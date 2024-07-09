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社評

社評：網約私家車合法化 政府不應拖拖拉拉

【明報社評】的士與網約車爭議不絕，政府建議透過法例，明確以牌照及若干發牌條件方式，規管網約車平台，然而問題的核心，即網約私家車合法化，依然充滿懸念。運輸局的研究報告，僅表示稍後會調查乘客需求，再評估可以提供網約車服務的車輛類別、數目及牌證要求，相關工作預料需時大約一年。市民不滿的士服務，網約私家車合法化有助引入競爭，提升點對點運輸服務質素。當局今次建議，形同將問題再拖一年，處理有欠果斷。的士車隊發牌在即，政府希望可以推動的士業界「自我完善」，倘若表現仍未獲公眾認可，當局應拿出政治決心，早日落實網約私家車合法化。

研究報告出爐

建議再作評估

網約車在世界各地大行其道，在香港卻一直處於法律灰色地帶。現行法例只禁止白牌私家車取酬載客，並無法例規管網約平台，近年也有一些的士司機選擇加入網約平台「接單」，可是網約白牌車則屬違法。本港的士服務屢惹詬病，有關「黑的」拒載濫收車資等投訴，近年更有持續上升之勢，不少市民不滿的士服務，即使知道有法律、保險等方面的問題，依然樂意選擇網約白牌車服務；另一邊廂，的士車行及車主則批評政府打擊網約白牌車不力，要求當局規管網約平台。

去年底，的士團體揚言發起罷駛，要求政府取締網約白牌車。當局其後宣布花半年時間，研究規管網約車平台問題。政府本周五將向立法會交代初步研究結果，根據運輸及物流局昨天提交的文件，當局將爭取於2025年訂定立法建議，以發牌方式規管網約車平台。當局又建議修訂《道路交通條例》，提高非法出租或取酬載客罪行的罰則，一旦罪名成立，當事人的駕駛執照將被吊銷一段時間，例如12個月。

放眼世界，很多地方均有立法規管網約車服務。運物局文件提到，深圳、新加坡、倫敦、多倫多、日本等地都有相關法例，平台公司須在當地申領營運牌照，並定期續牌，以便當局監察，而網約車載客服務則必須由持有相關牌證的車輛提供，如未獲政府發牌而提供服務屬於違法，在深圳，最高可罰款3萬元人民幣，新加坡則最高罰款1萬坡幣、最多監禁半年。合理規管網約車服務，若是為了讓乘客有更佳保障，當然應該為之，然而運物局的文件，卻在最關鍵的問題上「留白」。文件並未明言哪些車輛可以成為網約車，僅表示運輸署今年稍後會就乘客需求及轉變等做調查，再評估提供合規服務的車輛類別和數目，以及平台和司機的相關牌證要求等。簡言之，網約私家車會否合化法，至少還要再拖一年，才有定論。

的士是提供點對點運輸服務的主要交通工具，然而在香港，的士牌照實際卻是一種投資商品，很多車主關心牌價多過服務質素。1994年，政府停止增發市區的士牌，全港的士數目，一直維持在1.8萬輛左右，但在這30年間，全港人口則由大約600萬，上升至700多萬。論的士與人口比例，本港平均每400人有1輛的士；相比之下，北京每321人就有1輛、東京每350人1輛、新加坡每388人1輛，而且這3處地方都有合法網約車服務，補足社會需求。本港的士服務無論量與質都追不上市民需要，才會有這麼多人選擇網約私家車服務，合法化是順應世界潮流，也可以更好地滿足社會需求。

現時本港能夠合法提供點對點運輸服務的持牌車輛，除了1.8萬架的士，還有1500架出租汽車，惟這些出租汽車一般都是有特定用途的豪華車輛，諸如為酒店提供接載賓客等，不會像的士般服務市民。運物局日前稱，政府希望透過規管網約平台，達成3項目標，一為確保網約平台提供合法合規的交通服務，保障市民安全及權益；二為提供多元化服務，回應市民不同出行需要，市民可自由選擇；三為推動互利共贏，透過規範網約平台推動行業發展，增加職位吸引新血入行，市民同時可享優質服務。如果政府對網約車平台的規管，最終變成只准伙拍持牌的士，所謂「網約車平台」不過就是高科技版「的士call台」。若說這是「發展」網約車平台，恐怕只會令香港淪為國際笑柄。

政府希望引入的士車隊制度可以改善的士服務，相關牌照申請結果將於月內公布，預料稍後將有最多5支車隊投入運作。當局表示，的士車隊將滿足乘客對於電子支付、網約服務、投訴管理等方面的要求，期望可以逐步改變「的士文化」，令車隊變成優良品牌。理論上，的士車隊制度有助於加強管理，然而市民最擔心的仍是換湯不換藥，畢竟這些車隊其實主要就是現時的大車行牽頭組織起來，如果車主思維不變，依舊是「牌價為先、服務為後」，就算引入了車隊制，亦無法保證服務質素大幅改善，更何况本港提供點對點載客服務的車輛數目，不會因為成立車隊而增加，本港點對點運輸服務需求能否得到妥善滿足，仍是一大疑問。

車隊制未能釜底抽薪

開放市場競爭難迴避

市民普遍歡迎網約車平台，不是單純因為「網約」，而是覺得網約車服務好過的士，這一點其實已經相當清楚，當局實無必要再花一年時間去確認這一事實。政府應該將引入的士車隊制度，視為業界「自我完善」的最後一次機會，如果市民依然覺得業界表現未如理想、未能滿足社會需要，當局就應該下定決心開放市場，制訂合適規管條款，將網約私家車服務合法化，向合資格者發牌，絕對不能因為小撮既得利益者反對和阻撓，就繼續拖拖拉拉，迴避引入競爭。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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