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社評

社評：人工智能全球治理 中美既競爭又合作

【明報社評】2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC 2024）今日在上海落幕，大會不僅是中國人工智能成就的展示窗口，更是推動國際社會共同參與人工智能治理的重要平台。上周一（1日），第78屆聯合國大會通過由中國發起的決議，敦促加強人工智能能力建設，縮小發達國家與發展中國家在人工智能方面的差距，獲得美國在內的140多國聯署支持。今年3月，中國等120多國亦投票支持由美國牽頭的聯合國大會首個人工智能決議案，呼籲抓住安全、可靠和值得信賴的人工智能機遇，促進可持續發展。人工智能的發展，關乎世界未來，雖然中美在許多領域激烈競爭，但兩國都決心擔當打造人工智能未來的關鍵角色，並合作推動重要的國際議程，對於人工智能領域的全球治理，這種合作至關重要。

3月中國支持美國決議

美本月聯署挺中國決議

在當今世界，美國與中國在人工智能（AI）技術方面處於領先地位。美國的AI科技起步較早，擁有全球領先的科技公司，有較佳創新環境，已經出現了如ChatGPT等一批生成式AI（Generative AI）發明成果；而中國有更好的製造業、新能源與電力產業基礎，得益於龐大市場規模和應用場景，在AI與產業融合上較具優勢。世界知識產權組織（WIPO）上周三（3日）的報告稱，過去9年，中國提交的生成式AI專利申請逾3.8萬，居全球第一，超過美日韓和印度等國。

3月聯合國通過的美國提案，強調各國應合作建設安全、可靠和可信的AI系統。今次通過的中國AI議案則着重確保發展中國家有平等的機會使用及受益於AI。中國常駐聯合國代表傅聰認為，兩項決議具互補性，美國的決議「更具普遍性」，而中國的決議則側重「能力建設」，「非常感謝美國在過程中發揮的積極作用」。AI技術發展迅速，中方期待在該領域加強與美國及世界各國的合作。不過，他亦批評美國計劃限制對中國AI、晶片和量子運算等領域的投資的新法例草案。

去年，中國《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式實施；9月推出《科技倫理審查辦法（試行）》，規範科技進步與倫理道德的協調發展；10月又提出《全球人工智能治理倡議》，倡導構建公正、合理、透明的AI全球治理體系。這些方案，為全球AI的健康發展提供了中國智慧。

聯合國通過的中國決議案，更加強調國際合作和能力建設，反映AI治理不僅是技術問題，更是全球的社會問題，需要國際共同參與和貢獻。決議有3個重要特點：一是廣泛參與性。從研究機構到公司企業，從政府部門到國際組織，都應參與其中；二是平等性、代表性。決議突出聯合國會員國特別是發展中國家，在AI治理中的平等參與權和話語權；三是強調聯合國的中心地位。決議特別要求聯合國秘書長2026年向第八十屆聯大作AI能力建設的報告。

中國方案的目標是確保每個國家特別是發展中國家，都能共享AI技術進步的紅利，堅持以人為本、智能向善（AI for good）理念，期望提升各國特別是技術薄弱國家的能力，確保他們能夠在AI時代中獲得平等的發展機會，展現了中國在全球科技治理中的領導力和責任感。

AI技術發展日新月異，各種潛在的挑戰風險亦隨之而來。去年11月美國總統拜登簽署的有關AI的總統令及其解讀就顯示，AI對諸多關鍵產業都有潛在影響，例如，現階段蛋白質合成技術仍依賴於「窮舉法」（Exhaustive Algorithm），而AI可大幅提高其效率與準確性，故AI亦存在被利用從事危險生物材料研發的風險，更不用說利用AI生成內容詐騙和造假新聞的風險。而一旦AI大模型（Large Model）為犯罪集團、極端主義團體掌控，對人類的威脅不可低估。

在AI全球治理的博弈背後，實質是對數據主權（Data Sovereignty）的分歧。以美國為代表的AI科技巨頭，主張數據空間是全新領域，權利、義務、法律都與現實不同，應允許開放自由；中國則將數據空間視為現實空間的延伸。歐洲亦極重視數字主權。歐盟《一般資料保護規例》（GDPR）2018年生效，又於2020年9月成立雲端基建組織「Gaia-X」，被視為打破美國公司在雲端領域壟斷的重要舉措。

中歐重視數據主權

提供美國之外選擇

在「WAIC 2024」上發表的「上海宣言」中呼籲，「尊重各國自主發展的權利……遵守產品與服務對象國的法律法規」，「共同打擊操縱輿論、編造與傳播虛假信息的行為」，「合作防範恐怖主義、極端勢力和跨國有組織犯罪集團利用人工智能技術從事非法活動，共同打擊竊取、篡改、泄露和非法收集利用個人信息的行為」，「引導人工智能技術的健康發展，防止其被誤用、濫用或惡用」。

ChatGPT面世，當世人將OpenAI+Nvidia晶片+CUDA生態當成全球AI的唯一道路時，以華為的昇騰芯片、盤古大模型、訊飛大模型等為代表，中國科企為世界提供了更多選擇。中國既是數據霸權的挑戰者，亦是「第二選擇」的提供者。5月份中法簽署AI和全球治理的「聯合聲明」，令各國在獨立自主發展AI科技的同時，亦可實現互聯互通和共享繁榮。

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