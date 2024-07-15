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社評

社評：暗殺未遂顯示美國分化加劇 粗野選舉文化政治暴力升級

【明報社評】美國自1981年時任總統列根被行刺後，昨天前任總統、即將成為本屆總統候選人的特朗普被企圖暗殺。行兇者是一名20歲的共和黨人，由於他被擊斃，目前警方還在調查其行刺動機，即使這次企圖暗殺行動並不一定出於政治目的，但美國社會嚴重分化，在距離總統選舉投票日還有4個月的情况下，「政治暴力」有可能因此而升溫。美國國內政治問題多多，卻以龐大的軍事和經濟實力「雄霸」全球，西方國家將如何「近墨者黑」難以逆料，可以肯定的是，美國不再可能對非西方國家「以德服人」。

拜登使用語言暴力競選口號

特朗普握拳喊戰鬥激化暴力

特朗普在賓夕法尼亞州參與總統選舉競選活動，在言及非法難民問題之際，現場傳出槍聲，特朗普掩耳躲到桌下。開槍襲擊的槍手在集會控制範圍外一座建築物屋頂，用AR-15半自動步槍射擊，被發現後立即被監視現場情况的警察狙擊手擊斃，另有一名集會參與者死亡，二人重傷。行兇者是賓州居民克魯克斯，兩年前中學畢業，是一名登記在冊的共和黨黨員，但也曾向民主黨的組織捐款15美元。警方對行兇者的資料透露不多，其行刺動機尚在調查當中。特朗普即將被共和黨正式委任為總統選舉候選人，究竟是共和黨內部有人不滿，還是純粹因為不希望特朗普當選，從目前已知的資料中難以看出端倪。

今年美國大選，是罕有地由上屆選舉敗陣的前總統與現任總統對壘，特朗普以些微之差輸給拜登，但不斷以激烈言論「惹事生非」，更加以行動煽惑支持者攻入國會山莊，形成特朗普與拜登的支持者勢成水火。拜登亦非省油的燈，他將特朗普「妖魔化」的言辭，也有火上澆油的作用。加上目前大量非法難民湧入，民主黨和共和黨的處理手法大相徑庭，成為強烈分化的議題，選舉活動隨時有可能變成一觸即發的計時炸彈。

這次暗殺未遂事件，即使目前未能斷定跟政治有關，但特朗普的鐵桿粉絲是否會因此老羞成怒，激發報復行為是未知之數，觀乎國會山莊事件中特朗普支持者的行徑，這次暗殺未遂事件，他們普遍認為保安措施有漏洞，不太可能會以息事寧人態度作罷。美國評論認為，政治暴力升級如箭在弦。特朗普無疑是企圖暗殺的受害者，但他受傷後被拍攝到的鏡頭，顯示他臉上帶着血迹，在特勤保鏢簇擁下，仍然高舉緊握的拳頭高喊「戰鬥戰鬥戰鬥」，給人一個不畏暴力，有能力帶領「美國再次強大」的「戰鬥格」形象，從而為他增加多少選票不宜猜測，但有可能促使支持者以暴力繼續戰鬥，對平息政治暴力則不容樂觀。

行兇者動機未明使用自動步槍聞名

國際社會期盼美國選舉能和平有序

總統競選的民主黨候選人拜登發表聲明，美國不容政治暴力。不同政治立場的政客與民眾也紛紛表示，不接受因為政見不同而使用暴力解決，其中不少人表示，採取暗殺手段是對民主制度的褻瀆。在美國現代史上，1963年甘迺迪總統被槍殺，1981年列根總統遭暗殺幾乎喪命，令人質疑，緣何使用槍擊暗殺政治領袖在美國可以如此容易得逞。

這次行兇者使用的武器是AR-15半自動步槍，美國射擊運動基金會估計，全國私人擁有數量達到2400萬支，近年10宗傷亡最多的大規模槍擊事件中，一半是由這款槍械所致，2022年得州羅布小學殺害21名師生槍擊案，行兇者也是使用這款自動步槍。美國槍械管制問題從來都是具爭議的競選議題，若然政治暴力進一步氾濫，平均每12個美國人就有一支殺傷力大的自動步槍，可能造成的傷害不能小覷。

槍械氾濫問題不可能在可望將來得到解決，但希望政客使用文明手段競選，則應該可以由清醒和理性民眾施加壓力，對煽惑政治暴力的政客說不，以選票向政客清晰表達，政治暴力沒有市場。問題是美國是否有足夠多的清醒和理性選民，在賓州目睹企圖暗殺場面，聽到特朗普高喊戰鬥的民眾，齊聲回應USA、USA，不知道他們所指的USA，是抱團取暖呼籲美國團結的意思，抑或是美國不會被政治暴力壓倒的意思，只希望不是「以牙還牙」的象徵。

美國民眾期盼一場和平、暢順的總統選舉，國際社會則希望看到美國選出一位有共識的總統，能夠高效管理一個有序的社會，為國際政治和國際貿易增加正能量。然而，現在看到的情况是，美國社會分化加劇，爭拗不斷，令美國的盟國無所適從。更加令人擔憂的是，美國國內問題叢生，對外卻以強權壓人，難以服眾。這次暗殺未遂事件，進一步令國際社會不安，希望兩位候選人能夠克制，不要動輒口舌招尤，更加要管好支持者，制止政治暴力升級，以一場乾淨、和平的選舉，向國際社會示範美國文明的優越性。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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