社評：七聚焦14改革任務 三中限2029年完成

改革原則秉持「六項堅持」

「健全」「完善」具深意

關於改革原則的「六個堅持」，是上月中央政治局會議定下的，即堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念。而「七個聚焦」則是今次三中全會首度提出，即「聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦建設社會主義文化強國，聚焦提高人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力」。換言之，今次部署的14項改革任務，都是圍繞「七個聚焦」提出，以繼續把改革推向前進。

全會部署的14項改革任務，包括構建高水平社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高質量發展體制機制，構建支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水平對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障和改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍隊改革，提高黨對進一步全面深化改革、推進中國式現代化的領導水平。雖然具體內容仍有待《決定》公布揭盅，但已可見新一輪全面深化改革涉及範圍極廣。

昨日的全會公報，表面看並無石破天驚舉措，但一些表述仍然頗具深意。例如，強調進一步深化改革，「要以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點」；既重申「必須更好發揮市場機制作用」，又強調「更好維護市場秩序、彌補市場失靈」，既「放得活」又「管得住」；指出「科學的宏觀調控、有效的政府治理是發揮社會主義市場經濟體制優勢的內在要求」，提出「統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性」；「促進城鄉要素平等交換、雙向流動」，「深化土地制度改革」等，其具體內容都令人期待。又如「豐富各層級民主形式」、「完善收入分配制度」、「健全人口發展支持和服務體系」、「加強涉外法治建設」、「構建更有效力的國際傳播體系」、「深化黨的建設制度改革，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」等表述，都具政策指標意義。

在內地的政治語境下，「健全」側重於「全」，強調的是彌補缺陷或修正問題，一個系統或機制如果各方面都運作良好，沒有明顯缺失，可稱之為健全；而「完善」則更側重於「善」，即在健全的基礎上進一步改進和優化，使事物達至更佳標準或更理想狀態；至於「深化」則是指程度的強化，「提高」意味着水準的上升。在14項改革任務中，人們可以從不同的用詞中，體會中央政策的傾斜與力度。

與二十大功能有別

周期跨越二十一大

除了上述14項任務，還有一段專門講外交，強調「中國式現代化是走和平發展道路的現代化」，提出「深化外事工作機制改革，參與引領全球治理體系改革和建設，堅定維護國家主權、安全、發展利益」。

必須留意的是，今次三中全會的部署，與前年的中共二十大報告中的各項任務，目標都是指向到2035年「基本實現社會主義現代化」，到本世紀中葉「全面建成社會主義現代化強國」，都是服務於「中國式現代化」這一終極目標，但兩者既有繼承、延續關係，又有所不同。二十大報告重點在勾勒政治經濟社會的全面發展藍圖，而三中全會則是聚焦各領域的改革措施。值得注意的是，今次改革以2029年10月國慶節為完成時間，周期跨越2027年的中共二十一大。

今次三中全會既是具有里程碑意義的改革部署會議，亦是中共中央的年度例會。所以全會公報雖然主要闡述《決定》主要內容，亦對政治局一年的工作下評價，其中包括「繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交」。而對當前形勢與任務作出分析部署，強調要「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」，提出落實好宏觀政策，積極擴大內需，發展新質生產力，加快培育外貿新動能，切實保障和改善民生等任務。尤其強調「要統籌好發展和安全」，將「防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險」與「嚴格落實安全生產責任，完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施」相提並論，某程度亦反映相關風險的嚴峻。儘管第二季內地經濟數據表現欠佳，但中央似乎無意推所謂「救市」大招。

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