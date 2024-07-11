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社評

社評：設第三間醫學院 政府應積極支持

【明報社評】本港公營醫療人手長期緊絀，醫管局前主席胡定旭呼籲政府盡快啟動籌辦第三家醫學院的工作，又建議引入美式醫學院課程，錄取有大學學士資格的畢業生。香港人口老化，醫療需求有增無減，過去已有不少人提倡成立第三家醫學院，培訓更多醫生；引入北美模式學士後醫學課程，更可擴闊生源，吸納更多人才。本港銳意發展創科，生物醫藥是重點項目，設立專注於臨牀研究培訓的醫學院，有助解決臨牀研究人手短缺的困局，本地多間大學已相繼表達了開辦意願，新醫學院只要定位清晰，就不用擔心與現有兩間醫學院「爭人才爭資源」，政府應該早日為成立第三間醫學院開綠燈。

引入北美培訓模式

可以開闢學生來源

醫生不足是全球現象，香港情况尤其嚴重。放眼世界，澳洲每千人口平均有4名醫生，新加坡也有2.5名。相比之下，本港每千人口平均只得2.1名醫生。本港只有四成多醫生在公院工作，卻要照顧全港九成住院病人，引入更多合資格非本地培訓醫生，有助紓緩人手壓力，但釜底抽薪之道，仍是培訓更多本地醫生。醫管局前主席胡定旭近日為本報撰文，便建議政府盡快籌建第三間醫學院，爭取於2027/28年度收錄首批醫科生。

有關成立第三間醫學院的問題，以往不時有人提及。2019年，醫委會通過引入海外醫生方案，有立法會議員便問特首，會否增加多一間醫學院。現在的最大不同，是多間大學都已公開表達了開辦意願，甚至有了較為具體的發展計劃，成立第三間醫學院，再不是「煲無米粥」。近日立法會開會，有議員便問政府是否支持科大在本港設立第三間醫學院，醫衛局長盧寵茂表示，要先看建議書內容再決定。盧局長提到，本港現時已有兩間醫學院，已收了很優質學生，關注成立新的醫學院能否開闢新的學生來源，以及會否削弱現有兩間醫學院的人手。

香港應否成立第三間醫學院，首要考慮是本港長遠發展需要。本港醫生嚴重不足，過去10年，本地兩間醫學院持續增加收生學額，由2013/14學年合共420個（每間約210個），逐步增至2023/24學年的590個（每間約295個），只是仍嫌不足。根據政府去年所做的醫療人力推算，2030年、2035年及2040年，本港分別欠缺1570、1400和1200名醫生，到了2045年將進一步收窄至940人。換言之，未來25年，本港醫生數目，仍將面臨龐大「人手赤字」。

兩間醫學院增加學額所面對的其中一個障礙，是軟硬件不敷應用，為此兩大醫學院這幾年確有在擴大容量方面下工夫。隨着陸續有本地大學表態希望開設醫學院，今年以來，兩大學醫學院院長相繼表示，「未來數年」可將醫科生學額增至400個或以上，惟暫時未見具體藍圖及落實時間表，近年擴容工作是否足以支持這一收生額度，有待評估；就算真的做到，是否足以長遠解決醫療「人手赤字」，也是未知數。

培訓醫生宜採小班教育，胡定旭提到，全球十大醫學院平均每年收生人數約為200，認為現時兩間醫學院每年收生達到295人已接近飽和。若成立第三間醫學院，就不用擔心飽和問題，又可達到培訓更多醫生的目的。有議員認為，本港出生率下降，擔心增加醫學院後，將來或有「收生不足」問題，云云。有關意見明顯未有考慮到本港人口老化，醫療需求只會有增無減。新加坡人口比香港少，也有3間醫學院，香港沒理由容不下。

新醫學院專注臨牀研究

定位清晰有利創科發展

醫生培訓有兩大模式，一是傳統英式醫學學士學位課程，入學者絕大部分為中學畢業生，這亦是現時本港兩大醫學院的模式；北美（美加）大學則採取另一模式，主要提供4年制醫學博士學位課程，醫科生入學時已有大學學士學位或更高學歷。兩套模式各有優勢，不存在互相排擠的關係。新加坡為解決醫生不足問題，火速於2005年及2013年成立第二及第三間醫學院，其中一間沿用英式課程，另一間則採用北美模式。本港成立第三間醫學院，可採北美模式，這樣就不存在跟現時兩大醫學院直接搶學生的問題，反而可以擴闊生源，吸引負笈海外後有志從醫的學士畢業生回流入讀。

談到成立第三間醫學院的問題，港大醫學院院長劉澤星說，本港醫療人手不足，無論「第幾間醫學院都好」，目標都是訓練更多人才服務市民；中大醫學院院長趙偉仁亦稱，有競爭才有進步。有意見關注，多了一間醫學院會「攤薄資源分配」，甚至出現「互搶臨牀教學人員」的問題，現實是無論增加兩大醫學院收生，還是成立新的醫學院，政府若要解決醫生不足問題，都必須投入更多資源；多了一間醫學院，意味將餅做大，若能成功吸引更多海外臨牀專家來港工作，更可進一步壯大本港醫學界實力。

臨牀研究對於本港未來創新科技發展至關重要，團結香港基金一項研究卻發現，儘管本港擁有著名學者、世界級醫療基礎設施，以及獲國際認可的試驗質素，但2015至2021年間，本港的臨牀試驗數目卻下降了22%，遠遠落後於主要經濟體平均48%的增長率。報告指出，在港做臨牀試驗，最缺乏的「資源」是人——臨牀研究學者，由於醫生人手不足，醫管局的資源及精力，絕大部分用於提供臨牀服務，難以支持臨牀研究活動。報告認為，建立專注於臨牀研究培訓的第三所醫學院，有助應對本港臨牀研究領域的困局，又可滿足社會對醫療服務日益增加的需求。政府應該採取更積極的態度，看待成立第三所醫學院的問題。

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