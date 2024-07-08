社評：農村學生午餐補貼被挪用 審計應主動出擊單獨發報告

中央政府財政管理五大問題

重點民生資金審計發現違規

審計署就中央政府執行全國人大會議通過的預算案，以及財政收支情况進行審計，發現執行過程中有違紀和偏差做法，向人大常委會報告。每個省的審計廳亦會對各自省份的預算案執行情况作出審計報告。這些年度報告調查範圍牽涉到每一個方面帳目中每一分毫的使用情况，極其嚴謹，否則收與支對不上帳。並且就發現的問題提出審計建議。有關報告公布後，國務院立即回應報告，提出糾正偏差的措施，並承諾處理違紀違法的官員，嚴重的移交司法機關起訴。這是每年一度的法定要求的恆常做法。

今年審計署的報告，發現中央政府財政管理有五大問題，包括稅務部門有449.42億元應徵未徵的稅款，也有減稅降費政策未落實，涉及金額達到1273.77億元，令到2.75萬戶企業未能享受稅務優惠。國家發改委在執行積極財政政策的項目中進展緩慢，閒置資金達到413.5億元。19個省市債務風險存在違規舉債尚未全面停止的隱患。有中央部門及所屬單位，投資5.45億元在酒店業務，9年來累計虧損近2億元，等等。

第三大問題涉及重點民生資金審計，其中有關振興農村的問題，包括25個縣的公益崗位，有1893人吃空餉，涉及補貼款280.89萬元，即每一個崗位虛發1483元；21個縣為完成任務湊人數，違規以2167名公務員及學生冒充農戶參與「培訓」，浪費補貼153.39萬元。

最令人震驚的是農村學校營養改善計劃專項資金的使用情况，調查範圍涉及13個省159個縣過去兩年的補助資金，發現66縣挪用19.51億元，用於償還政府債務；41縣和1533所學校等通過壓低供餐標準、虛構採購業務等變相截留擠佔2.7億元；5縣教育部門與供應商合謀，套取4216.02萬元，用於發放福利等；147家供應商和學校食堂偷工減料、以次充好供餐；78戶企業涉及以圍標串標等方式，中標35縣的101個營養餐項目；77所學校的工作人員，在供餐監管過程中徇私枉法，謀取個人利益。

學校營養改善計劃關係到萬千農村學童的生理健康及成長，自2012年開始實施補貼制度，由教育部等7個部門負責執行，其間發生過不少食品安全管理、供餐質量和資金使用管理等問題。2022年頒發的《農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》的條例規範管理，涵蓋營養標準、食品安全及招標制度等，在資金使用一項，有「嚴禁剋扣、截留、擠佔和挪用」的規定，也有要求學校定期公開食堂收支情况，接受「師生、家長和社會的監督」。

縣級政府無王管予取予攜

中央派員審計起監督作用

條例雖然面面俱到，但執行單位「山高皇帝遠」，而利益相關方的學生和家長，沒有知識與能力監督學校，社會則因缺乏透明度而難以監督，學校對於政府的違規做法，也不敢冒大不韙檢舉頂頭上司，地方政府在學童健康餐的問題上，猶如「獨立王國」而為所欲為。由於上級單位有7個「共管」往往等於無王管，審計等外來監督成為唯一的制衡或者糾偏的力量。審計署這次從政府使用資金的角度去審計，發現問題多多，是內部機制起到作用。

然而，審計的功能不止於「確保每一分錢都吃到學生嘴裏」，更不止是「嚴肅財政紀律」，更大的功能在於令到政府善用資源，將有限的資源發揮最大效益，用審計署報告的話來說，是「騰出更多財政資源用於推動高質量發展、增進民生福祉」。基於這個使命，審計署不但要審查每一筆政府資金的用途和用法，還應該主動就民生福祉問題，展開獨立的審計。

這次審計報告從資金運用的角度發現，17個部門的國有資產少計漏記13.46萬平方米房產，8個部門的19.46萬平方米房產等使用效率低下或閒置，最長達21年。審計建議當然是要求這些部門提高效率。然而，如果能從國民住房難的角度去審計，讓這些閒置的國有資產善用起來，必定可以造福國民。

從改善民生的角度去主動審計，可以起到更高層次的作用，還要善用社會監督的功能。這次農村學童營養餐補助被挪用問題，被「埋沒」在一萬多字的報告中，若不是媒體有慧眼發現問題，社會監督功能就無從談起。獨立審計輔以獨立公開報告，定可起到相得益彰的效果。

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