不適應要求，「關鍵核心技術受制於人狀况未根本改變」，「城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大，民生保障、生態環境保護仍存短板」，這些問題都必須從體制機制上推動解決。

外部環境方面，他指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。因此，要用完善的制度防範化解風險、有效應對挑戰。所以，今輪改革突出「五個注重」，即注重發揮經濟體制改革牽引作用；注重構建支持全面創新體制機制；注重全面改革；注重統籌發展和安全；注重加強黨對改革的領導。《決定》圍繞處理好政府與市場的關係這個核心，對經濟體制改革重點領域和關鍵環節作出部署。

粗略統計顯示，在《決定》稿兩萬字中，近200處提到「完善」，180多處提到「制度」，164處提到「健全」，「改革」有145處，「發展」有133處，「體制」有81處，「安全」有42處。可以看出，在經過45年改革開放之後，今後的改革更加注重制度治理層面，更加注重兼顧發展與安全。

新一輪改革舉措，既有「管」，亦有「放」。既提出「加強公平競爭審查剛性約束，強化反壟斷和反不正當競爭，規範地方招商引資法規制度，嚴禁違法違規給予政策優惠行為」，又強調「完善主要由市場供求關係決定要素價格機制，防止政府對價格形成的不當干預」。

內地的政治文件，往往是施政方向的高度濃縮，表面枯燥的文字，透露出未來的政策走向。《決定》無論在政治、經濟、法治等方面，都頗具新意。例如，在財稅改革方面，提出「增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限」，明確「推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方」以及「適當加強中央事權、提高中央財政支出比例」，「中央財政事權原則上通過中央本級安排支出……不得違規要求地方安排配套資金」等，都切中時弊。消費稅由中央稅變成中央、地方分成稅，對財困的地方政府不無小補，意義重大。

多項改革舉措具新意

涉香港內容不止三處

在民生領域，無論是「提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重」，「全面取消在就業地參保戶籍限制」，還是「改革房地產開發融資方式和商品房預售制度」、「建立生育補貼制度……加大個人所得稅抵扣力度」，「按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革」等表述，都具實質意義。

在《決定》中，直接涉及香港的內容只有3處，一是在對外開放部分，強調發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造「國際高端人才集聚高地」，健全港澳「在國家對外開放中更好發揮作用機制」。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接；二是在「完善實施區域協調發展戰略機制」部分，提到「推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用」；三是在「完善大統戰工作格局」中，提及「完善港澳台和僑務工作機制」。

但其實，在《決定》的很多方面，都潛藏着香港可以參與發展的良機。從「穩慎紮實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場」，「穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者制度。推進自主可控的跨境支付體系建設，強化開放條件下金融安全機制」，「建立高效便利安全的數據跨境流動機制」，到「提高航運保險承保能力和全球服務水平，推進海事仲裁制度規則創新」，「健全國際商事仲裁和調解制度，培育國際一流仲裁機構、律師事務所」，甚至「完善海外引進人才支持保障機制……探索建立高技術人才移民制度」，香港都有角色可以扮演。

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