明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：勸退潮分裂民主黨 拜登被迫兩線作戰

【明報社評】81歲的美國總統拜登在北約峰會及其後的記者會上的表現，並未消除民主黨內對其健康狀况的擔憂，黨內的勸退呼聲依然此伏彼起。拜登本人仍堅持爭取連任不退縮，但被迫「兩線作戰」，一面應對共和黨競爭對手特朗普，一面應對勸退的黨內同志，而且後者的壓力更大於前者。已經有民調顯示拜登的支持度落後於特朗普，甚至開始危及黨友在搖擺州份的國會議員選情。在8月民主黨全國代表大會召開前，拜登的去留及其對美國11月大選的影響，全世界都高度關注。

電視辯論表現差劣

選情落後堅拒退選

在6月27日兩名總統候選人首場電視辯論後，拜登在辯論中的差劣表現，成為輿論焦點，其健康狀况和認知能力都遭強烈質疑。親民主黨的《紐約時報》率先發聲要求他退選後，勸退浪潮一浪高過一浪。除民主黨重要捐款人兼著名影星佐治古尼（George Clooney）外，還有米高道格拉斯（Michael Douglas）等演藝界名人，以及一批民主黨的著名金主，如網飛（Netflix）主席哈斯廷斯（Reed Hastings）和互聯網傳媒集團IAC主席迪勒（Barry Diller）、寶潔公司（P&G）前CEO佩珀 （John E. Pepper Jr.）等人，都發聲勸退拜登，拜登的籌款活動亦受到影響。

據報佐治古尼與前總統奧巴馬關係密切，其勸退公開信獲民主黨高層默許；民主黨眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）過去兩日會晤拜登，向他轉達黨友關注；民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也敦促拜登「作出決定」，因「時間無多」。截至昨日，民主黨已有21名眾議員和一名參議員，加入了勸退拜登的行列。

民主黨陣營的這股勸退浪潮，源於對特朗普贏得選戰的憂心。首場總統電視辯論後，據民調網站「真清晰政治」（RealClearPolitcs）的平均民調顯示，特朗普與拜登上周的支持率為47.3%對44.0%，差距擴大到3.3個百分點。庫克政治報告（Cook Political Report）最新評估，亞利桑那、喬治亞、內華達3個關鍵搖擺州，已經「傾向共和黨」，賓夕法尼亞州亦可能右轉；明尼蘇達、新罕布什爾兩州，亦由「民主黨可能勝」變成稍次的「傾向民主黨」，意味民主黨可能連基本盤也保不住。弔詭的是，民主黨內部對於勸退與否的分歧，可能加劇支持者的這種動搖。最新民調顯示，民主黨的支持者仍認為拜登可以擊敗特朗普，而其他黨內替補者都不如他的贏面大。但同時，支持他退選與繼續競選的支持者幾乎勢均力敵。這一結果反映，現在唯一可以凝聚民主黨支持者的，只剩下對特朗普重新上台的恐懼。

拜登一直堅持不肯退選，他一方面親自或派資深顧問會晤民主黨高層和議員，透過白宮發言人否認接受柏金遜症治療，另一方面頻頻受訪並走訪各地，出席多場造勢大會，直接訴諸選民尋求支持。不過，在被輿論視為表現翻盤指標的北約峰會及其之後的記者會上，他又再接連口誤，將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱作「普京」，將自己的副總統賀錦麗（Kamala Harris）稱作「特朗普」。

目前，拜登已經透過黨內初選獲得絕大多數黨代表承諾支持，只差在下月19日民主黨全國黨代表大會（DNC）上投票作實，就能正式成為民主黨的總統候選人。如果拜登堅決不退，理論上民主黨4000名黨代表依然能夠「違背承諾」，在黨代表大會上不投票給他，另提他人作候選人。但是距離選舉投票不足4個月之期更換候選人，歷史上既無先例，政治風險亦很大，特別是多名被看好可以頂替拜登的人選，從賀錦麗、加州州長紐森（Gavin Newsom）、密歇根州州長惠特默 （Gretchen Whitmer），到前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、前第一夫人米歇爾（Michelle Obama），不是已表態繼續支持拜登，就是參選可能性極低。所以，有分析認為，民主黨更應該考慮的是，如何在國會選舉中與拜登切割，至少保住兩院中的其中一院。

美國總統選舉的電視辯論向來動見觀瞻，8年前希拉里和特朗普競選時，希拉里的民調一直領先，但兩輪辯論後，人們發現特朗普的表現較預期好，埋下其勝選的草蛇灰線。2000年大選，民主黨戈爾（Al Gore）對共和黨小布殊（George W. Bush）辯論前，戈爾民調亦是領先，據說就是在電視辯論中，戈爾站起身（兩人原本坐着）走向正在發言的小布殊這一不恰當舉動，令其表現失分，輸了選舉。今年的首場電視辯論較以往早，在兩黨黨代會召開之前，才搞出勸退拜登這場「大龍鳳」。

臨陣換人政治風險高

反映機制失能乏人才

民主黨目前的困境無疑令特朗普陣營士氣大振，在明日開鑼的共和黨全國代表大會上，預料他將毫無意外地獲得正式提名參選總統，成為美國首名被定罪的總統候選人。全世界尤其是歐洲，現在都在為他很大可能重返白宮而憂心忡忡。而精力已經不濟的拜登，即使在下月的黨代會上獲得提名，在9月的第二場電視辯論上的表現，仍令人不敢樂觀。更重要的是，民主黨內部因此次勸退風波而產生的裂痕，短期恐怕難以消弭。無論是對特朗普復辟的恐慌，還是對拜登老化的擔憂，反映的是美國兩黨內部民主機制失能、人才斷代、密室政治、老人政治盛行的惡果。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞