社評：特朗普進軍白宮形勢佳 美國右翼放眼「二次革命」

將特朗普主張理論化

「Project 2025」掀議論

共和黨全國代表會上，特朗普發表接受提名演說，除了大談遇刺一事，亦有簡單提及一些政策主張，例如強調會致力控制通脹，同時又承諾上任後會減稅，以及即時關閉美墨邊境阻止移民湧入。另外，他又表明會強硬對華，威脅對進口中國電動車加徵200％關稅。今年初，特朗普曾揚言若再度上台，考慮對中國進口產品徵收60%關稅。瑞銀一項最新研究顯示，倘若美國真的實施有關措施，可導致中國接下來一年的GDP增長下降2.5個百分點，大行高盛亦稱，如果特朗普當選並實施「徵收60%關稅」計劃，中國經濟或有「重大下行風險」，云云。

中美貿易戰自從2018年開打以來，對中國出口無疑有一定影響，但不見得美方有能力憑此扳倒中國。美方發動貿易戰，本來就是損人不利己，措施去得愈盡，反噬自身之力也愈大，何况中方也不會無動於中捱打。瑞銀研究以「中國不會採取反制措施」等前提，推算「60％關稅」對中國經濟的影響，難免流於過度簡化和片面。兵來將當，水來土掩，經過這6年的貿易戰，沒理由假設中方無法應對。

特朗普有機會再度入主白宮，「特朗普2.0」之下的美國，內政外交將出現什麼變化，備受外界關注。美國右派力量從來不是鐵板一塊，保守政治思潮也不斷隨時代演變。例如本世紀初小布殊上台，當時最具影響力的是新保守主義（neoconservatism）勢力，入侵伊拉克、向全球輸出美國價值，正是當年他們一手促成，其冒進主張令美國和中東付出沉重代價。 時移世易，新保守主義所講的普世價值及全球主義面向，與特朗普主張的「美國優先」格格不入，去年特朗普還聲言，共和黨經過他改造後，「新保」分子永遠不會再領導共和黨。現時共和黨當時得令的是右翼民粹主義，以及基督教民族主義（Christian nationalism），由傳統基金會牽頭的「Project 2025」，可說是目前美國右翼保守力量給下任總統的集體建議書，將之說成是一份施政願景清單，亦不為過。

「Project 2025」長達900多頁，由約50個保守派組織合力炮製，當中很多建議，其實就是以右翼保守主義邏輯，將特朗普一些主張加以理論化、系統化，堪稱為特朗普度身訂做。舉例說，特朗普擔任總統期間，一再聲稱有「暗黑勢力」（deep state）把持國家和政府，不斷想拖垮他，由國務院、司法部到聯邦調查局，處處都有暗黑勢力「滲透」。早於去年備戰選舉時，特朗普已揚言一旦當選，將加強對聯儲局、司法部等機構的控制，清除「暗黑勢力」。「Project 2025」其中一項提案便提出，大幅改革聯邦政府，大增總統權力，將數以萬計聯邦政府官僚和僱員，包括司法部、 FBI 及檢察部人員等，列為「政治任命」官員，意味總統可以隨時炒人，換上忠誠於己的人。

借助基督教民族主義

「特朗普2.0」料更保守

另外，提案建議裁撤多個聯邦政府部門，包括「廢除」教育部，則跟特朗普認為教育部宣揚自由派理念、向莘莘學子傳達「不正當」的種族、性別及政治思想，「不謀而合」。美國政治撕裂不斷惡化，文化戰爭變本加厲，水火不容程度，已逼近臨界點，「Project 2025」的激進主張，標誌右翼保守力量準備以高度集權化的方法，克服阻力（實際是打壓異見異己），全面改造美國社會，這跟特朗普的想法，其實亦甚脗合。傳統基金會會長羅拔斯（Kevin Roberts）稱之為「第2次美國革命」、「（美國人）要從精英和官僚手中奪回權力」，並非無因。

特朗普聲稱對「Project 2025」一無所知，但他身邊的政策顧員和組閣熱門人選，都有份參與撰寫計劃書。對自由派而言，「Project 2025」正好突顯特朗普一旦上台將「危及美國民主」，這亦是為何民主黨近期會大談這份早於去年便發表的建議書。當然，特朗普某程度只是機會主義者，沒有什麼高深治國理念，只知利益至上，難以想像他會將某一套主張照單全收，然而他洞察民心民情的能力，確很厲害。2016年大選，他深知討好生計困難的白人藍領，可以幫他入主白宮；今次大選，基督教民族主義則是特朗普入主白宮另一股重要助力。

基督教民族主義者的願望，是要令美國真正成為一個「基督教國家」，體現上帝意旨。特朗普私德不修，部分基督教民族主義者以往對他確有一些保留，但在今次大選中，他們普遍視特朗普為保守思想捍衛者，期望他不僅「令美國再度偉大」，還能「令美國再度親神」（ Make America Godly Again ）。「特朗普2.0」，除了致力討好白人藍領階層，相信也會採納更多基督教民族主義主張，美國有可能變得更保守、更宗教化，排他性也將會更強。

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