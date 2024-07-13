社評：多管齊下恢復運力 追上機場三跑腳步

鞏固航空樞紐地位

人手瓶頸有待打破

機場三跑系統耗資逾千億元興建，主跑道率先於2022年底正式啟用，其他相關項目及基建工程，包括擴建二號客運大樓、裝設旅客捷運及高速行李處理系統等，也在全速推進，目標是今年內完工，年底可以投入運作，不過具體步伐仍得視乎客運需求。

疫前機場全年客運量超過7000萬人次，平均每日客流量約20萬，相比之下，去年機場全年客運量，只有3950萬人次。根據當局資料，目前約有120家航空公司提供來往香港的航班，涉及全球約180個航點，航點數目約為疫前八成，每日客運量及航班升降量，最高分別恢復到疫前八成及九成，若計算平均值，恐怕還要再差一些。去年初疫後復常以來，政府一直以機場今年底全面恢復疫前水平為目標。機管局承認，如果兩個航站樓在客流未達標下同時開放，兩者使用率都會較低，所以局方決定以循序方式，分階段啟用相關客運設施。

國泰以香港為家，也是香港國際機場主要用家，國泰運力恢復速度不似預期，當然不利於本港航空客運恢復。國泰承認，目前客運航班只回復到疫前約八成。國泰之前曾表示，有信心今年底100%回復運力，惟最近卻改稱要等到明年首季。運輸局長林世雄近日接受傳媒訪問，批評國泰恢復運力的速度太慢，香港提升國際航空樞紐地位，不會只依賴國泰，當局已游說其他航空公司，增加飛往香港的航線，同時促請國泰就完全回復運力，定下目標日期。

目前香港國際機場面對的最大挑戰，其實並非客量不足，而是航班不足。事實上，近月內地客和東南亞短途客來港情况，算是大致恢復，不過歐美長途客方面，表現仍然失色，一大原因正是長途航班不足，一方面，國泰運力未復舊觀，大增長途航班航線有難度；另一方面，其他航空公司又因為航權及成本等問題，缺乏增加相關航班航線意欲。舉例說，國泰客機飛北美，可以取道俄羅斯上空，但西方航空公司客機受制裁措施影響，需要繞道而行，導致成本較高。香港提振旅遊業，需要吸引更多高消費旅客。一般而言，長途客在住宿等各方面消費都較多。長途航班不足，機票難免較貴，影響部分長途旅客來港的意欲；市場需求偏弱，倒過來令航空公司對增辦長途航線更不感興趣。這個惡性循環，必須盡快打破。

國泰恢復運力須加快

吸引外航誘因要到位

國泰恢復運力所面對的一個主要瓶頸，是人手不足，當中又以機師及機組人員尤甚。去年聖誔至今年初，國泰取消 780多班航班、影響大量乘客，一大原因就是機師人手捉襟見肘。新冠疫情重挫全球航空業，世界各地都有很多航空公司陷入財困，需要大幅裁減人手及政府打救，國泰也不例外。隨着疫情威脅逐步下降，部分國家航空業2022年開始復常，相比之下，香港對外通關則較遲，國泰要跟其他航空公司「搶機師」，難免較為吃虧。薪酬福利優厚是國泰以往吸引外籍機師的「撒手鐧」，然而由於疫情打擊公司財政狀況，需要節省薪酬等方面的成本，現在國泰聘用機師的條件，對比其他航空公司已無顯著優勢，加上本港生活成本高昂，外籍資深機師來投興趣自然下降。

當然，培訓更多機師，也是應付人手不足的方法，只是培訓新人需要時間，加上飛行安全事關重大，當局不能為了盡快補充人手，降低對見習機師學員的要求。早前國泰數名見習機師學員因培訓時頻生事故，遭美國的訓練學校要求停止所有單獨飛行，事件惹來社會關注，原因亦在於此。不過話說回來，國泰始終有責任盡快充實人手，如期在今年底100%恢復運力。今年上半年，國泰已恢復盈利，理應有條件提供較佳薪酬待遇去「搶機師搶人才」。

除了敦促國泰盡快提升運力，吸引其他航空公司開闢更多來港航線，亦是一個方法，這種鼓勵競爭的做法，理論上還可督促國泰加快改善。事實上，當局去年已宣布會檢視現有航權，另外又為航空公司提供着陸費折扣優惠，鼓勵它們復飛來往香港航線，然而有關措施效用成疑，業界人士指出，着陸費只佔營運成本很小部分，並非決定性的因素。當局需要思考，提供什麼樣的經濟誘因才有效果。有外地航空公司表示，香港機場地勤人員不足，未能滿足他們的需要，影響了航班復飛進度。政府雖已推出輸入勞工計劃，補充機場人手，然而根據機管局估算，今年底本港航空業人手缺口，仍多達約1萬人，當局需要持續跟進機場人手不足情况，審慎考慮是否針對特定領域，擴大輸入勞工。

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