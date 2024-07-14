社評：勸退潮分裂民主黨 拜登被迫兩線作戰

電視辯論表現差劣

選情落後堅拒退選

在6月27日兩名總統候選人首場電視辯論後，拜登在辯論中的差劣表現，成為輿論焦點，其健康狀况和認知能力都遭強烈質疑。親民主黨的《紐約時報》率先發聲要求他退選後，勸退浪潮一浪高過一浪。除民主黨重要捐款人兼著名影星佐治古尼（George Clooney）外，還有米高道格拉斯（Michael Douglas）等演藝界名人，以及一批民主黨的著名金主，如網飛（Netflix）主席哈斯廷斯（Reed Hastings）和互聯網傳媒集團IAC主席迪勒（Barry Diller）、寶潔公司（P&G）前CEO佩珀 （John E. Pepper Jr.）等人，都發聲勸退拜登，拜登的籌款活動亦受到影響。

據報佐治古尼與前總統奧巴馬關係密切，其勸退公開信獲民主黨高層默許；民主黨眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）過去兩日會晤拜登，向他轉達黨友關注；民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也敦促拜登「作出決定」，因「時間無多」。截至昨日，民主黨已有21名眾議員和一名參議員，加入了勸退拜登的行列。

民主黨陣營的這股勸退浪潮，源於對特朗普贏得選戰的憂心。首場總統電視辯論後，據民調網站「真清晰政治」（RealClearPolitcs）的平均民調顯示，特朗普與拜登上周的支持率為47.3%對44.0%，差距擴大到3.3個百分點。庫克政治報告（Cook Political Report）最新評估，亞利桑那、喬治亞、內華達3個關鍵搖擺州，已經「傾向共和黨」，賓夕法尼亞州亦可能右轉；明尼蘇達、新罕布什爾兩州，亦由「民主黨可能勝」變成稍次的「傾向民主黨」，意味民主黨可能連基本盤也保不住。弔詭的是，民主黨內部對於勸退與否的分歧，可能加劇支持者的這種動搖。最新民調顯示，民主黨的支持者仍認為拜登可以擊敗特朗普，而其他黨內替補者都不如他的贏面大。但同時，支持他退選與繼續競選的支持者幾乎勢均力敵。這一結果反映，現在唯一可以凝聚民主黨支持者的，只剩下對特朗普重新上台的恐懼。

拜登一直堅持不肯退選，他一方面親自或派資深顧問會晤民主黨高層和議員，透過白宮發言人否認接受柏金遜症治療，另一方面頻頻受訪並走訪各地，出席多場造勢大會，直接訴諸選民尋求支持。不過，在被輿論視為表現翻盤指標的北約峰會及其之後的記者會上，他又再接連口誤，將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱作「普京」，將自己的副總統賀錦麗（Kamala Harris）稱作「特朗普」。

目前，拜登已經透過黨內初選獲得絕大多數黨代表承諾支持，只差在下月19日民主黨全國黨代表大會（DNC）上投票作實，就能正式成為民主黨的總統候選人。如果拜登堅決不退，理論上民主黨4000名黨代表依然能夠「違背承諾」，在黨代表大會上不投票給他，另提他人作候選人。但是距離選舉投票不足4個月之期更換候選人，歷史上既無先例，政治風險亦很大，特別是多名被看好可以頂替拜登的人選，從賀錦麗、加州州長紐森（Gavin Newsom）、密歇根州州長惠特默 （Gretchen Whitmer），到前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、前第一夫人米歇爾（Michelle Obama），不是已表態繼續支持拜登，就是參選可能性極低。所以，有分析認為，民主黨更應該考慮的是，如何在國會選舉中與拜登切割，至少保住兩院中的其中一院。

美國總統選舉的電視辯論向來動見觀瞻，8年前希拉里和特朗普競選時，希拉里的民調一直領先，但兩輪辯論後，人們發現特朗普的表現較預期好，埋下其勝選的草蛇灰線。2000年大選，民主黨戈爾（Al Gore）對共和黨小布殊（George W. Bush）辯論前，戈爾民調亦是領先，據說就是在電視辯論中，戈爾站起身（兩人原本坐着）走向正在發言的小布殊這一不恰當舉動，令其表現失分，輸了選舉。今年的首場電視辯論較以往早，在兩黨黨代會召開之前，才搞出勸退拜登這場「大龍鳳」。

臨陣換人政治風險高

反映機制失能乏人才

民主黨目前的困境無疑令特朗普陣營士氣大振，在明日開鑼的共和黨全國代表大會上，預料他將毫無意外地獲得正式提名參選總統，成為美國首名被定罪的總統候選人。全世界尤其是歐洲，現在都在為他很大可能重返白宮而憂心忡忡。而精力已經不濟的拜登，即使在下月的黨代會上獲得提名，在9月的第二場電視辯論上的表現，仍令人不敢樂觀。更重要的是，民主黨內部因此次勸退風波而產生的裂痕，短期恐怕難以消弭。無論是對特朗普復辟的恐慌，還是對拜登老化的擔憂，反映的是美國兩黨內部民主機制失能、人才斷代、密室政治、老人政治盛行的惡果。

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