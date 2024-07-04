社評：發展低空經濟 政府須更主動

內地紛提行動方案

香港尚在泛泛而談

低空經濟主要針對垂直離地1000米以下（視乎情况最多可延伸至離地3000米）的低空空域，以各種有人和無人駕駛飛行器，進行各類經濟活動和服務。具體而言，低空經濟活動可以是載人載貨，亦可以涉及文娛表演，以至其他可以創造經濟價值的活動。嚴格來說，低空經濟並非全新事物，直升機載客、空中噴灑農藥等，皆屬於低空經濟活動。隨着無人機和通訊技術急速發展，科技創新為低空經濟活動開闢了全新天地。

由無人機送貨送外賣到空中的士，低空經濟發展潛力，近年愈來愈得到重視。舉例說，電動垂直升降「飛天車」（eVTOL）的前景便備受看好，大摩估計2040年全球飛天車市場規模，可達到1萬億美元。目前中美都在大力發展飛天車，美國聯邦航空管理局（FAA）近期發布了多項指南和規劃，為「空中的士」發展鋪路。內地方面。深圳空中的士今年2月完成首次城際飛行，蛇口往珠海只需20分鐘。首家實現載人航空器量產的廣州億航智能，上月更向廣州一間公司交付了12架飛天車。深圳方面已準備跟本港航空公司合作，希望日後以空中的士，從蛇口接載客戶前往香港機場。

去年底，中央經濟工作會議將低空經濟列為戰略新興產業之一，國務院今年更首度將發展低空經濟寫入政府工作報告。《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》年初正式實施，標誌國家層面對無人駕駛飛行器從設計生產到運作使用，實施全面規範管理。當局定下的目標，是2030年「通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域」，形成萬億級市場規模。國家政策大力推動下，多個省市近月紛紛發表政策文件，提出各式各樣的行動方案、實施方案。相比之下，香港發展低空經濟，步伐明顯落後。昨天立法會會議，有議員提出質詢，要求政府檢視法例、推動低空經濟發展。官員強調，政府正展開前期工作，積極在不同層面為低空經濟發展拆牆鬆綁，同時重申會委派一名副司長協調，然而除此之外，未見有更多具體內容。

官員提到，政府會以循序漸進形式，推行低空經濟試點項目，以無人機載貨作起點，由近至遠、由輕至重，逐漸擴大和豐富無人機的應用。有關說法甚為空泛，充其量只能說是大原則、大方針。事實上，比起談發展機遇，官員說得更多的是有哪些困難、問題及障礙，例如「載人飛行器比載貨風險高」、「香港空域和地理環境相對複雜」、「涉及跨境運輸問題較為複雜，相信有一定困難」，等等。談及低空旅遊倡議，官員一時表示會留意最新情况、航空安全等因素，考慮何時可以試飛，一時提到會視乎內地進展和成果再考慮，予人觀感尤其被動，看不到當局有決心主動推進事情，而是守株待兔，坐等別人先行先試再算。

低空經濟不拘一格

官僚思維不利創新

發展低空經濟，當然必須先解決航空管理、基建、法律配套等問題。當局需要跟民航處等相關政府部門，以及不同持份者詳細協商，確保相關飛行活動在風險可控的情况下有序進行，各界對此不會有異議，然而只要當局有心解決問題，方法必定比困難多。低空經濟新時代剛剛起步，跟發展成熟期尚有相當距離，然而現在不積極部署爭取先機，必將錯失不少機遇，到頭來又要辛苦追落後。當局若有心發展低空經濟，現在就要坐言起行，先從法規和制度建設方面入手。官員表示，「長遠而言」，政府會就航空安全、空域管理、個人私隱、保險要求、跨境飛行活動通關程序等層面，檢視現行民航和相關法規或制度。有關說法，正正令人覺得特區當局對發展低空經濟缺乏緊迫感。

香港人口稠密，市區高樓林立，引入無人機送外賣一類低空經濟活動，確有實際困難，然而低空經濟本來就沒有既定模式，科技創新旨在幫人解決問題，如何應用更是不拘一格。舉例說，嶼南及離島對外交通不暢，物資運送較為不便，無人機運貨、空中的士載客，其實可以派上用場，還可推動嶼南旅遊。有理大航空工程學者則指出，正因為市區高樓林立，以無人機清洗大廈外牆，可以是本港低空經濟其中一個合適應用場景。發展低空經濟，需要創意創新，不能囿於官僚保守思維。當局應盡快成立跨部門小組，一方面為低空經濟拆牆鬆綁，一方面多聽專家和業界意見，蒐集民間創意，發展適合香港的低空經濟應用場景。

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