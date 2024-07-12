社評：泳界參賽制度起風波 體育總會管治須改進

泳總須擴闊參賽渠道

讓有潛質泳手展實力

中國香港游泳總會（泳總）有過百屬會，按級別高低，分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級。根據泳總現行機制，「競賽屬會」及非屬會的泳手，都無資格參加由泳總舉辦的本地公開錦標賽。曾代表香港出戰奧運的方力申，近年成立「游泳學校」（泳會），栽培年輕泳手，日前他透露校內有一名9歲男童成績出眾，達到參與本地錦標賽資格，卻因為泳會級別不夠高，只屬「競賽屬會」，無論成績有多好都不能參與，除非轉投其他高級大泳會。方力申批評泳總制度扼殺有潛質泳手參賽機會，對低級泳會也不公道。

參賽風波愈鬧愈大，議員及港協暨奧委會相繼介入，文體局也表示關注，最終泳總方面同意，容許個別成績優異泳手以個人身分參賽，不受所屬泳會級別影響。表面上，事件似乎告一段落，只要該名9歲游泳小將及其家長同意，參賽相信將不成問題，可是事件所暴露的制度及管治問題，實有必要跟進。事實上，若不是方力申的身分及個人知名度，外界未必廣泛關注這次事件，泳總也未必感受到如此強大的輿論壓力。換了是缺乏名氣的泳會或投訴人，當局會如何處理申訴，實屬疑問。

近年香港運動員在國際賽事屢創佳績，體育發展在社會也愈發得到重視。栽培新秀任重道遠，有潛質的小將，不應因為「沒有埋堆」又或「泊不到大碼頭」，導致才華被埋沒，本地錦標賽正是他們展示實力的一個舞台。當然，體育總會可以出於實際操作考慮，設下一些報名參賽限制，避免出現濫竽充數又或危險情况，舉例說，拳擊總會舉行的積分賽，僅限屬會推薦的拳總註冊運動員參加，然而門檻的設定，必須合情合理及有足夠開放度，宗旨應該是確保達到指定水平的選手，都有機會參賽。

泳總方面表示，全面開放個人報名參賽，可能吸引大量泳手，實際操作有困難，場地承載力也有限；容許「競賽屬會」參賽，則會影響另外兩級屬會，必須交由會員大會議決。泳總強調，容許「個別優異泳手」以個人身分參賽，「可以是長期安排」，然而這個「參賽渠道」是窄是闊，現在其實並不清楚，倘若沒有一套清晰透明的批准參賽準則，僅是容許泳總因應個別情况，酌情處理「特事特辦」，這樣的「參賽渠道」，隨時比獨木橋還要難走。

今次事件另一個惹人關注的問題，是泳總屬會三級制。根據現行制度，「競賽屬會」面對多項限制，除了旗下泳手無資格參與本地錦標賽、無法向康文署租用泳線，在泳總會員大會也沒有投票權。「觀察屬會」權利多一些，但只有「正式屬會」才能在泳總會員大會行使投票權。泳總方面稱，「正式屬會」大多歷史悠久，反觀一些低級別泳會成立日子尚短，需要更多時間磨練，所以設下門檻，「數年後有成績才可升級」，云云，惟現實情况卻近乎是「升級無門」。

「殭屍屬會」妨礙晉升

永續存在有違常理

根據泳總屬會申請程序，「正式屬會」及「觀察屬會」都要有成員退會，下一級的屬會才能申請遞補晉升，經泳總會員大會通過才能升級。泳總之下有73間「正式屬會」，翻查過去十年泳總屬會名單，只有一個屬會由「觀察屬會」晉升為「正式屬會」，由「競賽屬會」升為「觀察屬會」的也鳳毛麟角。方力申亦指「三級制」下，屬會升級十分困難，立法會議員何敬康更稱，部分泳總「正式屬會」長期沒有運作、沒舉辦或協辦比賽、沒教練及運動員，這類「殭屍屬會」數目，估計達到雙位數。雖然它們形同空殼，可是其代表依然擁有泳總會員大會投票權，任由這些「殭屍屬會」永續存在，有心有力的下級泳會卻無法升級，只會妨礙本港游泳界健康發展。

泳總可以堅持屬會分三級，但看不到有何理由必須「正式屬會」定在現有數目，退一個才可褫補一個，至於容許「殭屍屬會」存在，就更不應該。當局應督促泳總改革屬會升降制度，增加向上流動機會，包括設立「除牌」機制，剔除「殭屍屬會」。泳總過去捲入過不少爭議，2018年亞運泳隊選拔程序，惹來徇私不公質疑，社會各界議論紛紛。2020年審計署發表報告，抨擊港協暨奧委會在選拔運動員欠透明度和問責不足，又指出多個體育總會的管治問題。事後港協暨奧委會成立「體育總會機構管治小組」跟進，數年過去，改善指引仍未出台。港協有必要加緊督促各體育總會改善管治，提高透明度。

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