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社評

社評：特朗普強勢出戰 民主黨換馬聲響

【明報社評】今屆美國總統大選曲折離奇如肥皂劇，這邊廂，特朗普遇刺大難不死，正式成為共和黨總統候選人，那邊廂，拜登面對黨內高層「勸退」，退選之說甚囂塵上，誰是民主黨總統候選人，仍有懸念。拜登堅持參選隨時拖累民主黨國會選情，由副總統賀錦麗頂上角逐，理論上最名正言順，但她的政治弱點也甚明顯。民調顯示賀錦麗在關鍵搖擺州份的爭勝能力，比拜登還不如，可是如果民主黨高層決定另覓人選，很可能惹來黨內基層，特別是黑人、女性及進步派反彈，質疑權貴精英暗中操盤，黨內未能上下一心，只會將白宮拱手讓予特朗普。民主黨要在死局找出活路，殊不容易。

民主黨換人進退維谷

選戰死局中尋找活路

共和黨全國代表大會本港時間昨早落幕，特朗普接受提名，正式成為共和黨總統候選人並發表演說。特朗普上周六在賓夕法尼亞遇刺險死還生，政治暴力問題惹人關注。今次是他遇刺後首度公開演說，內容多了一些得體大器的說話，諸如呼籲社會團結和凝聚國家等。政策方面，特朗普承諾上任後減稅，以及即時關閉美墨邊境阻止移民湧入，另外，他又表明會強硬對華，威脅對進口中國電動車加徵200％關稅，等等。

特朗普向來語不驚人誓不休，今次發言調門算是相對溫和，通篇演說只有一次提及拜登，沒有口出惡言人身攻擊，但對現屆政府的批評，並不見得有所減少。事實上，特朗普今次沒有針對攻擊拜登，也許只是因為目前根本無法肯定大選對手是否拜登。

儘管拜登在民主黨初選輕鬆勝出，可是他在上月競選辯論表現之不濟，就連鐵桿支持者亦覺慘不忍睹。競選辯論後，拜登一度揚言「只有上帝才能叫我退選」，近期口風卻變成會聽醫生意見。過去一周，陸續有民主黨金主及國會議員公開「勸退」，眾院前議長佩洛西等黨內巨頭也不斷暗示應該換人；前總統奧巴馬和克林頓夫婦的「沉默」，亦被解讀為不支持拜登去馬。雖然拜登競選團隊主席昨晚堅稱，拜登「絕對」會繼續參選，然而「勸退」之聲愈來愈響，拜登要堅持下去，將相當困難。

拜登一旦退選，由副總統賀錦麗頂上角逐，理論上最名正言順 ，問題是賀錦麗的勝算，可能比拜登更低。首先，美國雖曾出過黑人總統奧巴馬，但從未出過女總統，當年希拉里被視為最有機會入主白宮的女性，依然無法衝破政治天花板，突顯美國社會保守一面。賀錦麗作為黑人女性，缺乏當年奧巴馬的非凡政治魅力，亦無希拉里的人脈和資歷，開創歷史談何容易。其次，拜登管治4年民生未見改善，賀錦麗身為副總統，表現亦不突出，除了比拜登年輕，缺乏過人之處，其政治理念偏向黨內左翼進步派，也可能局限了其票源，無法動員更多潛在民主黨支持者出來投票。

雖然過去有些民調顯示，由賀錦麗撼特朗普，勝算跟拜登戰特朗普相若，甚至可能稍高一些，但正如當地一些民調專家所言，由於「賀錦麗戰特朗普」之前僅屬高度假設性的情况，受訪者未必認真作答，結果不能作準，何况美國大選勝負關鍵不在於普選票誰多，而是誰能拿下更多關鍵搖擺州。

特朗普政策或趨極端

民主黨止蝕盼保參院

2020年大選拜登能夠勝出，一大原因是他成功團結黨內主流精英和左翼進步派，拿下多個搖擺州。根據專業數據分析機構BlueLabs Analytics本月初所做的調研，賀錦麗在七大關鍵搖擺州的催票能力，不及黨內多名潛在頂替拜登出戰的人選。民主黨總統候選人由全國代表大會提名，與會的數千名代表，多為黨內精英權貴。嚴格而言，黨內初選結果只是「參考」，大會可以提名其他人代表民主黨角逐。目前民主黨高層所面對的兩難是，若提名賀錦麗，勝算可能比拜登還低；若另覓人選不提名她，則會得罪進步派和女性、黑人草根支持者，引發更多內耗分歧，結果同樣難逃一敗。

特朗普選情看漲，不少大行已假設他會再度上台執政，評估其經濟政策的影響，多國領袖和外交界似乎也已準備跟特朗普打交道。美國右翼保守勢力則密密獻上治國計策，希望特朗普採納，近期最多人談論的，是傳統基金會提出的「Project 2025」計劃書，當中無論是大幅擴大總統權力，還是主張中美全面脫鈎，都惹來很多議論。當然，特朗普不過是機會主義者，談不上有複雜高深的政治經濟理念，要台灣交「保護費」、給美國提供更多好處，反映其唯利是圖商人本色。特朗普任內曾呼籲禁制TikTok，現在卻變成TikTok支持者，外界便懷疑這跟共和黨一名超級金主持有不少TikTok股份有關。

特朗普不會對任何智庫言聽計從，不代表他不會採取他們所主張的一些極端政策。他擔任總統期間，一再聲稱有「暗黑勢力」（deep state）把持政府機關，與他作對，若他再次上台，確有可能加強干預司法執法部門，若有「礙事者」，即使是司法人員、檢察人員、聯邦密探，一律照炒。對民主黨高層而言，年底選舉最壞的情况是不僅輸掉白宮，還輸掉參眾兩院控制權，屆時特朗普及其右翼支持者就可以為所欲為。換走拜登不一定能保住白宮，但如果能夠「止蝕」保住參院控制權，仍然值得一博。

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