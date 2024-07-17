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社評

社評：改變一試定生死觀念 擴闊非傳統學術出路

【明報社評】中學文憑試（DSE）放榜日又至，一眾官員少不免說些勉勵話，只是「一試定生死」觀念，依然普遍存在於社會，幾乎每年都有調查顯示，不少應屆考生面對考試，都感到焦慮和壓力大。香港高等教育早已不再是過往的精英主義，4萬多名應屆DSE考生，四成許達到大學一般最低收生要求，就算未符要求者，亦有各類型專業資格及應用文憑課程可供選擇，當局近年積極推廣職業專才教育，包括推動應用科技大學發展，以及在高中推展應用學習（ApL）課程，惟社會對應用教育及非傳統學術出路的接受程度仍然有待加強。新世代很多想法都跟父母輩有別，教育觀念必須與時並進，好讓學生一展所長。

學額雖愈來愈多

公開試壓力不減

今年資助大學學士學額約有1.5萬個，考評局表示，今屆超過1.7萬名日校考生跨過八大入學門檻「332A22」，佔比創歷屆新高。局方提到，今屆整體考生在核心科目（中英數）的表現皆有進步，至於取代了通識科的公民與社會發展科，今年DSE首度考核，逾94%取得「達標」成績。

每年DSE放榜，官員和公眾人物等總會說些勉勵話，諸如「成績不是一切」等，媒體也會落力發掘一些考生勵志故事，然而另一邊廂，今屆有多少名狀元、出身哪些學校，也例必成為新聞焦點，當中所折射的，正是深深扎根於社會的「成績至上」意識。當學生由小到大都感受到大人的期望和壓力，自然會有所因應。性格乖巧又勤奮者，也許會說些符合大人期望的說話，諸如讀書是本分；與此同時，部分成績平平的學生，則可能選擇交差了事，甚或索性以「躺平態度」應對考試及溫習。最近就有本地電影以紀錄片方式，述說一名過去考試只打「天才波」的學生，由備戰公開試到放榜的心路歷程，反思公開試的意義。

曾幾何時，大學教育只局限於少數尖子，大學畢業等同於取得躋身精英階層的入場券，然而隨着社會發展及教育程度提高，加上學額愈來愈多，大學教育的精英主義色彩也顯著減退，甚至衍生了學歷通脹、學位貶值等現象。有關情况在發達經濟體甚為普遍，香港也不例外。

本港人口結構轉變，學生人數拾級而下，政府資助學位則持續增加。現時本港約有22,400個學士學位、24,500個副學位及其他應用文憑學額，學生若是經濟條件許可，亦可選擇外國留學，升學選擇其實非常多，可是考生壓力並無因此大減，原因之一，當然跟不同大學及學科吃香程度不同有關。一些特別有「錢」途的學科，永遠都是爭崩頭，即使大學學額大幅增加，入讀大學門檻有所下降，依然要在公開試爭取最佳成績，才能「有得揀」，然而正是這種功利主義心態，令到公開試壓力揮之不去。若說公開試屬「必要之惡」，問題的真正根源也許不在於考試本身，而是社會如何看待教育。

研究顯示，1997年本港大學畢業生初入職收入中位數約為1.74萬元，其後一度跌至1.5萬元左右，去年再度回升至1.74萬元，反映年輕世代收入增長幅度近年有改善，惟研究同時發現，去年從事低技術的大學學歷勞工，接近17萬人，較2002年多兩倍，這背後牽涉兩個問題， 一是就業市場錯配、合適職位不足夠，導致不少大學生畢業生只能屈就；二是學科內容與就業需要不配合，學術性的理論和知識，跟職場實戰關聯性不大，令學生有未能學以致用之嘆。

「躺平」與「內捲」（意指過度競爭造成的內耗和壓力），近年成為流行用語。有關現象其實不獨存在於內地，在香港和很多地方也如此。在美國職場，很多人也以「quiet quitting」、 「Resenteeism 」等字眼，形容部分年輕員工的消極工作態度。也許每個年代，都會有一些人選擇躺平，然而這情况在當今年輕世代確是較為突出，這跟經濟整體大環境實有密切關係，當年輕人發現向上流動機會不足、看不到生活改善的機會，傾向躺平實不難理解。

近年本港公屋申請，持續呈現高學歷及年輕化趨勢，有些年輕人為了排隊上公屋，刻意令自己收入符合標準。行政長官李家超昨天表示，年輕人不應為了一個公屋單位而浪費自己的可能性和夢想，此話當然有理。與此同時，政府也要設法為年輕人尋夢，創造良好環境。並非每個學生都適合升讀傳統學術課程，放眼世界，不少國家都以應用型大學，提供職業導向型課程，反觀香港在這方面明顯落後，必須加快發展步伐。

應用型學習課程夠貼地

「不及傳統學科」想法過時

近年政府提出發展應用科技大學，教育局也在高中推展應用學習（ApL）課程，為學生提供非傳統術科類型學科選讀，由航空公司運作，到甜品及咖啡店營運，都包羅其中。不少學生選修後都認為ApL課程實用，能緊貼業界最新發展。根據考評局數據，今屆DSE報考ApL的學生人數達到7542，是歷來最多，然而仍有不少人抱着守舊觀念，認為ApL遜於傳統學科，也不理解年輕新一代的想法。當局有必要面向家長及公眾加強宣傳，提高應用教育及非傳統學術出路的認受性。

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