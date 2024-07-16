社評：基層醫療建署推動 完善制度加強推廣

基層醫療工程複雜

制訂標準發展服務

早於港英時代，發展基層醫療其實已被提上政府議事日程。這些年來，當局先後推出過多份涉及基層醫療服務改革的報告，可惜都是講多做少，進展有限，上任行政長官林鄭月娥承認，本港基層醫療服務發展落後，必須加快步伐。2019年，政府成立基層醫療健康辦事處，隸屬於食衛局（即現時的醫衛局），負責督導基層醫療健康服務的發展。現屆政府上台後，為了加快基層醫療發展，2022年提出《基層醫療健康藍圖》，其中一項建議，正是將基層醫療健康辦事處改組成為基層醫療署（下稱基醫署），而昨天正是基醫署正式成立之日。

本港公立醫院及診所由醫管局負責管理。發展基層醫療是一項複雜工程，當然也要有專責部門統籌推進。政府最初提出成立的是「基管局」（基層醫療健康管理局），其後改為基醫署，背後有何考慮，外界並不清楚，只知當局表示將參照現時衛生署安排，長遠會將基醫署發展為政府醫衛局轄下獨立部門。當然，不管是基醫局還是基醫署，最重要還是將實事辦好，確保基層醫療服務達標準、有效率、夠質素。

根據當局說法，基醫署主要工作方向有三，包括整合和統籌現時由衛生署、醫管局、非政府機構，以至私營醫療界別提供的基層醫療服務；制定標準和協定護理流程，建立更有系統的病人轉介機制；設立涵蓋所有基層醫療專業人員的《基層醫療名冊》，並為相關人員訂定資歷等要求，加強基層醫療專業人員培訓。當局表示會研究立法，賦予基醫署權限和法定權力，包括定義基層醫療服務提供者、審核和監察相關人員服務質素、訂立適用於私營基層醫療服務提供者的相關服務標準，以及為基層醫療服務設立質素保證機制等。

比起之前的基層醫療健康辦事處，基醫署的成立，無疑是一次重要的升格，然而對於當局談及的基醫署「三大工作方向」，恐怕很多市民都覺得艱澀難明，究其原因是很多人仍不太清楚基層醫療是什麼。基層醫療英文為「Primary Health care」，也可翻譯為「初級衛生保健」，強調預防疾病，以社區為中心，跟以醫院為中心、強調「治已病」的傳統醫療服務，存在重要分別。將基層醫療等同於「為基層百姓提供基本診治服務」，其實是一場誤會，然而這卻是相當普遍情况。

基層醫療包括由不同專業範疇醫護人員提供的多樣化服務，除了門診西醫，還包括護士、牙醫、中醫、脊醫、物理治療師、臨牀心理學家、視光師、營養師、言語治療師等。根據現行法例，提供這些服務者，有部分只屬於輔助醫療專業人員。為了配合基層醫療發展，當局需要引入更多服務標準及把關監察制度，確保這些醫療專業人員有足夠水平，這亦是基醫署成立後的重點工作。近年政府在全港18區陸續成立地區康健中心或康健站，作為地區公私營基層醫療服務網絡的中樞，市民登記成為會員後，可享用康健中心一些簡單篩查服務，如有需要會轉介給區內的基層醫療服務提供者長期跟進，政府去年推出的慢病共治計劃，便是一例。另外，康健中心也會向市民提供一些正確用藥及保健方面的資訊，但沒有門診服務，可是不少市民對此仍不太了解。

協助市民了解「基醫」

移風易俗促進需求

目前基層醫療服務相當分散。當局提到，基醫署將與衛生署商討，優先把婦女健康中心和長者健康中心等服務，整合到各區的地區康健中心。這對於加強整合資源、提升運用效率、減少服務重疊，當然有幫助。觀乎當局昨天的介紹，基醫署三大工作方向，主要集中於供應一方（即服務提供），然而基層醫療發展要成功，當局在推動需求方面也要多下苦功，重點之一就是令市民明白基層醫療為何物，改變「有病才睇醫生」的根深柢固觀念；長者也要習慣做身體檢查，不會認為將醫療券用於治未病是「不必要」甚或「蝕底了」。政府提到，近年地區康健中心每年新增會員人數持續上升，累積會員人數已突破20萬，反映康健中心已逐漸在社區建立初具規模的基層醫療服務網絡，然而有關數字佔全港人口比例其實仍然很低。當局有必要雙管齊下，促進基層醫療服務的供應及需求。

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