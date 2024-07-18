明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：允售住宅暫紓西九財困 開源節流莫損公眾參與

【明報社評】西九文化區入不敷支，政府決定放寬西九管理局財務安排，解除「住宅只租不賣」限制，允許出售住宅發展項目。放眼世界，鮮有文化藝術設施能自負盈虧。西九管理局連年虧損，政府財政亦緊絀，允許出售住宅項目，有助局方融資，可以暫時解除財政「乾塘」之憂，然而西九仍須盡快建立起一個可持續的財政架構，開源節流有其必要，適度調整入場收費可以理解，惟亦不能變成一味向「錢」看。當局需要力求平衡，確保西九文化區「平易近人」，讓市民樂意親近。

放寬財務安排不得已

入不敷支問題待解決

西九文化區經過多年發展，算是大致成形，兩大設施「M+」博物館及故宮文化博物館啟用以來，累計入場人次數以百萬計，可是西九財政問題始終揮之不去。2008年，政府為發展西九文化區主要項目，一筆過批出216億元撥款。此後西九管理局一直以自負盈虧方式營運，問題是文化藝術設施要做到自負盈虧，本來就相當困難，加上西九文化區發展延宕多年，M+與故宮博物館又「生不逢時」，開館遇上新冠疫情，營運壓力自然更大。西九連年虧損，2022/23年度基本營運赤字錄得7.18億元。管理局早於去年已透露，政府之前批出的撥款所餘無幾，局方雖已採取節流措施，減慢資金耗用速度，惟預料明年中仍將面臨「乾塘」。

西九管理局早前向政府提交財務建議方案，雙方昨天宣布達成協議，政府同意「有條件放寬」西九管理局財務安排，包括解除「只能以建造、營運及移交模式發展」 （即所謂「BOT」模式）的限制，允許出售西九第二區住宅發展項目，管理局可保留從批標予私人發展商所得的全部收益，至於現行西九發展圖則所准許的住宅總樓面面積上限（17.28萬平方米），則維持不變。政府提出的附帶條件，包括管理局須遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標（KPI），諸如每3年的營運赤字上限，以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限。另外，住宅發展項目招標安排，亦需徵詢當局意見，等等。

文化藝術設施營運開支高，收入卻有限，很難自負盈虧，法國羅浮宮享負盛名，一樣要蝕錢，問題是如何補貼。羅浮宮每年就得靠法國政府提供數以十億港元計資助。香港力爭成為中外文化藝術交流中心，西九文化區舉足輕重，從戰略發展角度考慮，政府注資亦無不可，只是目前香港經濟正處於轉型時期，庫房收入大減，政府財赤壓力也大。另外，高息環境未變，西九管理局想借貸或發債融資也不易，放寬出售住宅項目限制，談不上是理想做法，但無疑有助紓緩局方財政壓力。

西九文化區總建築面積約85.1萬平方米，商住發展用途共佔43%。政府訂下的方針，是以土地資源支援文化設施營運，然而由於早年發生過單一招標等風波，公眾對文化區會否變成地產項目，一直相當在意，政府遂定下西九管理局不能售地的規矩，希望以酒店等商業項目收入，補貼文化開支，未料一路發展下來，卻是文化設施陸續啟動，商業設施發展卻滯後，導致局方持續虧蝕。2017年，政府批准局方與私人發展商以「BOT模式」發展商住項目，物業「只租不賣」，期望為局方提供額外經常收入，加強財務可持續性，只是發展商反應平平，管理局須與發展商攤分物業出租收入，財政幫補也不多。

政府今次取消「只租不賣」限制，即使只限住宅項目，依然是一次重大策略調整。西九方面表示，擬議出售的第二區土地剛平整地庫，料需兩年後才可討論賣地時間表，局方將參照鐵路上蓋模式發展。當下本港樓市疲弱，就算可以馬上出售，亦非好時機。允許出售住宅項目，即時最大作用是方便管理局尋求融資，解決短期資金壓力，然而西九文化區財務可持續性的問題，仍然有待解決。局方若未能及早建立起健康的財政架構，入不敷支持續，早晚又再面臨乾塘危機。

今次政府雖非直接注資西九管理局，但土地資源來自政府，局方接受更多財務監督亦屬合理。當然，政府為管理局制訂財務KPI時也要謹慎，不能捨本逐末，只求督促局方實現收支平衡，忽略開源節流措施會否影響市民享用文化區設施。局方提到，隨着財務安排放寬，局方毋須再考慮採取一些嚴厲節流措施，例如縮減博物館等設施的開放日數及營業時間，惟局方亦提到上調票價及場地租金等方法開源。目前M+正價門票為160元，故宮館連同特別展覽，門票為240元，局方上調票價，必須考慮市民接受程度；同樣，上調場地租金也要考慮本地團體承擔能力。

西九文化區未夠「接地氣」

加價須考慮公眾接受度

西九文化區不時面對精英主義、本地元素不足等批評，雖然當局近年有嘗試「走入群眾」，例如提出共融社區參與計劃，文化區藝術公園也吸引到不少遊人，可是對於西九文化區，不少市民仍然有一種距離感，就連交通亦嫌不夠方便。今年初舉行的香港國際文化高峰論壇，西九管理局行政總裁馮程淑儀向世界各地重量級嘉賓討教，如何讓文化區與當地人的日常生活相關聯，通俗說法就是如何「接地氣」。觀乎嘉賓的說法，大抵都是強調藝術文化區需要融入整個城市結構之中，當局須致力降低公眾參與門檻，讓公眾認為文化區是屬於自己的空間。為了實現財務可持續性，西九文化區需要開源節流，然而當局必須小心拿揑，否則隨時增加本地團體及市民對文化區設施的距離感。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞